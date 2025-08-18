«Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Πήρε πάνω από 15.000 εισιτήρια ο Ολυμπιακός για το ματς με τον Βόλο

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις στις 23 Αυγούστου (20:00), όπου υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στο κεκλεισμένων των θυρών «Γ. Καραϊσκάσκης».

Η «δίψα» του κόσμου των Πειραιωτών για να δει από κοντά την ομάδα είναι τόσο μεγάλη που οι ερυθρόλευκοι ζήτησαν και πήραν 15.000 εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό με αντίπαλο τον Βόλο στις 30/8.

Η ζήτηση από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για τα εισιτήρια στο ματς με την ομάδα της Μαγνησίας είναι πολύ μεγάλη και για αυτό τον λόγο, η ερυθρόλευκη ΠΑΕ προχώρησε στο αίτημα για τουλάχιστον 15.000 «μαγικά χαρτάκια».

Ο Ολυμπιακός πήρε το «ΟΚ» από την αστυνομία και τον Βόλο

Συγκεκριμένα, οι νταμπλούχοι Ελλάδας, με τη σύμφωνη γνώμη του Βόλου, αλλά και της Αστυνομίας θα κάνουν το «Πανθεσσαλικό» κατακόκκινο, μιας και την πρώτη αγωνιστική με τους Αρκάδες δεν θα έχει κόσμο το γήπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα επόμενα 24ωρα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση, για τη διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα με το Βόλο για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.