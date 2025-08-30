sports betsson
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Η κλήρωση Μπόντο και Κοπεγχάγης στο Τσάμπιονς Λιγκ και η «μάχη» με τον Ολυμπιακό
Champions League 30 Αυγούστου 2025 | 12:19

Η κλήρωση Μπόντο και Κοπεγχάγης στο Τσάμπιονς Λιγκ και η «μάχη» με τον Ολυμπιακό

Όλα τα δεδομένα για το απευθείας εισιτήριο στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ και την κλήρωση των ομάδων που η φετινή πορεία τους ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Με τις τέσσερις ομάδες μας που θα αγωνιστούν φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, υπάρχει ελπίδα ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να ανέβει στη 10η θέση της κατάταξης της UEFA όπου τώρα βρίσκεται η Τσεχία. Δύσκολο εγχείρημα καθώς απαιτεί αρκετές υπερβάσεις, αλλά όχι και απίθανο.

Αν η Ελλάδα τα καταφέρει, τότε ο πρωταθλητής θα μπαίνει κατευθείαν στη League Phase του Champions League. Διαφορετικά θα πρέπει να παίξει στα πλέι οφ της διοργάνωσης για να προκριθεί στην κύρια φάση της διοργάνωσης. Κάτι που θα γινόταν και φέτος με τον Ολυμπιακό.

Λόγω της πολύ υψηλής τους βαθμολογίας στην κατάταξη της UEFA όμως και σε συνδυασμό πως ομάδες που ήταν ψηλότερα από εκείνους δεν πήραν τον τίτλο στα πρωταθλήματά τους, οι Πειραιώτες κατάφεραν να μπουν απευθείας στη League Phase. Πώς όμως θα μπορέσουν να το πετύχουν αυτό και του χρόνου εφόσον πάρουν το πρωτάθλημα και η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να φτάσει στη 10η θέση;

Νορβηγία, Δανία, Σκωτία…

Θα πρέπει να μην πάρει το πρωτάθλημα στη Νορβηγία η Μπόντο και δευτερευόντως η Κοπεγχάγη στη Δανία. Με την Μπόντο ο Ολυμπιακός είναι μαζί στην κατάταξη της UEFA, από τις χώρες που δεν έχουν απευθείας εισιτήριο στην league phase του Champions League. Ουσιαστικά, όποια ομάδα μαζέψει φέτος τους περισσότερους βαθμούς στο Champions League, θα παίξει του χρόνου απευθείας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Αν δηλαδή η Μπόντο πάρει το πρωτάθλημα και έχει και περισσότερους βαθμούς, θα πάρει αυτή το «χρυσό» εισιτήριο (σ.σ. εάν δεν προκύψει να πάρει το φετινό Champions League ομάδα που δεν έχει εξασφαλισμένο εισιτήριο απο το πρωτάθλημα της).

Βέβαια το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι οι Νορβηγοί έχουν πολύ δύσκολο πρόγραμμα με Μάντσεστερ Σίτι, Τότεναμ, Μονακό και Γιουβέντους εντός έδρας ενώ εκτός θα παίξουν με Ντόρτμουντ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Γαλατάσαραϊ και Σλάβια. Η άλλη διεκδικήτρια του εισιτηρίου, Κοπεγχάγη, έχει κάπως καλύτερο πρόγραμμα από Ολυμπιακό και Μπόντο καθώς παίζει στην έδρα της με Ντόρτμουντ, Λέβερκουζεν, Νάπολι και Καϊράτ ενώ εκτός με Βιγιαρεάλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα και Καραμπάγκ.

Επίσης, στην Σκωτία θέλει ο Ολυμπιακός πρωταθλήτρια τη Σέλτικ, αλλά αυτό μάλλον είναι το πιο εύκολο από όλα με την εικόνα που παρουσιάζει η Ρέιντζερς. Ακόμη είναι πολύ νωρίς για προβλέψεις, ωστόσο τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα ως προς το «χρυσό» εισιτήριο για τη League Phase του επόμενου Champions League.

World
Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Economy
Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ κόντρα σε Κροάτες, το 14/15 των ελληνικών ομάδων και η εξαίρεση του Άρη (vids)
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ κόντρα σε Κροάτες, το 14/15 των ελληνικών ομάδων και η εξαίρεση του Άρη (vids)

Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τη Ριέκα στα playoffs του Europa League και συνέχισε το εξαιρετικό σερί των ελληνικών ομάδων κόντρα σε κροατικές – Το απόλυτο του «big-4» και ο αστερίσκος του 2008 για τον Άρη.

Σύνταξη
Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί – Θα διατηρήσουμε την παράδοση με τις εκπλήξεις στις μεταγραφές»
Champions League 28.08.25

Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί – Θα διατηρήσουμε την παράδοση με τις εκπλήξεις στις μεταγραφές»

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός μίλησε για την κλήρωση των ερυθρόλευκων στη League Phase του Champions League και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μεταγραφική… έκπληξη!

Σύνταξη
Champions League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού
Champions League 28.08.25

Champions League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Πάφος και Καϊράτ οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League - Το Σάββατο το ακριβές πρόγραμμα των αγώνων.

Σύνταξη
Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός
Champions League 28.08.25

Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός

Ο νέος τρόπος διεξαγωγής του Champions League αυξάνει και τα έσοδα των ομάδων. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια.

