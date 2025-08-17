Ολυμπιακός: «Πέντε χρόνια χωρίς τον Σάββα Θεοδωρίδη – Για πάντα στις καρδιές μας»

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μεγάλη απώλεια του Σάββα Θεοδωρίδη και η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν ξεχνάει τον θρύλο του συλλόγου και του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι ερυθρόλευκοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα μέσα από τα social media, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από την μεγάλη απώλεια της εμβληματικής μορφής των Πειραιωτών.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός τονίζει ότι ο Σάββας Θεοδωρίδης που έφυγε από τη ζωή στις 17 Αυγούστου του 2020 σε ηλικία 85 ετών, «θα είναι για πάντα στις καρδιές μας».

«Πέντε χρόνια χωρίς τον Σάββα Θεοδωρίδη. Για πάντα στις καρδιές μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Σάββα Θεοδωρίδη: