Έγινε Καραϊσκάκη το Πανθεσσαλικό – «Κοκκίνησε» το στάδιο από 13.000 οπαδούς του Ολυμπιακού (vid)
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Βόλο, για την δεύτερη αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ και οι πρωταθλητές θα έχουν την στήριξη 15.000 οπαδών τους στο Πανθεσσαλικό
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας σήμερα τον Βόλο και οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν το 2Χ2 στην Σούπερ Λιγκ, καθώς θυμίζουμε ότι η ομάδα του Πειραιά είχε επικρατήσει του Αστέρα Τρίπολης με 2-0, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
Οι πρωταθλητές θα έχουν την τεράστια στήριξη των οπαδών τους, οι οποίοι έχουν κατακλύσει τις εξέδρες του Πανθεσσαλικού Σταδίου, για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.
Δείτε το βίντεο:
Ο κόσμος του Ολυμπιακού δίνει εντυπωσιακό παρών στον εκτός έδρας αγώνα των πειραιωτών, καθώς 13.000 οπαδοί της ομάδας του λιμανιού έχουν «κοκκινίσει» το γήπεδο του Βόλου, δημιουργώντας μια φανταστική ατμόσφαιρα.
Θυμίζουμε ότι το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος, απέναντι στον Αστέρα, έγινε κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας των πειραιωτών κι έτσι το σημερινό ματς είναι το πρώτο στο οποίο οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα δουν από κοντά την ομάδα τους.
Για μιαν ακόμα φορά, ο κόσμος του Ολυμπιακού θα είναι ο δωδέκατος παίκτης της ομάδας του λιμανιού, ενισχύοντας την προσπάθεια των πρωταθλητών για νίκη και στην αναμέτρηση με τους Θεσσαλούς.