Σύνταξη
DLD: Η «αόρατη» γλωσσική διαταραχή που εμφανίζουν τα παιδιά και συχνά θεωρείται τεμπελιά ή δυσλεξία
Τα σημάδια 30.08.25

Τι είναι η «αόρατη» διαταραχή DLD που εμφανίζουν τα παιδιά και συχνά παρερμηνεύεται ως τεμπελιά ή δυσλεξία

Πολλά παιδιά με DLD φαίνονται να επικοινωνούν φυσιολογικά σε καθημερινές συζητήσεις, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν το γλωσσικό περιεχόμενο γίνεται πιο σύνθετο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θεοδωρικάκος: Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν
Έλεγχοι 30.08.25

Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν, λέει ο Θεοδωρικάκος

«Οι έλεγχοι ξεκινούν από τον αναπτυξιακό νόμο 2004 και φτάνουν μέχρι τον αναπτυξιακό νόμο 2016», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ούτε πάρκο ούτε έκθεση στη ΔΕΘ – Ο Μητσοτάκης τιμωρεί τη Θεσσαλονίκη
«Υποβάθμιση» 30.08.25

Νέα Αριστερά: Ούτε πάρκο ούτε έκθεση στη ΔΕΘ – Ο Μητσοτάκης τιμωρεί τη Θεσσαλονίκη

«Ο κ. Μητσοτάκης, αφού είδε ότι τα αρχικά σχέδια να πνίξει με μπετόν το κέντρο της πόλης δεν είχαν υποστήριξη, αποφάσισε να τιμωρήσει τη Θεσσαλονίκη. Όσα ανακοίνωσε ουσιαστικά υποβαθμίζουν την πόλη», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Καναδάς: Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως
Στον Καναδά 30.08.25

Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως

Ομάδες για τα πολιτικά δικαιώματα στον Καναδά χαρακτήρισαν το μέτρο για τη δημόσια προσευχή «ανησυχητικό» καθώς στοχοποιεί θρησκευτικές μειονότητες και παραβιάζει «βασικές δημοκρατικές ελευθερίες»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε για μια νέα Ηθική Επανάσταση, απέναντι στην παρακμή της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 30.08.25

Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε για μια νέα Ηθική Επανάσταση, απέναντι στην παρακμή της ΝΔ

«Η διαφθορά, οι υποκλοπές, τα σκάνδαλα, η εργαλειοποίηση των θεσμών έχουν τραυματίσει βαθιά τη Δημοκρατία», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Δημογραφικό: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που μπήκε στο συρτάρι, τα «μάταια» επιδόματα και τα φωτεινά παραδείγματα
Απουσία Σχεδιασμού 30.08.25

Δημογραφικό: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που μπήκε στο συρτάρι, τα «μάταια» επιδόματα και τα φωτεινά παραδείγματα

Η καθηγήτρια Αλεξάνδρα Τραγάκη, ο μαιευτήρας Στέφανος Χανδακάς και ο δήμαρχος του Αη Στρατή, μιλούν στο in για τις σωστές και τις λάθος πολιτικές γύρω από το ζήτημα του δημογραφικού στην Ελλάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Φωτιά στην Κάντζα: Βίντεο – ντοκουμέντο με 62χρονο φερόμενο εμπρηστή να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς
Συνελήφθη 30.08.25

Φωτιά στην Κάντζα: Βίντεο – ντοκουμέντο με 62χρονο φερόμενο εμπρηστή να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς

Οι αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του 62χρονου που φέρεται να συνδέεται με τη φωτιά στην Κάντζα

Σύνταξη
Βόλος: Χρυσοθήρες έψαχναν για θησαυρό και έσπασαν αγωγό που υδροδοτεί την περιοχή
Ανακοίνωση ΔΕΥΑΜΒ 30.08.25

Χρυσοθήρες έψαχναν για θησαυρό και έσπασαν αγωγό που υδροδοτεί τον Βόλο

Ο αγωγός ήταν κοντά στις πηγές στο βουνό, όπου δεν εξελίσσεται κανένα έργο κοινής ωφέλειας, και σπασμένος από το πάνω μέρος - Σκαπτικό μηχάνημα φαίνεται να χρησιμοποίησαν οι χρυσοθήρες

Σύνταξη
Πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με αναστολή, η ποινή στον Πετρούσεφ για τη γροθιά (vid)
Μπάσκετ 30.08.25

Πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με αναστολή, η ποινή στον Πετρούσεφ για τη γροθιά (vid)

Χρηματικό πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με τριετή αναστολή, ήταν η ποινή που επέβαλε η FIBA στον Φίλιπ Πετρούσεφ για εκτός φάσης γροθιά σε αντίπαλό του κατά τη διάρκεια του Πορτογαλία – Σερβία.

Σύνταξη
Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»
Φρίκη 30.08.25

Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»

Το τρίτο μέρος της τηλεοπτικής σειράς Monster έρχεται τον Οκτώβριο στο Netflix, βάζοντας στο μικροσκόπιο τη ζωή και το μυαλό του Εντ Γκέιν - γνωστός στις ΗΠΑ ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο παπά… drone από την Κοζάνη με έξι κάμερες προβάλλει το Βόιο στο Youtube – Έγινε viral στην ομογένεια
Εναέρια πλάνα 30.08.25

Ο παπά… drone από την Κοζάνη με έξι κάμερες προβάλλει το Βόιο στο Youtube – Έγινε viral στην ομογένεια

Από την πρώτη δημοσίευση πριν από 16 χρόνια, πλέον δεν γίνεται εκδήλωση χωρίς τον παπά –όπως λένε και οι κάτοικοι του Βοΐου– και η αγάπη και η ανταπόκριση του κόσμου, ακόμη και εκτός συνόρων, ολοένα και μεγαλώνει

Σύνταξη
