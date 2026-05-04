Ένα θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου, στην πόλη Ποπαγιάν, όπου διεξαγόταν οι αγώνες επίδειξης Monster Truck 2026. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μια οδηγός έχασε τον έλεγχο του γιγαντιαίου οχήματος και παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα, σύμφωνα με την El Tiempo.

Η προκαταρκτική αναφορά δείχνει ότι μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν και παιδιά. Επιβεβαιώθηκε ότι ένα 10χρονο κορίτσι πέθανε επί τόπου και στη συνέχεια ένα ακόμη άτομο σε ένα από τα κέντρα περίθαλψης.

🚨 #ATENCIÓN 🚨conductora perdió el control de un enorme vehículo todoterreno durante un evento de exhibición en Popayán. Habría atropellado a, al menos, 15 personas. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/U71Iahn1HN — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 3, 2026



«Δυστυχώς, υπάρχει μια ανήλικη που έχασε τη ζωή της, παρέμεινε στον τόπο του συμβάντος, η CTI (σ.σ. εγκληματολογικό και υπηρεσία σοβαρών εγκλημάτων) προβαίνει στην απομάκρυνση της σορού, υπάρχει ασθενοφόρο που μεταφέρει τους τραυματίες, αποκλείεται η περιοχή, βρισκόμαστε στον τόπο του συμβάντος. Υπάρχουν κάποιοι που είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση από άλλους», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Χρειαζόμαστε όλα τα ασθενοφόρα, χρειαζόμαστε περιπολικά, υπάρχουν περίπου 15 με 20 τραυματίες. Ένα Monster Truck τους πέρασε από πάνω», ακούγεται να λέει στο βίντεο, στο οποίο φαίνονται πολλά άτομα να προσπαθούν να ανανήψουν τα θύματα.

🚨Un hecho lamentable se registró hoy, domingo 3 de mayo, en el lote Bulevar Rose de Popayán, donde se desarrollaba el Monster Truck 2026. Durante el evento, una mujer que conducía uno de estos gigantes vehículos perdió el control y arrolló al menos a 15 personas. El informe… pic.twitter.com/0yZn0idjHY — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 3, 2026

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το δυστύχημα

Η στιγμή του ατυχήματος καταγράφηκε και φαίνεται η οδηγός να εκτελεί ένα άλμα, αλλά να χάνει τον έλεγχο και να επιταχύνει προς το κοινό που παρακολουθούσε την εκδήλωση.

Από την πλευρά του, ο συνταγματάρχης Τζουλιάν Καστανιέδα, διοικητής της Αστυνομίας του Ποπαγιάν, ανέφερε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, επρόκειτο για μηχανική βλάβη, καθώς το όχημα επιτάχυνε και δεν μπόρεσε να φρενάρει, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί στα προστατευτικά, να πέσει στο πλήθος που παρακολουθούσε και να καταλήξει σε έναν στύλο.

Έτερος αξιωματούχος επισήμανε ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για πιθανές υποθέσεις σχετικά με αυτό το ατύχημα. «Εξετάζεται τι συνέβη, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία έρευνας, ελέγχεται τι συνέβη με το όχημα και τους οδηγούς αυτής της δραστηριότητας. Η οδηγός είναι μία από τους τραυματίες, έχει τραυματιστεί και νοσηλεύεται σε ιατρικό κέντρο», είπε ο αξιωματούχος.