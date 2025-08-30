Μεντιλίμπαρ: «Με επιμονή πήραμε τη νίκη – Περιμένεις τέτοιες ενέργειες από τον Τσικίνιο»
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στον Βόλο,
- «Πονοκέφαλος» για τα νοικοκυριά οι τιμές στα σχολικά είδη
- Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία
- Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς
- Κακουργηματική δίωξη στον οδηγό μοτοσυκλέτας που παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη στην Πάτρα
Ο Ολυμπιακός πέρασε από τον Βόλο (2-0) για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με σούπερ Τσικίνιο (γκολ και ασίστ με δύο τακουνάκι) και σκόρερ Ρέτσο.
Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Τσικίνιο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, λέγοντας πως περιμένεις τέτοιες ενέργειες από έναν παίκτη με την ποιότητα του Πορτογάλου.
Αναλυτικά όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:
«Ακόμη ένα ματς όπου δυσκολευτήκαμε πολύ να βάλουμε το πρώτο γκολ, μια ομάδα που έπαιξε περισσότερο από όσο έπαιξε η πρώτη, παίζαμε στην έδρα τους, έκαναν τα πράγματα δύσκολα για μας αλλά ευτυχώς το αποτέλεσμα ήρθε, με επιμονή.
Είναι πράγματα που μπορεί να κάνει ένας παίκτης με την ποιότητα του Τσικίνιο, ήταν η πιο δύσκολη από όσες προσπάθησε, είναι κάτι που περιμένεις από κάποιον με την ποιότητά του».
- Η βαθμολογία της Superleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Άρη (pic)
- Άρης: Αποδοκιμασίες από τον κόσμο μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό (vid)
- ΑΕΛ – Κηφισιά 1-1: Ισόπαλο το ντέρμπι των «νεοφώτιστων»
- Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)
- Σε δύσκολη θέση ο Τεν Χαγκ – Γκρίνια των οπαδών της Λεβερκούζεν για τον Ολλανδό τεχνικό
- Πρόβλημα με τον Γιαννούλη στην Άουγκσμπουργκ – Ανησυχία για την Εθνική (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις