Κολομβία: Δολοφονία 4 ανθρώπων σε πόλη που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα
Δυο άνδρες κινούμενοι με μοτοσικλέτα άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που κάθονταν σε τραπέζι κι έπιναν μπίρα σε κατάστημα της Κούκουτα στην Κολομβία.
Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους τοπικός αιρετός, δολοφονήθηκαν χθες Κυριακή στην Κούκουτα, πόλη στη βορειοανατολική Κολομβία, ανακοίνωσε η αστυνομία (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από noticiascaracol.com).
Η Κολομβία βρέθηκε το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη κρίση ασφαλείας εδώ και μια δεκαετία, εξαιτίας των επιθέσεων και των πιέσεων ένοπλων οργανώσεων, ανταρτών και κακοποιών, που ενέχονται στη διακίνηση ναρκωτικών σε τομείς υπό τον έλεγχό τους.
#InseguridadEnElMundo — 🚨🇨🇴 Colombia:
Cuatro personas asesinadas en un local comercial en Cúcuta, durante un ataque armado perpetrado por un hombre que se conducía en motocicleta. Entre las víctimas está un líder comunitario.
Video: @BluRadioCo. pic.twitter.com/PTVVFcSoP5
— #ÚltimaHora (@ultimahsv) May 3, 2026
Χθες Κυριακή, περί τις 02:00 (τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας), δυο άνδρες κινούμενοι με μοτοσικλέτα άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που κάθονταν σε τραπέζι κι έπιναν μπίρα σε κατάστημα της πόλης, σύμφωνα με την αστυνομία.
«Δυστυχώς, επιβεβαιώνουμε τους θανάτους των τεσσάρων ανθρώπων», δήλωσε αξιωματικός των δυνάμεων επιβολής της τάξης στην πόλη, ο αστυνομικός υποδιευθυντής Ρικάρδο Κόντε.
#Sucesos #Cúcuta Detalles de la masacre en Cúcuta: uatro personas asesinadas en Las Delicias; entre ellas, un líder comunal. Esto dijo el teniente coronel Ricardo Andrés Conde, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de @PoliciaCucuta pic.twitter.com/NN3ZR9ZDq7
— Diario La Opinión (@laopinion_col) May 3, 2026
Το ένα από τα θύματα διαπιστώθηκε ότι ήταν ο Γουίλιαμ Λόπες, πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου συνοικίας στην Κούκουτα, πόλη που βρίσκεται πάνω στα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και ως αυτό το στάδιο διαφεύγουν τη σύλληψη.
Η Κούκουτα, που μετρά κάπου 800.000 κατοίκους, μετατράπηκε σε θέατρο τεσσάρων παρόμοιων επιθέσεων τις τελευταίες δυο εβδομάδες, τόνισαν μέσα ενημέρωσης της Κολομβίας.
Φυτείες κόκας
Βρίσκεται σε νομό, τον Νόρτε δε Σανταντέρ, με όρη σπαρμένα με φυτείες κόκας—του φυτού τα φύλλα του οποίου αποτελούν τη βάση στη διαδικασία παραγωγής υδροχλωρικής κοκαΐνης—και έντονη δράση τόσο ανταρτών του ELN όσο διαφωνούντων των πρώην FARC.
Από την αρχή της χρονιάς, τουλάχιστον 53 ηγέτες κοινωνικών οργανώσεων και τοπικοί αιρετοί έχουν δολοφονηθεί στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, σύμφωνα με καταμέτρηση του ινστιτούτου μελετών για την ανάπτυξη και την ειρήνη (INDEPAZ).
Η έξαρση της βίας στην Κολομβία, χώρα όπου μαίνεται εμφύλια ένοπλη σύρραξη για πάνω από έξι δεκαετίες, καταγράφεται καθώς πλησιάζει στον ορίζοντα ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών την 31η Μαΐου.
