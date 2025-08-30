Από τον «Αναστό» ως τον Ελ Αραμπί: Οι θρυλικές βραδιές του Ολυμπιακού κόντρα στους φετινούς αντιπάλους του (vids, pics)

Ο Ολυμπιακός έμαθε την Πέμπτη τους 8 αντιπάλους του στη λαμπερή League Phase του Champions League, κατά την επιστροφή του ανάμεσα στα «αστέρια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Πάφος και Καϊράτ.

Ανάμεσά τους, βρίσκει κανείς 25 Κύπελλα Πρωταθλητριών / Champions League. Βρίσκει 35 τελικούς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Βρίσκει 6 φιναλίστ και 4 πρωταθλητές Ευρώπης, με προεξέχουσες τις μεγάλες κυρίες του ισπανικού ποδοσφαίρου. Τα νούμερα «ζαλίζουν». Παράλληλα, βρίσκει κανείς και δύο πρωτάρες, δύο «αγνώστους Χ», τις Πάφο και Καϊράτ, με τις όποιες δυσκολίες κουβαλούν πάντα μαζί τους τέτοιου είδους αντίπαλοι.

Η κλήρωση του Ολυμπιακού, που μέσα στο Σάββατο (30/8) έμαθε και το πρόγραμμά του στη φετινή διοργάνωση, περιλαμβάνει πολλές δυσκολίες, κάτι που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ποδοσφαιρική ανάλυση. Ταυτόχρονα όμως, αφήνει στους «ερυθρόλευκους» και τη δυνατότητα να αισιοδοξούν. Πρώτος που το δήλωσε δημόσια δεν ήταν άλλος από τον ηγέτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο άνθρωπος που πρώτος έκανε λόγο για «ευρωπαϊκό όραμα» πριν πολλά χρόνια και το οποίο κατέληξε στην κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου για ελληνικό σύλλογο, δήλωσε χωρίς περιστροφές ότι… προφανώς και ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί -και αυτό ακριβώς θα διεκδικήσει.

Το έχει ξανακάνει!

Που το στηρίζει αυτό; Επίσης προφανής η απάντηση: Στη δυναμική της ομάδας που προσεκτικά χτίζεται σε όλα τα επίπεδα εδώ και πολλά χρόνια. Στη δυναμική του συλλόγου, συνολικά. Στο όνομα, στη φανέλα. Ο Ολυμπιακός «παίζει» με τα… μεγάλα παιδιά της Ευρώπης εδώ και δεκαετίες. Ανήκει στην ελίτ και όσα έχει καταφέρει σαν σύλλογος τα παραδέχονται άπαντες. Τουλάχιστον άπαντες… εκτός συνόρων!

Τελευταία «εξήγηση» στην απάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη; Τι άλλο; Φυσικά, η παράδοση. Οι «ερυθρόλευκοι» όχι μόνο ανήκουν σε αυτή την σπουδαία ποδοσφαιρική παρέα που θα συναντήσουν και φέτος στη League Phase του Champions League, αλλά δεν έχουν και πρόβλημα να τη νικούν. Να παίρνουν αποτελέσματα, νίκες, προκρίσεις, σταθερά και με συνέπεια που βρίσκει κανείς μονάχα σε πρωταθλήματα που ανήκουν στο «Big 5» της Ευρώπης. Όλα αυτά που θέλει να κάνει φέτος η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός τα έχει ξανακάνει στο παρελθόν και σε «βάθος» πολλών δεκαετιών.

Ταλαιπώρησε τους… άλλους Θρύλους

Τόσακ, Βαλβέρδε, Τοπμέλερ, Βενγκέρ, Αρτέτα, Όλσεν. Προπονητές-θρύλοι. Και θρύλοι επί χόρτου:

Ραούλ, Μοριέντες, Κασίγιας, Ράμος, Μέσι, Σουάρες, Μπουσκέτς, Λούσιο, Γουόλκοτ, Ροζίτσκι, Αρσάβιν, Οζίλ Καθόρλα, Ομπαμεγιάνγκ, Νταβίντ Λουίς, Κούμαν, Ράικαρντ, Φαν ντε Σαρ Φαν Μπάστεν, Ντε Μπουρ, Λιτμάνεν. Το κοινό στοιχείο όλων των παραπάνω είναι ότι άπαντες έχουν… υποφέρει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο απέναντι στους «ερυθρόλευκους». Από τη «ντοπιέτα» του μύθου, Νίκου Αναστόπουλου, τον Οκτώβρη του ’83 κόντρα στον Άγιαξ στο ΟΑΚΑ, μέχρι το ιστορικό γκολ πρόκρισης του Γιουσέφ Ελ Αραμπί στο Emirates επί της Άρσεναλ το ’20, ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει στον κόσμο του τεράστιες στιγμές απέναντι στα μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που θα αντιμετωπίσει και φέτος.

Η «Μπάρτσα» του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ…

Ξεκινώντας από τη «Βασίλισσα της Ευρώπης», Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός έχει να θυμηθεί δύο σπουδαίες βραδιές κατά το παρελθόν. Πρώτη χρονικά, το επικό 3-3 στην πρεμιέρα του Champions League της σεζόν 1999-00. Με τον πρώην «Καταλανό» Τζιοβάνι και τον Σλοβένο, Ζάχοβιτς να πρωταγωνιστούν, η ομάδα του Μπάγεβιτς έπιασε από το λαιμό το ισπανικό μεγαθήριο που μόνο χάρη στην ισοφάριση του Ραούλ στο φινάλε, κατάφερε να φύγει από το κατάμεστο από 80.000 φιλάθλους, ΟΑΚΑ, έστω με τον ένα βαθμό. Έξι χρόνια αργότερα, στο νέο Καραϊσκάκη πια, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ του Σέρχιο Ράμος και τη νικά 2-1 χάρη σε γκολ ενός άλλου πρώην θρύλου της Μπαρτσελόνα, του σπουδαίου Ριβάλντο, στο 87ο λεπτό.

…και η κανονική Μπάρτσα των Ερνέστο – Μέσι

Fast forward 17 χρόνια μετά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ίδια τη Μπαρτσελόνα για πρώτη φορά στο γήπεδό του και δεν της επιτρέπει να φύγει πανηγυρίζοντας. Το τελικό 0-0 σήμανε μια σημαντική επιτυχία για την ομάδα που πήρε τον πρώτο της βαθμό απέναντι στον ποδοσφαιρικό «κολοσσό» που είχε στις τάξεις του τον κορυφαίο παίκτη στην Ιστορία -τον Λιονέλ Μέσι- και στον πάγκο τον πρώην προπονητή των Πειραιωτών και αγαπημένο όλων στον Λιμάνι, Ερνέστο Βαλβέρδε.

Η βραδιά που συνέτριψε τη φιναλίστ

Πίσω στο 2002, ο Ολυμπιακός σκορπά στους έξι ανέμους την περσινή φιναλίστ της διοργάνωσης, Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο γήπεδο της Ριζούπολης. Παρότι το ματς δεν ξεκινά καλά και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα ακολουθούσε, οι «ερυθρόλευκοι» του Τάκη Λεμονή διαλύουν τη γερμανική ομάδα με πρωταγωνιστή τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς που πετυχαίνει χατ-τρικ. Το 6-2 αυτό, παραμένει μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη νίκη των Πειραιωτών στο Champions League.

Η Άρσεναλ που… υποφέρει συχνά

Ολυμπιακός και Άρσεναλ έχουν συναντηθεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ούτε μία ούτε δύο, αλλά σε έξι διαφορετικές σεζόν τα τελευταία 15 χρόνια και η φετινή θα είναι η 7η. Σε ένα παραδοσιακό πια ζευγάρι των ευρωπαϊκών γηπέδων. Με τους «ερυθρόλευκους» μάλιστα να έχουν να επιδείξουν πολλές σπουδαίες βραδιές απέναντι στους «κανονιέρηδες».

Από το 1-0 της σεζόν 2009/10 με το γκολ του Λεονάρντο, αποτέλεσμα που του χάρισε την πρόκριση στους «16», μέχρι το ιστορικό πρώτο «διπλό» επί αγγλικού εδάφους, το 2-3 επί της σεζόν 2015/16 με Φινμπόγκασον και φυσικά την επική πρόκριση στο Europa League με το γκολ του Ελ Αραμπί στο 120′ για το 1-2 της φάσης των «32» το 2021, ο Ολυμπιακός έχει κοιτάξει στα μάτια τη σπουδαία αγγλική ομάδα -και με το παραπάνω. Απέναντί της, μετρά 6 νίκες σε 12 ματς, οι δύο εκτός έδρας, με την παράδοση απολύτως μοιρασμένη αφού δεν υπάρχει ισοπαλία.

Οι θρίαμβοι επί των Ολλανδών

Τέλος, μεγάλες και ιστορικές βραδιές έχει ζήσει και απέναντι στους φετινούς αντιπάλους του από την Ολλανδία. Τη μεν Αϊντχόφεν την απέκλεισε πρόσφατα για τους «32» του Europa League 2020/21, ένα γύρο πριν στείλει σπίτι της και την Άρσεναλ. Το 4-2 του Φαλήρου έκανε τη διαφορά, με τους «ερυθρόλευκους» του Πέδρο Μαρτίνς να έχουν τέσσερις διαφορετικούς σκόρερς (Μπουχαλάκη, Εμβιλά, Ελ Αραμπί και Μασούρα).

Δύο από τις μεγαλύτερες βραδιές της ιστορίας του δε, ο Ολυμπιακός τις έχει ζήσει απέναντι στον Άγιαξ. Η πρώτη, το πολύ μακρινό πια 1983, για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Ο πανίσχυρος πρωταθλητής Ολλανδίας του Αντ Ντε Μος που μετέπειτα πέρασε και από τη χώρα μας, λύγισε στο ΟΑΚΑ, στον επαναληπτικό του 0-0. Ένας αντίπαλος με παίκτες όπως οι Φαν Μπαστεν, Ράικαρντ, Κούμαν και Όλσεν, παραδόθηκε στους «ερυθρόλευκους» στην παράταση, όπου ο Νίκος Αναστόπουλος πέτυχε και τα δύο γκολ της πρόκρισης που πανηγυρίστηκε από 80.000 ανθρώπους στο νεότευκτο Ολυμπιακό Στάδιο. Μια υπερταλαντούχα ομάδα του Άγιαξ, είχε μείνει για 210 αγωνιστικά λεπτά χωρίς γκολ!

Τέλος, η επόμενη σπουδαία κόντρα με τον «Αίαντα» ήρθε στο ίδιο γήπεδο, 15 χρόνια. Ξανά και οι δύο ομάδες ήταν γεμάτες ταλέντο, με αυτή του Ντούσαν Μπάγεβιτς να πανηγυρίζει στο τέλος χάρη σε ένα μοναδικό και ιστορικό γκολ του Αλέκου Αλεξανδρή, ανήμερα των γενεθλίων του. Μια νίκη που έδωσε φτερά στους «ερυθρόλευκους», στο δρόμο προς την πρόκριση στους «8», με πρώτη θέση στον όμιλο.

Ακολουθούν αναλυτικά οι σπουδαίες βραδιές του Ολυμπιακού στην Ευρώπη κόντρα στους φετινούς αντιπάλους του στη League Phase του Champions League:

vs Ρεάλ Μαδρίτης

1999/00 – 5/9/1999 / Champions League – 1η αγωνιστική, 5ος όμιλος

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-3 (11′, 64′ Τζιοβάνι, 67′ Ζάχοβιτς – 24′ Σάβιο, 32′ Ρομπέρτο Κάρλος, 80′ Ραούλ)

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Ντούσαν Μπάγεβιτς): Ελευθερόπουλος, Καραταΐδης, Αμανατίδης, Ανατολάκης, Μαυρογενίδης (46′ Αμπονσά), Πουρσανίδης, Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλος (60′ Γκόγκιτς), Ζάχοβιτς (86′ Νινιάδης), Οφορίκουε, Τζιοβάνι.

Ρεάλ Μαδρίτης (Τζον Τόσακ): Κασίγιας, Ρομπέρτο Κάρλος, Ιέρο (60′ Ελγκέρα), Ζούλιο Σέζαρ, Σαλγκάδο, Ρεντόντο (73′ Γκούτι), Γκέρεμι, Σάβιο, ΜακΜάναμαν, Ραούλ, Μοριέντες (54′ Ανελκά).

2005/06 – 6/12/2005 / Champions League – 6η αγωνιστική, 6ος όμιλος

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 (50′ Μπουλούτ, 87′ Ριβάλντο – 7′ Ράμος)

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Τροντ Σόλιντ): Νικοπολίδης, Μπουλούτ, Σούρερ, Καψής (65′ Κωστούλας), Μαυρογενίδης, Στολτίδης, Ριβάλντο, Τουρέ, Τζόρτζεβιτς, Καφές (80′ Μπαμπανγκίντα), Ντάνι Γκαρθία (58′ Οκκάς).

Ρεάλ Μαδρίτης (Χουάν Ραμόν Λόπεθ Κάρο): Ντιέγκο Λόπεθ, Ραούλ Μπράβο, Ράμος, Παβόν, Ντιόγκο, Γκράβεσεν, Ντε Λα Ρεντ (81′ Χάβι Γκαρθία), Ρομπίνιο (80′ Χουράδο), Μπαλμπόα (58′ Καρντόνα), Σολδάδο, Μπαπτίστα.

vs Μπαρτσελόνα

2017/18 – 31/10/2017 / Champions League – 4η αγωνιστική, 4ος όμιλος

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 0-0

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Τάκης Λεμονής): Προτό, Κούτρης, Ένχελς, Μποτία, Ελαμπντελαουί, Οτζίτζα-Οφόε (75′ Ζιλέ), Ταχτσίδης, Ρομαό, Καρσελά (79 Πάρντο), Φιγκέιρας, Φορτούνης (84′ Τζούρτζεβιτς).

Μπαρτσελόνα (Ερνέστο Βαλβέρδε): Τερ Στέγκεν, Άλμπα, Ουμτιτί, Μασεράνο, Σεμέδο, Παουλίνιο (62′ Ράκιτιτς), Μπουσκέτς, Σέρχι Ρομπέρτο (45’+1′ Ντεουλοφέου), Ντένις Σουάρεθ (75′ Γκόμες), Λουίς Σουάρες, Μέσι.

vs Λεβερκούζεν

2002/03 – 18/9/2002 / Champions League – 1η αγωνιστική, 6ος όμιλος

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 6-2 (27′ αυτ. Κλάινε, 38′ Γιαννακόπουλος, 44′, 64′ πεν., 73′ Τζόρτζεβιτς, 87′ Ζέτερμπεργκ – 22′ αυτ. Ελευθερόπουλος, 78′ πεν. Σνάιντερ)

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Τάκης Λεμονής): Eλευθερόπουλος, Βενετίδης, Άντζας, Ανατολάκης, Πατσατζόγλου, Ζε Ελίας, Καρεμπέ, Ζέτεμπεργκ, Τζόρτζεβιτς (90′ Ντρασένα), Γιαννακόπουλος (83′ Οφορίκουε), Ζιοβάνι (86′ Αλεξανδρής).

Μπάγερ Λεβερκούζεν (Κλάους Τόπμελερ): Γιούριτς, Ζίβκοβιτς, Λούσιο, Κλάινε (51′ Μπρντάριτς), Μπάλιτς (71′ Οζίγκουε), Ράμελοβ, Βράνιες, Μπαστούρκ, Σίμακ, Σνάιντερ, Νόιβιλ.

vs Άρσεναλ

2009/10 – 9/12/2009 / Champions League – 6η αγωνιστική, 8ος όμιλος

Ολυμπιακός – Άρσεναλ 1-0 (47′ Λεονάρντο)

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Ζίκο): Νικοπολίδης, Ραούλ Μπράβο, Μέλμπεργκ, Παπαδόπουλος, Γκαλίτσιος, Μαρέσκα, Ντουντού (86′ Ντομί), Λεονάρντο, Όσκαρ (93′ Πάντος), Γκαλέτι, Μήτρογλου.

Άρσεναλ (Αρσέν Βενγκέρ): Φαμπιάνσκι, Κρούζ, Σιλβέστρ, Μπάρτλεϊ, Γκίλμπερτ, Σονγκ, Μερίντα, Ράμσεϊ, Γουίλσιρ (76′ Σουνού), Γουόλκοτ, Βέλα.

2011/12 – 6/12/2011 / Champions League – 6η αγωνιστική, 6ος όμιλος

Ολυμπιακός – Άρσεναλ 3-1 (16′ Τζιμπούρ, 36′ Φουστέρ, 89′ Μοντεστό – 57′ Μπεναγιούν)

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Ερνέστο Βαλβέρδε): Μέγκιερι, Μαρκάνο, Μέλμπεργκ, Παπαδόπουλος, Τοροσίδης, Μοντεστό, Μανιάτης, Φουστέρ (64′ Αμπντούν), Χολέμπας (37′ Ορμπάιθ), Μιραλάς, Τζιμπούρ (92′ Παπάζογλου).

Άρσεναλ (Αρσέν Βενγκέρ): Φαμπιάνσκι (25′ Μανόνε), Σάντος (51′ Μιγκέλ), Σκιλασί, Φερμάελεν, Τζουρού, Φρίμπονγκ, Μπεναγιούν, Κοκλέν (67′ Ροζίτσκι), Αρσάβιν, Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν, Τσαμάκ.

2012/13 – 4/12/2012 / Champions League – 6η αγωνιστική, 2ος όμιλος

Ολυμπιακός – Άρσεναλ 2-1 (64′ Μανιάτης, 73′ Μήτρογλου – 38′ Ροζίτσκι)

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Λεονάρντο Ζαρντίμ): Κάρολ, Τοροσίδης, Κοντρέρας, Μανωλάς, Ντιακιτέ, Μανιάτης, Φέισα (60′ Φουστέρ), Μασάδο, Αμπντούν (72′ Μήτρογλου), Γκρέκο, Τζιμπούρ (82′ Ιμπαγάσα).

Άρσεναλ (Αρσέν Βενγκέρ): Σέζνι, Μιντ (83′ Άνγκα), Φερμάελεν, Σκιλασί, Τζένκινσον, Ράμσεϊ, Κοκλέν, Ροζίτσκι (46′ Αρσάβιν), Ζερβίνιο, Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν, Τσαμάκ.

2015-16 – 29/9/2015 / Champions League – 2η αγωνιστική, 6ος όμιλος

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-3 (35′ Γουόλκοτ, 65′ Αλέξις Σάντσες – 33′ Πάρντο, 40′ αυτ. Οσπίνα, 66′ Φινμπόγκασον)

Οι συνθέσεις:

Άρσεναλ (Αρσέν Βενγκέρ): Οσπίνα, Γκιμπς, Κοσιελνί (57′ Μερτεζάκερ), Παουλίστα, Μπεγιερίν (86′ Κάμπελ), Κοκλέν (60′ Ράμσεϊ), Καθόρλα, Οζίλ, Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν, Αλέξις Σάντσες, Γουόλκοτ.

Ολυμπιακός (Μάρκο Σίλβα): Ρομπέρτο, Σαλίνο, Σιόβας, Μποτία, Ελαμπντελαουί, Καμπιάσο, Κασάμι, Σεμπά (73′ Ερνάνι), Πάρντο, Φορτούνης (87′ Βούρος), Ιντέγε (46′ Φινμπόγκασον).

2019/20 – 27/2/2020 / Europa League – Φάση των «32», 2ο παιχνίδι

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2 (113′ Ομπαμεγιάνγκ – 53′ Σισέ, 120′ Ελ Αραμπί)

Οι συνθέσεις:

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Λένο, Σακά, Νταβίντ Λουίς, Μουστάφι (103′ Παπασταθόπουλος), Μπεγιερίν (84′ Γουίλοκ), Τζάκα, Θεμπάγιος (72′ Τορέιρα), Οζίλ, Πεπέ, Ομπαμεγιάνγκ, Λακαζέτ (106′ Μαρτινέλι).

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Ζοζέ Σα, Τσιμίκας (114′ Λοβέρα), Σισέ, Μπα, Ελαμπντελαουί, Γκιγιέρμε (117′ Αβ. Παπαδόπουλος), Καμαρά, Μπουχαλάκης, Βαλμπουενά (86′ Γκασπάρ), Ραντζέλοβιτς (77′ Μασούρας), Ελ Αραμπί.

2020/21 – 18/3/2021 / Europa League – Φάση των «16», 2ο παιχνίδι

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 0-1 (51′ Ελ Αραμπί)

Οι συνθέσεις:

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Λένο, Τίρνεϊ, Γκάμπριελ, Λουίς, Μπεγερίν (82′ Τσέιμπερς), Πεπέ, Τζάκα, Ελνένι (57′ Παρτέι), Θεμπάγιος (57′ Έντεγκαρντ), Σμιθ-Ρόου (81′ Μαρτινέλι), Ομπαμεγιάνγκ.

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Χολέμπας, Μπα, Παπασταθόπουλος, Ρέαμπτσιουκ (84′ Λαλά), Καμαρά, Εμβιλά, Ανδρούτσος (63′ Μπρούμα), Φορτούνης (84′ Μπουχαλάκης), Μασούρας (63′ Ραντζέλοβιτς), Ελ Αραμπί

vs Αϊντχόφεν

2020/21 – 18/2/2021 – Europa League – Φάση των «32», 1ο παιχνίδι

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 4-2 (9′ Μπουχαλάκης, 37′ Εμβιλά, 45’+2′ Ελ Αραμπί, 83′ Μασούρας – 14′, 40′ Ζάχαβι)

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Ζοζέ Σα, Ρέαμπτσιουκ, Μπα, Παπασταθόπουλος, Λαλά (80′ Ανδρούτσος), Μπουχαλάκης, Καμαρά, Εμβιλά (80′ Βρουσάι), Μπρούμα (80′ Χασάν), Βαλμπουενά (68′ Μασούρας), Ελ Αραμπί (74′ Φορτούνης).

Αϊντχόφεν (Ρότζερ Σμιντ): Εμβογκό, Μαξ, Μποσκάγκλι (38′ Μπάουμγκαρτλ), Τέζε, Ντάμφρις, Ροσάριο, Τόμας (85′ Γκουτιέρες), Σανγκαρέ (70′ Φέρτεσεν), Μάλεν, Γκέτσε (70′ Ζούνιορ), Ζάχαβι (85′ Φαν Χίνκελ).

vs Άγιαξ

1983/84 – 28/9/1983 / Κύπελλο Πρωταθλητριών – 1ος γύρος, 2ο παιχνίδι

Ολυμπιακός – Άγιαξ 2-0 (94′, 118′ Αναστόπουλος)

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Χάιντς Χέερ): Σαργκάνης, Βαμβακούλας, Μίχος, Παπαδόπουλος, Γούναρης (95′ Μητρόπουλος), Κουσουλάκης, Νόιμαν, Άλμπερτσεν, Ξανθόπουλος, Λεμονής, Αναστόπουλος.

Άγιαξ (Αντ Ντε Μος): Χάλγιε, Σιλόι, Όφοφ, Μπέβε, Kούμαν. Μέλμπι, Σουνάκερ, Φάνενμπουργκ (43′ Ράικαρντ), Φαν Μπάστεν, Γκάσελιχ (77′ Μόλεναρ), Όλσεν.

1998/99 – 21/10/1998 / Champions League – 3η αγωνιστική, 1ος όμιλος

Ολυμπιακός – Άγιαξ 1-0 (38′ Αλεξανδρής)

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Ντούσαν Μπάγεβιτς): Ελευθερόπουλος, Γεωργάτος, Καραταΐδης, Ανατολάκης, Αμανατίδης, Πουρσανίδης, Καραπιάλης (86′ Νινιάδης), Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλος, Αλεξανδρής (67′ Πασσαλής), Γκόγκιτς (79′ Οφορίκουε).

Άγιαξ (Μόρτεν Όλσεν): Φαν ντερ Σαρ, Τομπίασεν, Φ. Ντε Μπουρ, Ρ. Ντε Μπουρ, Βίτσκε, Λιτμάνεν, Ολίσε, Γκρόνκγιερ (46′ Κινκλάτζε), Ρούντι, Αρβελάτζε (78′ ΜακΚάρθι), Βαμπέρτο (46′ Ντάνι).