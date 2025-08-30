Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Μάντσα (vids)

Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Γκουστάβο Μάντσα στον Ολυμπιακό!

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός έφτασε προ ολίγου στην Ελλάδα, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) αφίχθη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους νταμπλούχους Ελλάδας. Να περάσει, δηλαδή, από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τους Πειραιώτες.

Ο Μάντσα αποτελεί προϊόν scouting και μελέτης μηνών από τους ανθρώπους ασχολούνται με τις μεταγραφές των «ερυθρόλευκων», ωστόσο αποτελεί και τον ποδοσφαιριστή που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την άμυνα της ομάδας του.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας

Σε ότι έχει να κάνει με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, επιβεβαιώνεται ότι ο Ολυμπιακός τα βρήκε με την ομάδα του πανύψηλου κεντρικού αμυντικού σε ένα ποσό κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, που αφορά στο 70% των δικαιωμάτων του παίκτη. Με τον Μάντσα να υπογραφεί συμβόλαιο 4+1 χρόνων.

Ο Γκουστάβο Μάντσα προέρχεται από τις ακαδημίες της Παλμέιρας, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στη Φορταλέζα, με την οποία κατέγραψε 21 συμμετοχές με την U20 και 24 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα του βραζιλιάνικου συλλόγου.