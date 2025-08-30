Οι αντίπαλοι και το πρόγραμμα της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού στο Youth League

Η Κ19 του Ολυμπιακού, μετά την κατάκτηση του Youth League τη σεζόν 2023-2024 και την πορεία μέχρι τους «8» της διοργάνωσης το 2024-25, θα συμμετάσχει φέτος στη League Phase της διοργάνωσης. Το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8), οι Νέοι των Πειραιωτών έμαθαν τους έξι αντιπάλους και το αναλυτικό τους πρόγραμμα για τη σεζόν που ξεκινά.

Οι αντίπαλοι των «ερυθρόλευκων» θα είναι οι Πάφος, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Αϊντχόφεν, Ρεάλ Μαδρίτης και Καϊράτ, οι αγώνες θα γίνουν τις ίδιες μέρες που η πρώτη ομάδα θα αντιμετωπίσει τις αντίστοιχες στη League Phase του Champions League, ενώ οι ώρες και οι έδρες των αγώνων θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των Νέων του Ολυμπιακού στη League Phase του Youth League:

1η Αγωνιστική

17 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Πάφος FC

2η Αγωνιστική

1 Οκτωβρίου 2025

Άρσεναλ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

3η Αγωνιστική

21 Οκτωβρίου 2025

Μπαρτσελόνα – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

4η Αγωνιστική

4 Νοεμβρίου 2025

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Αϊντχόφεν

5η Αγωνιστική

26 Νοεμβρίου 2025

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Ρεάλ Μαδρίτης

6η Αγωνιστική

9 Δεκεμβρίου 2025

Καϊράτ Αλμάτι – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