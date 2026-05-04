Την «αποτυχία» της διεθνούς κοινότητας να προστατεύσει τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και τους υγειονομικούς κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων στηλίτευσαν χθες Κυριακή με κοινή ανακοίνωσή τους οι επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) και της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF).

Πριν από δέκα χρόνια, θύμισαν στην κοινή ανακοίνωσή τους, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είχε υιοθετήσει ομόφωνα την απόφαση 2286, η οποία καταδίκαζε τις επιθέσεις και τις απειλές εναντίον τραυματιών και αρρώστων, του υγειονομικού προσωπικού και των ιατρικών εγκαταστάσεων (κεντρική φωτογραφία αρχείου, επάνω, από MSF via Reuters).

«Σήμερα, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη απ’ ό,τι πριν από δέκα χρόνια. Δεν χαιρετίζουμε πλέον μια επιτυχία, διαπιστώνουμε μια αποτυχία», τονίζεται στο κείμενο κι υπογραμμίζεται ότι «δεν πρόκειται για αποτυχία του δικαίου» αλλά για ανεπάρκεια «πολιτικής βούλησης».

Οι επιθέσεις «εναντίον των υποδομών, των μέσων μεταφοράς και του προσωπικού του τομέα της υγείας συνεχίζονται ακατάπαυστα», σημείωσαν οι ηγεσίες των τριών οργανώσεων.

Η ΔΕΕΣ, ο ΠΟΥ και η MSF πρόσθεσαν ότι απευθύνουν, «μαζί με άλλα μέλη της διεθνούς κοινότητας», έκκληση «επείγοντος» χαρακτήρα να αναληφθεί «δράση».

«Οταν τα νοσοκομεία και το υγειονομικό προσωπικό γίνονται στόχοι, δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι μόνο με ανθρωπιστική κρίση, αλλά και με κρίση για την ανθρωπότητα», τόνισαν.

Καλούν σε δράση

Κάλεσαν τους ηγέτες του κόσμου «να δράσουν και να δείξουν την απαραίτητη πολιτική βούληση για να τερματιστεί η βία αυτή» εναντίον των υπηρεσιών υγείας, ενισχύοντας την προστασία τους και εγγυώμενοι «ταχείς, διαφανείς και αμερόληπτες έρευνες» όταν διαπράττονται επιθέσεις αυτής της φύσης.

«Κρατικοί παράγοντες ευθύνονται για τη μεγάλη πλειονότητα, περίπου το 85%, των συμβάντων που πλήττουν τις υπηρεσίες υγείας», υπογράμμιζε την περασμένη εβδομάδα σε δημοσιογράφους ο Μάικλ Κιφ, σύμβουλος της ΔΕΕΣ όσον αφορά την προστασία των υπηρεσιών υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