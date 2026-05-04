newspaper
Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 12o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γαλλία: O Ζαν-Λικ Μελανσόν ξανά υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές
Κόσμος 04 Μαΐου 2026, 00:11

Γαλλία: O Ζαν-Λικ Μελανσόν ξανά υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας για τέταρτη φορά.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Spotlight

Ο ηγέτης της γαλλικής ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν, αρχηγός του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία», ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγετική φυσιογνωμία της γαλλικής ριζοσπαστικής αριστεράς, ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας για τέταρτη φορά

«Ναι, είμαι υποψήφιος», δήλωσε ο Μελανσόν στο TF1 TV.

Ιδρυτής της «Ανυπότακτης Γαλλίας» ο Μελανσόν

Ο 74χρονος Μελανσόν αποτελεί ηγετική προσωπικότητα της γαλλικής αριστεράς εδώ και δεκαετίες, έχοντας αναλάβει υπουργικά πόστα σε προηγούμενες κυβερνήσεις όταν ήταν μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Ήταν μέλος της αριστερής πτέρυγας του Σοσιαλιστικού Κόμματος μέχρι το Συνέδριο της Ρενς το Νοέμβριο του 2008, μετά από τα αποτελέσματα του οποίου αποχώρησε από το κόμμα.

Ίδρυσε την «Ανυπότακτη Γαλλία» εκπροσωπώντας τη ριζοσπαστική αριστερά, με έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη, την οικολογία.

Τέταρτη φορά υποψήφιος

Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά που διεκδικεί το προεδρικό αξίωμα, μετά τις υποψηφιότητές του το 2012, το 2017 και το 2022.

Έθεσε υποψηφιότητα για την γαλλική προεδρία στις εκλογές το 2012, το 2017 και το 2022, κερδίζοντας την τρίτη θέση την τελευταία χρονιά, πίσω από την ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο έμπειρος πολιτικός στοχεύει να βελτιώσει τα ποσοστά του στις επόμενες προεδρικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2027.

Οι δημοτικές εκλογές του Μαρτίου 2026 θεωρήθηκαν από αναλυτές ως μια σημαντική «πρόβα τζενεράλε» για την καταγραφή της δύναμης των κομμάτων ενόψει της προεδρικής αναμέτρησης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

World
Πάουελ: Γιατί παραμένει στη Fed

Πάουελ: Γιατί παραμένει στη Fed

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk
Deutsche Welle 03.05.26

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk

Προβληματισμό στη Γερμανία προκαλούν οι αποφάσεις Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk ως κρίσιμο παράγοντα αποτροπής.

Σύνταξη
Ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο – Τρεις νεκροί, συναγερμός στις υγειονομικές αρχές
Πανικός 03.05.26

Ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο – Τρεις νεκροί, συναγερμός στις υγειονομικές αρχές

Τρεις νεκροί και δεκάδες ασθενείς σε κρουαζιερόπλοιο λόγω έξαρσης χανταϊού. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε συναγερμό για τον περιορισμό της μετάδοσης και την προστασία των επιβατών.

Σύνταξη
Εσωκομματικό ρήγμα: Διαφωνίες στο Πεντάγωνο και στους Ρεπουμπλικανούς για την τακτική Τραμπ στην Ευρώπη
Αντιδράσεις στο Κογκρέσο 03.05.26

Εσωκομματικό ρήγμα: Διαφωνίες στο Πεντάγωνο και στους Ρεπουμπλικανούς για την τακτική Τραμπ στην Ευρώπη

Νέες απειλές Τραμπ για μαζική απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία προκαλούν έντονη ανησυχία στους Ρεπουμπλικανούς και κλιμακώνουν τη διπλωματική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Οι ενοχές έπνιγαν τον εισαγγελέα – Είχε καταδικάσει άδικα 23χρονο – Αφέθηκε ελεύθερος 29 χρόνια μετά
Κόσμος 03.05.26

Οι ενοχές έπνιγαν τον εισαγγελέα: Είχε καταδικάσει άδικα 23χρονο - Αφέθηκε ελεύθερος 29 χρόνια μετά

Η Τζέσι Άσκιου Τζούνιορ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή για μια αδέξια ένοπλη ληστεία με άδειο όπλο. Ο εισαγγελέας που τον έστειλε στη φυλακή ήταν αποφασισμένος να τον γυρίσει σπίτι

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία
Washington Post 03.05.26

Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία

Έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζει ένα επιδεινούμενο πολιτικό κλίμα χάρη στις ακραίες πολιτικές της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Τουρκία: Πυροβόλησε τη νύφη της δύο φορές στο κεφάλι έπειτα από καυγά – «Την σκότωσα, καθάρισα την τιμή μου»
Στην Τουρκία 03.05.26

Πυροβόλησε τη νύφη της δύο φορές στο κεφάλι έπειτα από καυγά - «Την σκότωσα, καθάρισα την τιμή μου»

Το άγριο έγκλημα συγκλόνισε την Τουρκία - Η 58χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι η νύφη της απατούσε τον γιο της - «Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό; τη ρώτησα, μου είπε 'θα το κάνω' και άνοιξα πυρ»

Σύνταξη
Ισραηλινό δικαστήριο παρατείνει την κράτηση των δύο ακτιβιστών του Global Sumud Flotila – Ξεκίνησαν απεργία πείνας
Κόσμος 03.05.26

Ισραηλινό δικαστήριο παρατείνει την κράτηση των δύο ακτιβιστών του Global Sumud Flotila – Ξεκίνησαν απεργία πείνας

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο Keshek και ο Avila συνδέονται με τη Λαϊκή Διάσκεψη για τους Παλαιστινίους του Εξωτερικού (PCPA), η οποία έχει κατηγορηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι «ενεργεί κρυφά για λογαριασμό» της Χαμάς.

Σύνταξη
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου
Σήμερα το πρωί 03.05.26

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου

Σύμφωνα με τις αρχές στο Ιράν οι διαδηλώσεις στις αρχές του χειμώνα ξεκίνησαν ειρηνικά προτού μετατραπούν σε «ταραχές υποκινούμενες από το εξωτερικό»

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Οδησσό και Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα με drones
Κόσμος 03.05.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Οδησσό και Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα με drones

Σε απάντηση σε αυτούς τους καθημερινούς βομβαρδισμούς, που πλέον είναι συχνότεροι και στη διάρκεια της ημέρας, η Ουκρανία έπληξε πολλούς στόχους στη Ρωσία, τόσο στρατιωτικούς όσο και ενεργειακούς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk
Deutsche Welle 03.05.26

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk

Προβληματισμό στη Γερμανία προκαλούν οι αποφάσεις Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk ως κρίσιμο παράγοντα αποτροπής.

Σύνταξη
Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά η Εθνική και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β’ φάση
Άλλα Αθλήματα 03.05.26

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β' φάση

Μετά την ήττα από την Αυστραλία η Εθνική γυναικών πόλο με 3 βαθμούς κατέλαβε την 4η θέση στον β’ όμιλο και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο World Cup στη Β' φάση, ουσιαστικά απέναντι στην Ουγγαρία.

Σύνταξη
Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs

Με δυο γκολ στο 12’ και στο 25’, αντίστοιχα, η Τότεναμ νίκησε εκτός έδρας την Άστον Βίλα 2-1 και ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τη Γουέστ Χαμ. Η Βίλα μείωσε στο 96’.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0: Το Τριφύλλι τις εντυπώσεις, η Ένωση την ουσία (vid)
Super League 03.05.26

Ο Παναθηναϊκός τις εντυπώσεις, η ΑΕΚ την ουσία (0-0)

Ο Παναθηναϊκός έδειξε σφυγμό και άντεξε παρά την αποβολή του Χάβι, η πρωτοπόρος ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και το 0-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ικανοποίησε τους πάντες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πλούτος: Ο παγκόσμιος χάρτης… αλλιώς- Αναζητώντας τη θέση της Ελλάδας
HelloSafe 2026 03.05.26

Ο παγκόσμιος χάρτης του πλούτου... αλλιώς - Αναζητώντας στη λίστα την Ελλάδα

Ο πλούτος μιας χώρας δεν ορίζεται πλέον μόνο από το πόσα χρήματα παράγει, αλλά από το πώς αυτά τα χρήματα μεταφράζονται σε ευημερία για τον απλό πολίτη. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
Η ρήτρα 03.05.26

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται την ταινία «Michael» - Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ήρθαν μετά το 1988

Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Περιπέτεια για δύο περιπατητές στην Κέρκυρα – Η στιγμή που τους εντοπίζει το drone της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 03.05.26

Περιπέτεια για δύο περιπατητές στην Κέρκυρα – Η στιγμή που τους εντοπίζει το drone της Πυροσβεστικής

Για τον εντοπισμό τους στήθηκε επιχείρηση από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συμμετοχή επίγειων οχημάτων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και drones της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ».

Σύνταξη
«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη
«Στο χιλιοστό» 03.05.26

«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη

Το βιβλίο «οδηγός» της σκευωρίας Μητσοτάκη εναντίον του Τσίπρα για το Μακεδονικό και τις περικοπές των συντάξεων και η απολογητική απάντηση, «στο χιλιοστό», στον Τσίπρα.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies