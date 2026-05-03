Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Χίος: Καρέ – καρέ η κακοποίηση της 84χρονης από την οικιακή βοηθό
Ελλάδα 03 Μαΐου 2026, 23:00

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Βίντεο ντοκουμέντο από την Χίο έφερε στο φως η εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα».

Οι εικόνες προκαλούν οργή, με την ηλικιωμένη γυναίκα να βιώνει τον απόλυτο εφιάλτη μέσα στο σπίτι της.

Στο σοκαριστικό βίντεο, από κρυφή κάμερα που τοποθέτησε ο γιος της, καταγράφεται η οικιακή βοηθός να την χτυπά με τις κραυγές πόνου της ανυπεράσπιστης γυναίκας να προκαλούν ανατριχίλα.

Τα κλάματα και οι σπαρακτικοί λυγμοί αποτυπώνουν τη φρίκη.

«Είδα να τη χτυπάει στο κεφάλι με τα δύο χέρια και να τη σπρώχνει βίαια να κάτσει στο κρεβάτι. Είχαμε τρεις μήνες την συγκεκριμένη κυρία από τη Βουλγαρία. Ξαφνικά επιδεινώθηκε πάρα πολύ η κατάστασής της πεθεράς μου, η οποία είναι με βαριά άνοια», είπε η νύφη της.

Η οικογένεια της 82χρονης έκανε μήνυση και η οικιακή βοηθός συνελήφθη.

Δεν τα κατάφερε ο 98χρονος

Πριν από λίγες ημέρες, και πάλι στη Χίο, 98χρονος με άνοια, βασανίστηκε άγρια από την 70χρονη που είχε κληθεί να τον φροντίζει.

Ο ηλικιωμένος σφαδάζει στον πόνο. Εκείνη όμως συνεχίζει. Τον ταρακουνά, τον ξαναχτυπά, τον τραβά από τον αυτί και του δένει τα χέρια.

Όταν χτυπά η πόρτα σταματά. Η κόρη του ηλικιωμένου μπαίνει σοκαρισμένη στο δωμάτιο και εκείνη με θράσος αρνείται τα πάντα.

Κι όπως διαπίστωσε η κόρη, δεν ήταν η πρώτη φορά.

«Στο βίντεο φαίνεται να τον τραβάει από τα μαλλιά ήξερε τι έκανε. Τον χτυπούσε στο κεφάλι τα χέρια του είχαν κάποια τσιμπήματα έτρεχαν αίματα που το έβλεπα εγώ από την ίδια μέρα το πρωί αλλά νόμιζα ότι χτύπησε κάπου ο άνθρωπος. Δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι τέτοιο είχε μώλωπες στα χέρια του τη νύχτα. Τις πρώτες μέρες όταν πήγαμε να το σκεπάσουμε τρόμαζε».

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Έπειτα από 12 ημέρες άφησε την τελευταία του πνοή.

Συνελήφθησαν οι δύο οικιακές βοηθοί και αφέθηκαν ελεύθερες

Την ώρα που οι εικόνες με την κακοποίηση των ηλικιωμένων ανθρώπων από τις γυναίκες που είχαν αναλάβει τη φροντίδα τους σοκάρουν το πανελλήνιο, οι οικιακές βοηθοί δεν οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Κόσμος
Το Ιράν εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ στην ειρηνευτική πρότασή του – «Δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά»

Περιπέτεια για δύο περιπατητές στην Κέρκυρα – Η στιγμή που τους εντοπίζει το drone της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 03.05.26

Για τον εντοπισμό τους στήθηκε επιχείρηση από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συμμετοχή επίγειων οχημάτων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και drones της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ».

Κεφαλονιά: «Ποιος οδήγησε τη Μυρτώ σ’ αυτή την κατάσταση;» – Απαντήσεις ζητούν οι γονείς της 19χρονης
Ελλάδα 03.05.26

Όπως υπογραμμίζει ο δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης 19χρονης το ερώτημα των συγγενών είναι «ποιος και υπό ποιες συνθήκες οδήγησε τη νεαρή σε αυτή την κατάσταση».

Καιρός: Μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή τον Μάιο – Καταγράφηκε ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας
Οι μετρήσεις 03.05.26

Ο καιρός… «τρελάθηκε». Η ψυχρή εισβολή έφερε χιόνια στα ορεινά, βροχές σε πολλές περιοχές και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών.

«Για 72 ώρες δεν θα έχεις ρεύμα…» – Πώς εξαπατούσαν ηλικιωμένους τα τρία αδέλφια στα Χανιά
Ελλάδα 03.05.26

Συμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα, με τον έναν εξ αυτών να έχει συλληφθεί 15 φορές. 

