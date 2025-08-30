Το πλήρες πρόγραμμα του Ολυμπιακού και της League Phase του Champions League (pics (pics)

To νέο Champions League ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου και μετά την κλήρωση της Πέμπτης κατά την οποία οι ομάδες έμαθαν τους οκτώ αντιπάλους τους στη League Phase, το μεσημέρι του Σαββάτου η UEFA ανακοίνωσε και το πλήρες πρόγραμμα των αγωνιστικών της διοργάνωσης που περιλαμβάνει σούπερ ντέρμπι με τον «καλησπέρα». Από την 1η αγωνιστική, ξεχωρίζουν τα Γιουβέντους – Ντόρτμουντ, Άγιαξ – Ίντερ, Λίβερπουλ – Ατλέτικο, Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι, ενώ ο Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του εντός έδρας κόντρα στην Πάφο.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν με σπουδαία ματς στις έδρες των Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα, ενώ το φινάλε της διαδικασίας τους βρίσκει να κοντράρονται με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Champions League:

η αγωνιστική: 17/9 Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)

2η αγωνιστική: 1/10 Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)

3η αγωνιστική: 21/10 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)

4η αγωνιστική: 4/11 Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)

5η αγωνιστική: 26/11 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

6η αγωνιστική: 9/12 Καϊράτ – Ολυμπιακός (17:30)

7η αγωνιστική: 20/1 Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)

8η αγωνιστική: 28/1 Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)

Κατά τα άλλα, το Μπαρτσελόνα – Παρί είναι προγραμματισμένο για την 1η Οκτώβρη και τη 2η αγωνιστική, το Ρεάλ – Γιουβέντους για την 3η στις 22 Οκτωβρίου, ενώ η 4η αγωνιστική περιλαμβάνει τα Λίβερπουλ – Ρεάλ (4/11) και Παρί – Μπαγερν (4/11). Τσέλσι – Μπαρτσελόνα (25/11) και Άρσεναλ – Μπαγερν (26/11) έχει το «μενού» της 5ης αγωνιστικής, με τις Ίντερ – Λίβερπουλ (9/11) και Ρεάλ – Σίτι (10/11) κοντράρονται για την 6η αγωνιστική. Το Ίντερ – Άρσεναλ (20/1) ξεχωρίζει από την 7η, ενώ σημειώνεται πως το πρόγραμμα κλείνει με 18 αγώνες την ίδια ώρα και μέρα, στις 28/1 (22:00).

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της League Phase του Champions League: