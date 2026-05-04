Δασμοί: Ο Τραμπ έχει «δίκιο να είναι κάπως απογοητευμένος», δηλώνει ο Μερτς για την επιβάρυνση του 25%
Διεθνής Οικονομία 04 Μαΐου 2026, 04:45

Εχει «δίκιο να είναι κάπως απογοητευμένος», δηλώνει ο Φρίντριχ Μερτς για τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στην επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε χθες Κυριακή ότι οι υψηλότεροι τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε πως θα επιβληθούν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από αυτήν την εβδομάδα στα οχήματα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από την Ευρωπαϊκή Ενωση έχουν στόχο όλα τα κράτη μέλη, όχι τη Γερμανία συγκεκριμένα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, Φρίντριχ Μερτς, αριστερά, και Ντόναλντ Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου).

Ο Τραμπ έχει «δίκιο να είναι κάπως απογοητευμένος» διότι η συμφωνία-πλαίσιο δεν εφαρμόζεται

Στο στόχαστρο βρίσκεται «όλη η Ευρώπη», επέμεινε ο κ. Μερτς σε δηλώσεις του στο γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD, κρίνοντας ότι ο ρεπουμπλικάνος έχει «δίκιο να είναι κάπως απογοητευμένος» διότι η συμφωνία-πλαίσιο που είχε συναφθεί ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ τον περασμένο Αύγουστο δεν εφαρμόζεται.

Συνεχίζει να προβάλλεται αντίσταση στη συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θύμισε.

Ο καγκελάριος Μερτς πρόσθεσε πως ο κ. Τραμπ μοιάζει να αντιδρά με ανυπομονησία καθώς εγείρονται νέοι όροι από την ευρωπαϊκή πλευρά.

«Οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι, οι Ευρωπαίοι όχι», σημείωσε. «Γι’ αυτό ελπίζω πως θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία το ταχύτερο δυνατό», συμπλήρωσε.

Δασμοί 25%

Τον Αύγουστο του 2025, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωναν συμφωνία-πλαίσιο όσον αφορά τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές.

Βάσει αυτής ορίστηκε πλαφόν 15% στους τελωνειακούς δασμούς που εφαρμόζονται στα περισσότερα αγαθά ευρωπαϊκής προέλευσης τα οποία εισάγονται στην αμερικανική αγορά, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων και των ανταλλακτικών τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε όμως την Παρασκευή την πρόθεσή του να προχωρήσει στην αύξηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα και στα φορτηγά που εισάγονται από την ΕΕ στις ΗΠΑ στο 25% από αυτήν την εβδομάδα, ερίζοντας ότι οι Βρυξέλλες δεν τηρούν τη συμφωνία.

Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

Πάουελ: Γιατί παραμένει στη Fed

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα
Συμπληγάδες 03.05.26

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα

Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
ΗΠΑ 03.05.26

Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες

Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα
The Economist 03.05.26

Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα

Αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φαίνονται υψηλές, πιθανότατα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πετρέλαιο στα 150 ευρώ, αλλά η αγορά πετρελαίου στοιχηματίζει σε ανεδαφικά σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Πόλεμος σε αλυσίδα 03.05.26

«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Αλλαγή εποχής 03.05.26

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές

Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση

Συνολικά, το Ιράν έχει πρόσβαση σε 65 έως 75 εκατομμύρια βαρέλια χωρητικότητας πλωτής αποθήκευσης μεγάλο μέρος της οποίας είναι δεσμευμένο σε «σκιώδη» τάνκερ που λειτουργούν στον Κόλπο

Δημήτρης Σταμούλης
Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο
Διεθνής Οικονομία 02.05.26

Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο

Οι εφαρμογές, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οι αβέβαιες προοπτικές εργασίας ωθούν τη Gen Z να εισέλθει νωρίτερα στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας τη σύνεση με την ανάληψη κινδύνων

Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης
Οικονομία του πολέμου 02.05.26

Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης

Το 2025, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν στα 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα – Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους (βίντεο)
Εκτός ελέγχου 04.05.26

Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα - Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους

Η οδηγός ενός Monster Truck στην Κολομβία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω στο κοινό με αποτέλεσμα ένα ενήλικος και μια ανήλικη να χάσουν την ζωή τους και να τραυματιστούν 36 άτομα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ενοπλες συρράξεις: ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF καταγγέλλουν τη γενίκευση των επιθέσεων κατά υπηρεσιών υγείας
Ενοπλες συρράξεις 04.05.26

ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF καταγγέλλουν τη γενίκευση των επιθέσεων κατά υπηρεσιών υγείας

«Οταν τα νοσοκομεία και το υγειονομικό προσωπικό γίνονται στόχοι, δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι μόνο με ανθρωπιστική κρίση, αλλά και με κρίση για την ανθρωπότητα», καταγγέλλουν ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF.

Τραμπ: Θα καθοδηγήσουμε πλοία έξω από τα Στενά του Ορμούζ – Ιράν: Θα παραβιάσετε την εκεχειρία
Παραβίαση εκεχειρίας 04.05.26

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ για το ενδεχόμενο παρέμβασής τους στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν απαντά στις δηλώσεις Τραμπ για απεγκλωβισμό εμπορικών πλοίων, με παρέμβαση των ΗΠΑ, από τα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα θεωρήσει μια τέτοια ενέργεια ως παραβίαση της εκεχειρίας.

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη και την προσεχή Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον χρειάζεται έναν βαθμό για να κατακτήσει τη La Liga.

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Δημοσκόπηση: Η μεγάλη «αιμορραγία» της κυβέρνησης – Χάνει το Κέντρο, σημαντική φθορά σε κρίσιμες ηλικιακές ομάδες
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Η μεγάλη δημοσκοπική αιμορραγία της κυβέρνησης - Χάνει το Κέντρο, σημαντική φθορά σε κρίσιμες ηλικιακές ομάδες

Η κυβέρνηση δείχνει να χάνει την κυριαρχία της σε παραδοσιακά και στρατηγικά κοινά σε νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το Κέντρο, που αποτέλεσε το «κάστρο» του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019, εμφανίζει πλέον σοβαρές ρωγμές. Στις ηλικιακές ομάδες η φθορά δεν περιορίζεται πια μόνο στους νέους.

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk
Deutsche Welle 03.05.26

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk

Προβληματισμό στη Γερμανία προκαλούν οι αποφάσεις Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk ως κρίσιμο παράγοντα αποτροπής.

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά η Εθνική και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β’ φάση
Άλλα Αθλήματα 03.05.26

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β' φάση

Μετά την ήττα από την Αυστραλία η Εθνική γυναικών πόλο με 3 βαθμούς κατέλαβε την 4η θέση στον β’ όμιλο και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο World Cup στη Β' φάση, ουσιαστικά απέναντι στην Ουγγαρία.

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs

Με δυο γκολ στο 12’ και στο 25’, αντίστοιχα, η Τότεναμ νίκησε εκτός έδρας την Άστον Βίλα 2-1 και ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τη Γουέστ Χαμ. Η Βίλα μείωσε στο 96’.

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0: Το Τριφύλλι τις εντυπώσεις, η Ένωση την ουσία (vid)
Super League 03.05.26

Ο Παναθηναϊκός τις εντυπώσεις, η ΑΕΚ την ουσία (0-0)

Ο Παναθηναϊκός έδειξε σφυγμό και άντεξε παρά την αποβολή του Χάβι, η πρωτοπόρος ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και το 0-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ικανοποίησε τους πάντες.

