«Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Πήρε πάνω από 15.000 εισιτήρια ο Ολυμπιακός για το ματς με τον Βόλο
Ο Ολυμπιακός πήρε πάνω από 15.000 εισιτήρια για το ματς της 2ης αγωνιστικής με τον Βόλο και το Πανθεσσαλικό θα είναι «κατακόκκινο».
- Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια
- Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία της Βολιβίας
- «Η κυβερνητική γραμμή ήταν μεταξύ ‘κλιματική κρίση’ και ‘πάρτε κουβάδες’» – Αντιπολιτευτικά πυρά για τις πυρκαγιές
- Βλάβη ασανσέρ στο Γεννηματάς: Ερωτήματα για τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης μετά το νέο περιστατικό
Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις στις 23 Αυγούστου (20:00), όπου υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στο κεκλεισμένων των θυρών «Γ. Καραϊσκάσκης».
Η «δίψα» του κόσμου των Πειραιωτών για να δει από κοντά την ομάδα είναι τόσο μεγάλη που οι ερυθρόλευκοι ζήτησαν και πήραν 15.000 εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό με αντίπαλο τον Βόλο στις 30/8.
Η ζήτηση από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για τα εισιτήρια στο ματς με την ομάδα της Μαγνησίας είναι πολύ μεγάλη και για αυτό τον λόγο, η ερυθρόλευκη ΠΑΕ προχώρησε στο αίτημα για τουλάχιστον 15.000 «μαγικά χαρτάκια».
Ο Ολυμπιακός πήρε το «ΟΚ» από την αστυνομία και τον Βόλο
Συγκεκριμένα, οι νταμπλούχοι Ελλάδας, με τη σύμφωνη γνώμη του Βόλου, αλλά και της Αστυνομίας θα κάνουν το «Πανθεσσαλικό» κατακόκκινο, μιας και την πρώτη αγωνιστική με τους Αρκάδες δεν θα έχει κόσμο το γήπεδο.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα επόμενα 24ωρα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση, για τη διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα με το Βόλο για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
- «Επαφές της Λιλ με τη Λίβερπουλ για τον Τσιμίκα»
- «Κόπηκε» ο Καραγιαννίδης από την Εθνική – Συνεχίζει με 16 παίκτες την προετοιμασία της για το Eurobasket
- «Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον επιθετικό Ντάνι Μότα – Τόσα δίνει»
- H αδερφή του Ντουπλάντις είναι κούκλα και κάνει επίσης άλμα επι κοντώ (pics)
- Καραπαπάς: «Θα υπέγραφα Κωνσταντέλια – Επένδυση πάνω από 60 εκατ. ευρώ στο Γ.Καραϊσκάκης» (vid)
- Μάικλ Τζόρνταν – Κόμπι Μπράιαντ: Κάρτα με τις υπογραφές τους πουλήθηκε για 6,1 εκατ. δολάρια!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις