Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Η… μπαγκέτα του Τσικίνιο έφερε το 2Χ2 (vids)
Ποδόσφαιρο 30 Αυγούστου 2025 | 21:07

Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Η… μπαγκέτα του Τσικίνιο έφερε το 2Χ2 (vids)

«Μαγεία» από τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, που με δύο τακουνάκια οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη επί του Βόλου με 2-0 – Απίθανο γκολ με τακουνάκι στο 77’, ασίστ με τον ίδιο τρόπο στον Ρέτσο στο 86’.

Σάββας Λιαμίρας
ΚείμενοΣάββας Λιαμίρας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Με δύο γκολάρες από Τσικίνιο (77’) και Ρέτσο (86’), ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας του Βόλου με 2-0, για την 2η αγωνιστική της Super League και επιστρέφει στην Αθήνα με το διπλό στις αποσκευές του. Τρομερό παιχνίδι από τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, που με δύο τακουνάκι οδήγησε την ομάδα του μεγάλου λιμανιού στο τρίποντο της νίκης.

Στο 77’ μετά από σέντρα του Στρεφέτσα σκόραρε με τακουνάκι για το 1-0 και στο 86’ με τον ίδιο τρόπο έδωσε ασίστ στον Ρέτσο, ο οποίος κοντά έκανε από το 2-0, που ήταν και το τελικό σκορ. Ανώτερος ο Ολυμπιακός, είχε ευκαιρίες για να πετύχει περισσότερα τέρματα.

Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τον κόσμο των Πειραιωτών στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με περισσότερους από 13.000 φίλους του Ολυμπιακού να φωνάζουν συνθήματα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και να στηρίζουν έμπρακτα τους «ερυθρόλευκους» ποδοσφαιριστές.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας έκαναν το καθήκον τους στον Βόλο και πηγαίνουν στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, έχοντας κάνει το 2Χ2 στη Super League.

Ετσι παρατάχθηκαν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό με 4-2-3-1, έχοντας τον Τζολάκη μπροστά από την «ερυθρόλευκη» εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Ντάνι Γκαρθία και Νασιμέντο ήταν στα χαφ, με τους Μαρτίνς, Τσικίνιο και Πνευμονίδη στην τριάδα πίσω από τον Ελ Κααμπί. Ο Χουάν Φεράντο από την άλλη, ξεκίνησε τον Βόλο με την εξής 11άδα: Σιαμπάνη, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργα, Μύγα, Μαρτίνες, Τζόκα, Κόμπα Χουάνπι, Λάμπρου και Χάμουλιτς.

Ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και απείλησε μόλις στο 3ο λεπτό με τον Τσικίνιο, αλλά το σουτ που έκανε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός των Πειραιωτών έφυγε άουτ. Στο 7ο λεπτό ο Ρέτσος, που είχε προωθηθεί από την «ερυθρόλευκη» άμυνα, πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει στην μπάλα πορεία προς την εστία του Σιαμπάνη.

Στο 10’ ο Βόλος απάντησε με τον Τζόκα. Μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Τζόκα έκανε το σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά ο Τζολάκης «εκτινάχθηκε» και έδιωξε σε κόρνερ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα (14’) οι Θεσσαλοί απείλησαν με τον Χάμουλιτς, αλλά το σουτ που έκανε ο επιθετικός του Βόλου μέσα από την περιοχή του Ολυμπιακού έφυγε άουτ.

Κοντά στο γκολ ο Πνευμονίδης

Στο 29’ ο Ολυμπιακός άγγιξε το γκολ με τον Πνευμονίδη. Ο Τσικίνιο βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Βόλου, έκανε το γύρισμα από δεξιά στον Πνευμονίδη, ο νεαρός άσος σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε ενστικτωδώς με το πόδι.

Στην εξέλιξη της φάσης, ο Βόλος βγήκε στην αντεπίθεση, ο Λάμπρου σούταρε δυνατά έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ, χωρίς να ανησυχήσει ο Τζολάκης.

Μεγάλη επέμβαση Τζολάκη

Οι Ερυθρόλευκοι πίεζαν για το γκολ, αλλά αυτός που είχε την τελευταία μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Βόλος, με τον Μύγα. Ο παίκτης της θεσσαλικής ομάδας πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά, μετά τη σέντρα που έγινε από δεξιά, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ειχε κλείσει καλά τη γωνία του και απέκρουσε, κρατώντας το μηδέν.

