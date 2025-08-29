Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Βόλο
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς με τον Βόλο (30/08, 19:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League.
Το προσεχές Σάββατο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο (30/08, 19:00), εκτός έδρας, για την 2η αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την αποστολή που θα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Σε αυτή μετέχουν για πρώτη φορά σε επίσημο ματς οι Στρεφέτσα και Καμπελά, που απουσίασαν από την πρεμιέρα λόγω τιμωριών που κουβαλούσαν από την προηγούμενη σεζόν, ενώ αντίθετα εκτός έμεινε ο τραυματίας Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που δεν έχει ξεπεράσει ακόμη το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί, αλλά και οι Λιατσικούρας, Βέζο και Αγγελάκης.
Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
#VOLOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/1GDanUtL7b
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 29, 2025
