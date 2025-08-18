sports betsson
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
18.08.2025 | 16:10
Διπλός σεισμός στα Φαλάσαρνα
«Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Πήρε πάνω από 15.000 εισιτήρια ο Ολυμπιακός για το ματς με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 18 Αυγούστου 2025 | 14:17

«Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Πήρε πάνω από 15.000 εισιτήρια ο Ολυμπιακός για το ματς με τον Βόλο

Ο Ολυμπιακός πήρε πάνω από 15.000 εισιτήρια για το ματς της 2ης αγωνιστικής με τον Βόλο και το Πανθεσσαλικό θα είναι «κατακόκκινο».

Σύνταξη
Spotlight

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις στις 23 Αυγούστου (20:00), όπου υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στο κεκλεισμένων των θυρών «Γ. Καραϊσκάσκης».

Η «δίψα» του κόσμου των Πειραιωτών για να δει από κοντά την ομάδα είναι τόσο μεγάλη που οι ερυθρόλευκοι ζήτησαν και πήραν 15.000 εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό με αντίπαλο τον Βόλο στις 30/8.

Η ζήτηση από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για τα εισιτήρια στο ματς με την ομάδα της Μαγνησίας είναι πολύ μεγάλη και για αυτό τον λόγο, η ερυθρόλευκη ΠΑΕ προχώρησε στο αίτημα για τουλάχιστον 15.000 «μαγικά χαρτάκια».

Ο Ολυμπιακός πήρε το «ΟΚ» από την αστυνομία και τον Βόλο

Συγκεκριμένα, οι νταμπλούχοι Ελλάδας, με τη σύμφωνη γνώμη του Βόλου, αλλά και της Αστυνομίας θα κάνουν το «Πανθεσσαλικό» κατακόκκινο, μιας και την πρώτη αγωνιστική με τους Αρκάδες δεν θα έχει κόσμο το γήπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα επόμενα 24ωρα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση, για τη διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα με το Βόλο για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.

Business
BofA: Ο τετραπλός στόχος της Euronext στη Λ. Αθηνών – Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ

BofA: Ο τετραπλός στόχος της Euronext στη Λ. Αθηνών – Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ

Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση με απώλειες άνω του 1% και πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση με απώλειες άνω του 1% και πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες

Αθλητική Ροή
Stream sports
Καραπαπάς: «Θα υπέγραφα Κωνσταντέλια – Επένδυση πάνω από 60 εκατ. ευρώ στο Γ.Καραϊσκάκης» (vid)
Ολυμπιακός 18.08.25

Καραπαπάς: «Θα υπέγραφα Κωνσταντέλια – Επένδυση πάνω από 60 εκατ. ευρώ στο Γ.Καραϊσκάκης» (vid)

Ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε για την επένδυση που αναμένεται να γίνει στο «Γ.Καραϊσκάκης», για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, αλλά και για τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Σύνταξη
Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»

Καταγγελία σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ κατέθεσαν στην ΕΠΟ δέκα πρώην ποδοσφαιριστές της ζητώντας την «αναστολή ιδιότητας μέλους» και την «επιστροφή τροπαίων» που κατέκτησε πριν το 2014

Σύνταξη
Η μεγάλη… αντίφαση για Νεϊμάρ: Πρώτα βραβεύτηκε από τη Σάντος και μετά έβαλε τα… κλάματα για την εξάρα (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Η μεγάλη… αντίφαση για Νεϊμάρ: Πρώτα βραβεύτηκε από τη Σάντος και μετά έβαλε τα… κλάματα για την εξάρα (pics, vid)

Η Σάντος διασύρθηκε με 6-0 εντός έδρας από την Βάσκο Ντα Γκάμα, στο ματς που ο Νεϊμάρ συμπλήρωσε 250 ματς και βραβεύτηκε από τον σύλλογο, με τον Βραζιλιάνο να ξεσπά σε λυγμούς μετά την βαριά ήττα…

Σύνταξη
Διπλός σεισμός στα Φαλάσαρνα
3,8 και 4,1 Ρίχτερ 18.08.25

Διπλός σεισμός στα Φαλάσαρνα

Οι σεισμοί έγιναν έγινε σε θαλάσσιο χώρο και είχα σχετικά μικρό εστιακό βάθος, 13,3 χλμ και 6,3 χλμ. αντίστοιχα.

Σύνταξη
Πρωτογενές πλεόνασμα 7,96 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Αυξημένα έσοδα από φόρους
Προϋπολογισμός 18.08.25

Πρωτογενές πλεόνασμα 7,96 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Αυξημένα έσοδα από φόρους

Αφορά το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ

Σύνταξη
«Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον επιθετικό Ντάνι Μότα – Τόσα δίνει»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

«Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον επιθετικό Ντάνι Μότα – Τόσα δίνει»

Σύμφωνα με ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση τριών εκατομμυρίων ευρώ στη Μόντσα για τον Ντάνι Μότα, με τον παίκτη όμως να είναι αρνητικός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Για πάντα φίλοι: Η Κέιτ Μος για την εξέλιξη και την κληρονομιά του Ντέιβιντ Μπάουι
Αίνιγμα 18.08.25

Για πάντα φίλοι: Η Κέιτ Μος για την εξέλιξη και την κληρονομιά του Ντέιβιντ Μπάουι

Έναν νέο ρόλο ετοιμάζεται να αναλάβει το γνωστό μοντέλο Κέιτ Μος, καθώς θα παρουσιάσει το podcast του BBC με θέμα την «καλλιτεχνική εξέλιξη» του Ντέιβιντ Μπόουι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα
Κόσμος 18.08.25

«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα

Ορισμένες κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα κλείνουν τις πόρτες τους στις 9:30 π.μ. λόγω υπερπληρότητας, αφού έχουν περιθάλψει περισσότερους από 200 ανθρώπους σε λίγες μόνο ώρες.

Σύνταξη
Αχαΐα: Διαμαρτυρία των πυρόπληκτων, «οι περιουσίες μας έγιναν στάχτη» – Εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους πληγέντες
Πυρκαγιές 18.08.25

Διαμαρτυρία των πυρόπληκτων της Αχαΐας, «οι περιουσίες μας έγιναν στάχτη» - Εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους πληγέντες

Πυρόπληκτοι της Αχαΐας πραγματοποίησαν παρέμβαση κατά την άφιξη κυβερνητικού κλιμακίου, ζητώντας άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές και 100% αποζημίωσή τους

Σύνταξη
«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»
Ιστός 18.08.25

«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο ισχυρές δυναστείες της αμερικανικής πολιτικής σκηνής κλιμακώνεται. Η Μελάνια Τραμπ, θιγμένη από τους «συκοφαντικούς» ισχυρισμούς του Χάντερ Μπάιντεν για τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, απειλεί με αγωγή ύψους 1 δισ. δολαρίων. Η απάντηση του Χάντερ, αφοπλιστική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή
Δήλωση Νικητιάδη 18.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή

«Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει τους πολίτες, αρνείται -όπως προκύπτει από τις ίδιες τις διαρροές της- να εξετάσει τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα», τονίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;
Στρατηγική κακοδιαχείριση 18.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;

Πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι πρακτικές ανάλογες με αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξαν και στο πώς χρηματοδοτείται η έρευνα στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γουδί: Νεκρός ο ασθενής που βρισκόταν στο ασθενοφόρο που ανετράπη
Γουδί 18.08.25

Τραγική κατάληξη με την ανατροπή ασθενοφόρου - Πέθανε ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε

Ο 50χρονος τραυματίας που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο που ανετράπη στο Γουδί, οδηγήθηκε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύνταξη
