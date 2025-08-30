Το απόγευμα στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό ο Μάντσα
Στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό αναμένεται να φτάσει το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) ο Γκουστάβο Μάντσα.
Το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) και συγκεκριμένα στις 17:45 αναμένεται να φτάσει το «Ελ Βενιζέλος» ο Γκουστάβο Μάντσα, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
Ο 21χρονος, Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός αποτελεί προϊόν scouting και μελέτης μηνών από τους ανθρώπους των Πειραιωτών, όμως παράλληλα αποτελεί και τον ποδοσφαιριστή που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να ενισχύσει την άμυνα της ομάδας του, με το να προστεθεί στην τετράδα των Ρέτσου, Πιρόλα, Μπιανκόν και Καλογερόπουλου.
Στα 21 του, ο Μάντσα είναι αριστεροπόδαρος και ύψους 1.90μ., δηλαδή έχει τα στοιχεία που αναζητούσε η ομάδα του Πειραιά.
Τη φετινή σεζόν ο νεαρός κεντρικός αμυντικός κατέγραψε 23 συμμετοχές με τη φανέλα της Φορταλέζα και οι τέσσερις από αυτές ήταν στο Κόπα Λιμπερταδόρες. Με τον παίκτη είχαν ασχοληθεί κι άλλες ευρωπαϊκές ομάδες στο πρόσφατο παρελθόν, ωστόσο οι κινήσεις του Ολυμπιακού ήταν άμεσες για να τον φέρουν στην Ελλάδα.
