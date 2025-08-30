Η κλήρωση Μπόντο και Κοπεγχάγης στο Τσάμπιονς Λιγκ και η «μάχη» με τον Ολυμπιακό

Με τις τέσσερις ομάδες μας που θα αγωνιστούν φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, υπάρχει ελπίδα ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να ανέβει στη 10η θέση της κατάταξης της UEFA όπου τώρα βρίσκεται η Τσεχία. Δύσκολο εγχείρημα καθώς απαιτεί αρκετές υπερβάσεις, αλλά όχι και απίθανο.

Αν η Ελλάδα τα καταφέρει, τότε ο πρωταθλητής θα μπαίνει κατευθείαν στη League Phase του Champions League. Διαφορετικά θα πρέπει να παίξει στα πλέι οφ της διοργάνωσης για να προκριθεί στην κύρια φάση της διοργάνωσης. Κάτι που θα γινόταν και φέτος με τον Ολυμπιακό.

Λόγω της πολύ υψηλής τους βαθμολογίας στην κατάταξη της UEFA όμως και σε συνδυασμό πως ομάδες που ήταν ψηλότερα από εκείνους δεν πήραν τον τίτλο στα πρωταθλήματά τους, οι Πειραιώτες κατάφεραν να μπουν απευθείας στη League Phase. Πώς όμως θα μπορέσουν να το πετύχουν αυτό και του χρόνου εφόσον πάρουν το πρωτάθλημα και η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να φτάσει στη 10η θέση;

Νορβηγία, Δανία, Σκωτία…

Θα πρέπει να μην πάρει το πρωτάθλημα στη Νορβηγία η Μπόντο και δευτερευόντως η Κοπεγχάγη στη Δανία. Με την Μπόντο ο Ολυμπιακός είναι μαζί στην κατάταξη της UEFA, από τις χώρες που δεν έχουν απευθείας εισιτήριο στην league phase του Champions League. Ουσιαστικά, όποια ομάδα μαζέψει φέτος τους περισσότερους βαθμούς στο Champions League, θα παίξει του χρόνου απευθείας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Αν δηλαδή η Μπόντο πάρει το πρωτάθλημα και έχει και περισσότερους βαθμούς, θα πάρει αυτή το «χρυσό» εισιτήριο (σ.σ. εάν δεν προκύψει να πάρει το φετινό Champions League ομάδα που δεν έχει εξασφαλισμένο εισιτήριο απο το πρωτάθλημα της).

Βέβαια το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι οι Νορβηγοί έχουν πολύ δύσκολο πρόγραμμα με Μάντσεστερ Σίτι, Τότεναμ, Μονακό και Γιουβέντους εντός έδρας ενώ εκτός θα παίξουν με Ντόρτμουντ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Γαλατάσαραϊ και Σλάβια. Η άλλη διεκδικήτρια του εισιτηρίου, Κοπεγχάγη, έχει κάπως καλύτερο πρόγραμμα από Ολυμπιακό και Μπόντο καθώς παίζει στην έδρα της με Ντόρτμουντ, Λέβερκουζεν, Νάπολι και Καϊράτ ενώ εκτός με Βιγιαρεάλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα και Καραμπάγκ.

Επίσης, στην Σκωτία θέλει ο Ολυμπιακός πρωταθλήτρια τη Σέλτικ, αλλά αυτό μάλλον είναι το πιο εύκολο από όλα με την εικόνα που παρουσιάζει η Ρέιντζερς. Ακόμη είναι πολύ νωρίς για προβλέψεις, ωστόσο τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα ως προς το «χρυσό» εισιτήριο για τη League Phase του επόμενου Champions League.