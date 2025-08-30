Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)
Ο Γκουστάβο Μάντσα μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα, για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό, αλλά και για το τι θα δώσει στο αγωνιστικό κομμάτι.
Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Γκουστάβο Μάντσα, ο οποίος έφτασε στη χώρα μας για να ολοκληρώσει το τυπικό μέρος της μετακίνησής του στους Ερυθρόλευκους.
Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός μίλησε κατά την άφιξή του και αναφέρθηκε στους στόχους που θέλει να πετύχει με τους Πειραιώτες, αλλά και στα στοιχεία που θα δώσει εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.
Οι δηλώσεις του Γκουστάβο Μάντσα:
Για τα πρώτα του συναισθήματα που ήρθε στην Ελλάδα και το τι να περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είδα από ψηλά την πόλη και μου αρέσει πάρα πολύ, σίγουρα μοιάζει πολύ με τη Φορταλέζα, φαίνεται πανέμορφη. Έχω τις καλύτερες προσδοκίες, να δώσω τα πάντα, πάνω από όλα να κατακτήσω τίτλους και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ».
Για το αν έχει μιλήσει με κάποιους Βραζιλιάνους που πέρασαν από τον Ολυμπιακό ή με κάποιον από την ομάδα για να του πει τι να περιμένει: «Δεν έχω μιλήσει, όμως γνωρίζω κάποιους παίκτες και έχω μιλήσει με τον Κοστίνια που είναι φίλος ενός φίλου μου από τη Φορταλέζα».
Για το θα προσφέρει στον αγωνιστικό χώρο: «Το ύψος μου με βοηθάει στο παιχνίδι μου, προσπαθώ να παίζω καλά με την μπάλα, ξέρω πως ο Ολυμπιακός θα με βοηθήσει να βελτιώσω ακόμη περισσότερο το παιχνίδι μου».
