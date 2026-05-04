Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγετική φυσιογνωμία της γαλλικής ριζοσπαστικής αριστεράς, ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας για τέταρτη φορά

«Ναι, είμαι υποψήφιος», δήλωσε ο Μελανσόν στο TF1 TV.

Ιδρυτής της «Ανυπότακτης Γαλλίας» ο Μελανσόν

Ο 74χρονος Μελανσόν αποτελεί ηγετική προσωπικότητα της γαλλικής αριστεράς εδώ και δεκαετίες, έχοντας αναλάβει υπουργικά πόστα σε προηγούμενες κυβερνήσεις όταν ήταν μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Ήταν μέλος της αριστερής πτέρυγας του Σοσιαλιστικού Κόμματος μέχρι το Συνέδριο της Ρενς το Νοέμβριο του 2008, μετά από τα αποτελέσματα του οποίου αποχώρησε από το κόμμα.

Ίδρυσε την «Ανυπότακτη Γαλλία» εκπροσωπώντας τη ριζοσπαστική αριστερά, με έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη, την οικολογία.

Τέταρτη φορά υποψήφιος

Έθεσε υποψηφιότητα για την γαλλική προεδρία στις εκλογές το 2012, το 2017 και το 2022, κερδίζοντας την τρίτη θέση την τελευταία χρονιά, πίσω από την ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο έμπειρος πολιτικός στοχεύει να βελτιώσει τα ποσοστά του στις επόμενες προεδρικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2027.

Οι δημοτικές εκλογές του Μαρτίου 2026 θεωρήθηκαν από αναλυτές ως μια σημαντική «πρόβα τζενεράλε» για την καταγραφή της δύναμης των κομμάτων ενόψει της προεδρικής αναμέτρησης.