Με στόχο τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός κόντρα στον Βόλο

Το απόγευμα του Σαββάτου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο (30/08, 19:00) στο Πανθεσσαλικό, για την δεύτερη αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να θέλουν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα ματς στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος, μετά το 2-0 στην πρεμιέρα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Την Παρασκευή (29/8), οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την αποστολή για το ματς και σε αυτή είναι για πρώτη φορά σε επίσημο ματς οι Στρεφέτσα και Καμπελά, που απουσίασαν από την πρεμιέρα λόγω τιμωριών που κουβαλούσαν από την προηγούμενη σεζόν.

Χωρίς τον Γιάρεμτσουκ στο Βόλο ο Ολυμπιακός

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο τραυματίας Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που δεν έχει ξεπεράσει ακόμη το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί, αλλά και οι Λιατσικούρας, Βέζο και Αγγελάκης.

Ο Μεντιλίμπαρ μίλησε ενόψει του ματς αναφέροντας: «Είναι αλήθεια πως αυτή τη φορά θα έχουμε τον κόσμο μαζί μας. Στην πρεμιέρα δεν τους είχαμε στο πλευρό μας. Τώρα θα ταξιδέψουν εκεί για να είναι κοντά μας και ελπίζω να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι για να τους ανταμείψουμε. Θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να τους κάνουμε χαρούμενους».

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Έσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί.

Στον αντίποδα, ο προπονητής του Βόλου Χουάν Φεράντο, που είδε την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα από τον Άρη στην πρεμιέρα, έχει κάνει τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει και πάλι στον Αγκολέζο Νούριο Φορτούνα, αλλά και στον Τάσο Τσοκάνη για το προσεχές ματς με τον Ολυμπιακό.

Η αποστολή του Βόλου περιλαμβάνει 22 ποδοσφαιριστές. Αυτοί είναι οι: Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Τασιούρας, Μαρτίνες, Γρόσδης, Προύντζος, Βαϊνόπουλος, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λάμπρου, Ασεχνούν, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί και Χάμουλιτς.