Νέες ευκαιρίες με Πνευμονίδη και Ελ Κααμπί

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές. Στο 48’ η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, με τον Πνευμονίδη.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς έκανε το γύρισμα από δεξιά, η μπάλα πέρασε από τον Τσικίνιο, που δεν κατάφερε να κάνει επαφή, έφτασε στον Πνευμονίδη, αυτός σούταρε μέσα από την περιοχή του Βόλου, αλλά η προσπάθειά του δεν είχε δύναμη και ο Σιαμπάνης μπλόκαρε.

Με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών στην επανάληψη, ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά, αυτή τη φορά με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Πνευμονίδης έκανε την κάθετη πάσα στον Μαροκινό επιθετικό, αυτός σούταρε από πλάγια θέση, αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε.

Ακυρώθηκε γκολ του Ελ Κααμπί

Στο 54’ ο Ελ Κααμπί βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Βόλου, ξεπέρασε τον Σιαμπάνη και σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, το οποίο επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα από το VAR.

Στο 56’ ο Νασιμέντο δοκίμασε το πόδι του, αλλά ο Σιαμπάνης έπεσε στη γωνία του και έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 65’ ο Μεντιλίμπαρ έκανε τις πρώτες του αλλαγές στο παιχνίδι, με τους Στρεφέτσα και Έσε να παίρνουν τις θέσεις των Πνευμονίδη και Γκαρθία αντίστοιχα. Στο 72’ ο Ρέτσος, που είχε προωθηθεί, πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Σιαμπάνης μπλόκαρε.

Φοβερό γκολ από τον Τσικίνιο!

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει καις το 77’ δικαιώθηκε για υπομονή και την επιμονή του, με τον Τσικίνιο να σκοράρει ένα εντυπωσιακό γκολ για το 1-0 των Πειραιωτών. Μετά από φάση διαρκείας, ο Στρεφέτσα έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Τσικίνιο με υπέροχο τακουνάκι στο πρώτο δοκάρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σιαμπάνη.

Μετά το γκολ ο Μεντιλίμπαρ έριξε στο παιχνίδι τον Γιαζιτζί αντί του Ζέλσον Μαρτίνς.

Νέο τακουνάκι Τσικίνιο, Ρέτσος και 2-0!

Στο 85’ ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0, με πρωταγωνιστή και πάλι τον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Γιαζιτζί, έκανε το τακουνάκι στο πρώτο δοκάρι και ο Ρέτσος με πλασέ σκόραρε και κλείδωσε τη νίκη για τους Πειραιώτες.

Στο 90’ ο Βόλος προσπάθησε να μπει ξανά στο παιχνίδι, αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Τζόκα, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 2-0 και να φεύγει με το διπλό από το Πανθεσσαλικό Στάδιο.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η «μαγεία» του Τσικίνιο στο 77’. Ο Πορτογάλος με τρομερό τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 1-0 και «ξεκλείδωσε» την άμυνα του Βόλου.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Τσικίνιο. Απίθανο γκολ στο 77’ και τρομερή ασίστ στο 86’ στον Ρέτσο για το 2-0, με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη του Ολυμπιακού.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν με συνεχόμενες καθυστερήσεις στο δευτερο ημίχρονο να «ροκανίσουν» τον χρόνο, αλλά στο τέλος δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Ο Τσιμεντερίδης δεν είχε τη δύσκολη φάση, αλλά άφησε πολλές φορές τους παίκτες του Βόλου να κάνουν καθυστερήσεις, προκαλώντας έντονο εκνευρισμό στους Ερυθρόλευκους.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Στο 55’ ακυρώθηκε γκολ του Ελ Κααμπί, για οφσάιντ. Ο βοηθός σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ του Μαροκινού και το VAR μέσω από το ημιαυτόματα οφσάιντ το επιβεβαίωσε.

ΣΚΟΡΕΡ:

Τσικίνιο (77’), Ρέτσος (86’).

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Μύγας, Μαρτίνεθ (78′ Θαρθάνα), Κόμπα, Λάμπρου (79′ Ασεχνούν), Τζόκα, Χουάνπι, Χάμουλιτς (69′ Μακνί)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (66′ Έσε), Νασιμέντο (89′ Σιπιόνι), Μαρτίνς (78′ Γιαζίτζι), Τσικίνιο (89′ Καμπελά), Πνευμονίδης (66′ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Μετά τη διακοπή ο Ολυμπιακός παίζει εντός έδρας με τον Πανσερραϊκό και ο Βόλος εκτός έδρας με τον Παναιτωλικό. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το πρόγραμμα.

