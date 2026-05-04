Δασμοί: Ο Τραμπ έχει «δίκιο να είναι κάπως απογοητευμένος», δηλώνει ο Μερτς για την επιβάρυνση του 25%
Εχει «δίκιο να είναι κάπως απογοητευμένος», δηλώνει ο Φρίντριχ Μερτς για τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στην επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα που εισάγονται στις ΗΠΑ.
Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε χθες Κυριακή ότι οι υψηλότεροι τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε πως θα επιβληθούν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από αυτήν την εβδομάδα στα οχήματα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από την Ευρωπαϊκή Ενωση έχουν στόχο όλα τα κράτη μέλη, όχι τη Γερμανία συγκεκριμένα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, Φρίντριχ Μερτς, αριστερά, και Ντόναλντ Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου).
Ο Τραμπ έχει «δίκιο να είναι κάπως απογοητευμένος» διότι η συμφωνία-πλαίσιο δεν εφαρμόζεται
Στο στόχαστρο βρίσκεται «όλη η Ευρώπη», επέμεινε ο κ. Μερτς σε δηλώσεις του στο γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD, κρίνοντας ότι ο ρεπουμπλικάνος έχει «δίκιο να είναι κάπως απογοητευμένος» διότι η συμφωνία-πλαίσιο που είχε συναφθεί ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ τον περασμένο Αύγουστο δεν εφαρμόζεται.
Συνεχίζει να προβάλλεται αντίσταση στη συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θύμισε.
Ο καγκελάριος Μερτς πρόσθεσε πως ο κ. Τραμπ μοιάζει να αντιδρά με ανυπομονησία καθώς εγείρονται νέοι όροι από την ευρωπαϊκή πλευρά.
«Οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι, οι Ευρωπαίοι όχι», σημείωσε. «Γι’ αυτό ελπίζω πως θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία το ταχύτερο δυνατό», συμπλήρωσε.
Δασμοί 25%
Τον Αύγουστο του 2025, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωναν συμφωνία-πλαίσιο όσον αφορά τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές.
Βάσει αυτής ορίστηκε πλαφόν 15% στους τελωνειακούς δασμούς που εφαρμόζονται στα περισσότερα αγαθά ευρωπαϊκής προέλευσης τα οποία εισάγονται στην αμερικανική αγορά, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων και των ανταλλακτικών τους.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε όμως την Παρασκευή την πρόθεσή του να προχωρήσει στην αύξηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα και στα φορτηγά που εισάγονται από την ΕΕ στις ΗΠΑ στο 25% από αυτήν την εβδομάδα, ερίζοντας ότι οι Βρυξέλλες δεν τηρούν τη συμφωνία.
Πηγή: ΑΠΕ
