Ολυμπιακός: Η 11άδα που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι στον Βόλο (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό (19:00) για την 2η αγωνιστική της Super League και θέλει να κάνει το 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα, μετά την εντός έδρας νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης με 2-0.

Στο παιχνίδι με τον Βόλο, όπου ο Ολυμπιακός θα έχει τη συμπαράσταση χιλιάδων οπαδών του που θα μετατρέψουν το Πανθεσσαλικό σε ένα μικρό «Γ. Καραϊσκάκης», ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού με 4-2-3-1, έχοντας τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην άμυνα.

Οι Ντάνι Γκαρθία και Νασιμέντοο θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Μαρτίνς, Τσικίνιο και Πνευμονίδη στην τριάδα πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Νασιμέντοο, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Εσε, Μπρούνο, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζιτζί, Καλογερόπουλος

Η 11άδα του Βόλου: Σιαμπάνης, Σορία, Χέρμανσον, Κάργας, Μύγας, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι, Τζόκα, Χάμουλιτς, Λάμπρου.

Στον πάγκο: Αντελέγε, Γρόσδης, Μακνί, Θαρθάνα, Λαγωνίδης, Ασεχνούν, Τασιούρας, Τριανταφύλλου, Προύντζος, Μπουζούκης και Βαϊνόπουλος.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Βόλο ΝΠΣ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Volos NFC is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#OlympiacosFC #VOLOLY #slgr pic.twitter.com/qxgDDq7CoT — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 30, 2025

Ο Ολυμπιακός, με τη συμπαράσταση των οπαδών του, θα προσπαθήσει να κάμψει την αντίσταση των γηπεδούχων, οι οποίοι είχαν αρκετά καλή εικόνα στην αναμέτρηση της πρεμιέρας με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης και να ξεκινήσει με 2/2 το πρωτάθλημα.