Αναστασία Σταματοπούλου
Νέα Μάκρη: Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα 36χρονο – Συνελήφθησαν η εν διαστάσει σύζυγός του και άλλα δύο άτομα
Ελλάδα 03.05.26

Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα έναν 36χρονο Αιγύπτιο, που τελέστηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη της εν διαστάσει συζύγου του 36χρονου, ο οποίος έπεσε θύμα άγιου ξυλοδαρμού από τους δράστες με αποτέλεσμα να καταλήξει δύο ημέρες αργότερα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί, 31χρονη, 40χρονος και 33χρονος και σε βάρος […]

Κεσσές: Ο Βορίδης δεν είπε ότι παγιδεύτηκε με Predator ενώ ήταν υπ. Εσωτερικών – Τα θύματα προστατεύουν τους θύτες
Υποκλοπές 03.05.26

Ο συνήγορος θυμάτων παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, απαντά στον Μάκη Βορίδη που αρθρογράφησε υπέρ της διάταξης «θάψιμο» των υποκλοπών από τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλλα

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Με δυο γκολ στο 12’ και στο 25’, αντίστοιχα, η Τότεναμ νίκησε εκτός έδρας την Άστον Βίλα 2-1 και ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τη Γουέστ Χαμ. Η Βίλα μείωσε στο 96’.

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0: Το Τριφύλλι τις εντυπώσεις, η Ένωση την ουσία
Super League 03.05.26

Ο Παναθηναϊκός έδειξε σφυγμό και άντεξε παρά την αποβολή του Χάβι, η πρωτοπόρος ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και το 0-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ικανοποίησε τους πάντες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πλούτος: Ο παγκόσμιος χάρτης… αλλιώς- Αναζητώντας τη θέση της Ελλάδας
HelloSafe 2026 03.05.26

Ο πλούτος μιας χώρας δεν ορίζεται πλέον μόνο από το πόσα χρήματα παράγει, αλλά από το πώς αυτά τα χρήματα μεταφράζονται σε ευημερία για τον απλό πολίτη. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Στράτος Ιωακείμ
Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
Η ρήτρα 03.05.26

Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Περιπέτεια για δύο περιπατητές στην Κέρκυρα – Η στιγμή που τους εντοπίζει το drone της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 03.05.26

Για τον εντοπισμό τους στήθηκε επιχείρηση από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συμμετοχή επίγειων οχημάτων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και drones της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ».

«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη
«Στο χιλιοστό» 03.05.26

Το βιβλίο «οδηγός» της σκευωρίας Μητσοτάκη εναντίον του Τσίπρα για το Μακεδονικό και τις περικοπές των συντάξεων και η απολογητική απάντηση, «στο χιλιοστό», στον Τσίπρα.

LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο – Τρεις νεκροί, συναγερμός στις υγειονομικές αρχές
Πανικός 03.05.26

Τρεις νεκροί και δεκάδες ασθενείς σε κρουαζιερόπλοιο λόγω έξαρσης χανταϊού. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε συναγερμό για τον περιορισμό της μετάδοσης και την προστασία των επιβατών.

Εσωκομματικό ρήγμα: Διαφωνίες στο Πεντάγωνο και στους Ρεπουμπλικανούς για την τακτική Τραμπ στην Ευρώπη
Αντιδράσεις στο Κογκρέσο 03.05.26

Νέες απειλές Τραμπ για μαζική απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία προκαλούν έντονη ανησυχία στους Ρεπουμπλικανούς και κλιμακώνουν τη διπλωματική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Ίντερ – Πάρμα
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Ίντερ – Πάρμα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Πάρμα για την 35η αγωνιστική της Serie A.

Κεφαλονιά: «Ποιος οδήγησε τη Μυρτώ σ’ αυτή την κατάσταση;» – Απαντήσεις ζητούν οι γονείς της 19χρονης
Ελλάδα 03.05.26

Όπως υπογραμμίζει ο δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης 19χρονης το ερώτημα των συγγενών είναι «ποιος και υπό ποιες συνθήκες οδήγησε τη νεαρή σε αυτή την κατάσταση».

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1: Έγκλημα και τιμωρία
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Ένα γκολ-εφεύρεση άνοιξε τον δρόμο για τον ΠΑΟΚ, ένα… τσουβάλι γκολ έχασε ο Ολυμπιακός και μαζί… τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα (3-1).

Άκης Στρατόπουλος
H Chloe Cherry πιστεύει ότι πολλοί στρέφονται στο OnlyFans λόγω φτώχειας
Φταίει ο καπιταλισμός; 03.05.26

Η Chloe Cherry, την οποία είδαμε στο «Euphoria», δήλωσε ότι η σεξεργασία έχει κανονικοποιηθεί λόγω του καπιταλισμού και της οικονομικής κατάστασης που βρισκόμαστε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Άστον Βίλα – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Άστον Βίλα – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Τότεναμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

