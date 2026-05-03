Βίντεο ντοκουμέντο από την Χίο έφερε στο φως η εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα».

Οι εικόνες προκαλούν οργή, με την ηλικιωμένη γυναίκα να βιώνει τον απόλυτο εφιάλτη μέσα στο σπίτι της.

Στο σοκαριστικό βίντεο, από κρυφή κάμερα που τοποθέτησε ο γιος της, καταγράφεται η οικιακή βοηθός να την χτυπά με τις κραυγές πόνου της ανυπεράσπιστης γυναίκας να προκαλούν ανατριχίλα.

Τα κλάματα και οι σπαρακτικοί λυγμοί αποτυπώνουν τη φρίκη.

«Είδα να τη χτυπάει στο κεφάλι με τα δύο χέρια και να τη σπρώχνει βίαια να κάτσει στο κρεβάτι. Είχαμε τρεις μήνες την συγκεκριμένη κυρία από τη Βουλγαρία. Ξαφνικά επιδεινώθηκε πάρα πολύ η κατάστασής της πεθεράς μου, η οποία είναι με βαριά άνοια», είπε η νύφη της.

Η οικογένεια της 82χρονης έκανε μήνυση και η οικιακή βοηθός συνελήφθη.

Δεν τα κατάφερε ο 98χρονος

Πριν από λίγες ημέρες, και πάλι στη Χίο, 98χρονος με άνοια, βασανίστηκε άγρια από την 70χρονη που είχε κληθεί να τον φροντίζει.

Ο ηλικιωμένος σφαδάζει στον πόνο. Εκείνη όμως συνεχίζει. Τον ταρακουνά, τον ξαναχτυπά, τον τραβά από τον αυτί και του δένει τα χέρια.

Όταν χτυπά η πόρτα σταματά. Η κόρη του ηλικιωμένου μπαίνει σοκαρισμένη στο δωμάτιο και εκείνη με θράσος αρνείται τα πάντα.

Κι όπως διαπίστωσε η κόρη, δεν ήταν η πρώτη φορά.

«Στο βίντεο φαίνεται να τον τραβάει από τα μαλλιά ήξερε τι έκανε. Τον χτυπούσε στο κεφάλι τα χέρια του είχαν κάποια τσιμπήματα έτρεχαν αίματα που το έβλεπα εγώ από την ίδια μέρα το πρωί αλλά νόμιζα ότι χτύπησε κάπου ο άνθρωπος. Δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι τέτοιο είχε μώλωπες στα χέρια του τη νύχτα. Τις πρώτες μέρες όταν πήγαμε να το σκεπάσουμε τρόμαζε».

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Έπειτα από 12 ημέρες άφησε την τελευταία του πνοή.

Συνελήφθησαν οι δύο οικιακές βοηθοί και αφέθηκαν ελεύθερες

Την ώρα που οι εικόνες με την κακοποίηση των ηλικιωμένων ανθρώπων από τις γυναίκες που είχαν αναλάβει τη φροντίδα τους σοκάρουν το πανελλήνιο, οι οικιακές βοηθοί δεν οδηγήθηκαν στη φυλακή.