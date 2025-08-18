Γιαζίτσι: «Έτοιμος για τη σεζόν, πάμε Ολυμπιακέ» (pics)
Το μήνυμα του Γιαζίτσι για τη νέα σεζόν που ξεκινάει το Σάββατο για τον Ολυμπιακό
Η καλοκαιρινή προετοιμασία του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε και πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.
Οι νταμπλούχοι Ελλάδας ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την προσπάθεια διατήρησης των εγχώριων σκήπτρων τους, καθώς θα υποδεχθούν το ερχόμενο Σάββατο (23/8, 20:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Αστέρα για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται να μπουν στην τελική ευθεία και το πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχεδόν τελειοποιείται και φουλάρουν για την έναρξη του πρωταθλήματος.
Σε αυτό το mood έχει μπει ήδη ο Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος έγραψε το εξής γι’ αυτά που έρχονται: «Έτοιμος για τη σεζόν, πάμε Ολυμπιακέ», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του στα social media ο Τούρκος μεσοεπιθετικός.
Δείτε την ανάρτηση του Γιαζίτσι
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
