Οι αντίπαλοι και το πρόγραμμα της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού στο Youth League

Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού έμαθε τους αντιπάλους της στη League Phase του Youth League – Αναλυτικά το πρόγραμμα των «ερυθρόλευκων».
Η Κ19 του Ολυμπιακού, μετά την κατάκτηση του Youth League τη σεζόν 2023-2024 και την πορεία μέχρι τους «8» της διοργάνωσης το 2024-25, θα συμμετάσχει φέτος στη League Phase της διοργάνωσης. Το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8), οι Νέοι των Πειραιωτών έμαθαν τους έξι αντιπάλους και το αναλυτικό τους πρόγραμμα για τη σεζόν που ξεκινά.
Οι αντίπαλοι των «ερυθρόλευκων» θα είναι οι Πάφος, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Αϊντχόφεν, Ρεάλ Μαδρίτης και Καϊράτ, οι αγώνες θα γίνουν τις ίδιες μέρες που η πρώτη ομάδα θα αντιμετωπίσει τις αντίστοιχες στη League Phase του Champions League, ενώ οι ώρες και οι έδρες των αγώνων θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα των Νέων του Ολυμπιακού στη League Phase του Youth League:
✨ 𝗗𝗥𝗔𝗪: Η κλήρωση των Νέων του Ολυμπιακού στο UEFA Youth League! 🔴⚪️
👉 Περισσότερα στο 𝗼𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗮𝗰𝗼𝘀.𝗼𝗿𝗴 / https://t.co/OLvAZv1tiF#Olympiacos #OlympiacosU19 #OlympiacosFCAcademy #UYL #Draw pic.twitter.com/EJd9JhIVa5
— Olympiacos FC Academy (@olyfcacademy) August 30, 2025
1η Αγωνιστική
17 Σεπτεμβρίου 2025
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Πάφος FC
2η Αγωνιστική
1 Οκτωβρίου 2025
Άρσεναλ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3η Αγωνιστική
21 Οκτωβρίου 2025
Μπαρτσελόνα – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
4η Αγωνιστική
4 Νοεμβρίου 2025
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Αϊντχόφεν
5η Αγωνιστική
26 Νοεμβρίου 2025
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Ρεάλ Μαδρίτης
6η Αγωνιστική
9 Δεκεμβρίου 2025
Καϊράτ Αλμάτι – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
