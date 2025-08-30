Δείτε το φανταστικό γκολ και την μυθική ασίστ του Τσικίνιο, για τη νίκη (0-2) του Ολυμπιακού στον Βόλο (vids)
Στο 77′ ο Στρεφέτσα δημιούργησε από δεξιά και ο Τσικίνιο με μυθικό τακουνάκι άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό στον Βόλο – «Σεφτέ» στις ασίστ για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα – Λίγο αργότερα (85′) ο Πορτογάλος έβγαλε μυθική ασίστ για το 2-0 του Ρέτσου
Ο Ολυμπιακός βρήκε στο 77′ το γκολ που τόσο έψαξε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο κόντρα στον Βόλο, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Οι νταμπλούχοι Ελλάδας αναπτύχθηκαν από τα δεξιά, ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα έκανε την πάσα στην περιοχή από τα δεξιά, βρήκε τον Τσικίνιο, με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να σκοράρει με ένα υπέροχο τακουνάκι, κάνοντας το 1-0 για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με ένα καταπληκτικό γκολ.
Δείτε το 1-0 του Ολυμπιακού
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Στρεφέτσα άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς πιστώθηκε την πρώτη του ασίστ με τον πειραϊκό σύλλογο.
Οκτώ λεπτά αργότερα οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν και δεύτερο τέρμα. Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Τσικίνιο με ακριβώς ίδιο τακουνάκι με το πρώτο γκολ έδωσε ασίστ στον Παναγιώτη Ρέτσο και ο τελευταίος με προβολή από κοντά διαμόρφωσε το 2-0 για τον Ολυμπιακό.
Δείτε το 2-0
