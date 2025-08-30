Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Μάντσα (vids)
Ο Γκουστάβο Μάντσα έφτασε στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
- Γάζα: Το Ισραήλ θα επιβραδύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας – Πιέζει για εκκένωση της πόλης
- Καστοριά: Το τελευταίο «αντίο» στα δύο 16χρονα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο
- «Δύο κράτη ή αιώνιος πόλεμος: η μόνη ρεαλιστική επιλογή για Ισραήλ και Παλαιστίνη»
- Πώς ο υπερτουρισμός αδειάζει τις πόλεις και τις... εκκλησίες
Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Γκουστάβο Μάντσα στον Ολυμπιακό!
Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός έφτασε προ ολίγου στην Ελλάδα, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) αφίχθη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους νταμπλούχους Ελλάδας. Να περάσει, δηλαδή, από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τους Πειραιώτες.
Ο Μάντσα αποτελεί προϊόν scouting και μελέτης μηνών από τους ανθρώπους ασχολούνται με τις μεταγραφές των «ερυθρόλευκων», ωστόσο αποτελεί και τον ποδοσφαιριστή που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την άμυνα της ομάδας του.
Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας
Σε ότι έχει να κάνει με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, επιβεβαιώνεται ότι ο Ολυμπιακός τα βρήκε με την ομάδα του πανύψηλου κεντρικού αμυντικού σε ένα ποσό κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, που αφορά στο 70% των δικαιωμάτων του παίκτη. Με τον Μάντσα να υπογραφεί συμβόλαιο 4+1 χρόνων.
Ο Γκουστάβο Μάντσα προέρχεται από τις ακαδημίες της Παλμέιρας, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στη Φορταλέζα, με την οποία κατέγραψε 21 συμμετοχές με την U20 και 24 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα του βραζιλιάνικου συλλόγου.
- Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο Europa League: Πρεμιέρα με Μακάμπι στην Τούμπα, φινάλε στη Γαλλία
- Αυτό είναι το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League
- Το αναλυτικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League
- Δείτε το φανταστικό γκολ και την μυθική ασίστ του Τσικίνιο, για τη νίκη (0-2) του Ολυμπιακού στον Βόλο (vids)
- Ντόρσεϊ: «Βρήκαμε ρυθμό, κάναμε αυτό που έπρεπε για το 2-0»
- Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Η… μπαγκέτα του Τσικίνιο έφερε το 2Χ2 (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις