Θρίαμβος στο Μαϊάμι για τον Αντονέλι – Έγραψε ιστορία ο Ιταλός (pic)
Τρεις διαδοχικές νίκες φέτος στα πρώτα τέσσερα γκραν πρι για το «παιδί θαύμα», Κίμι Αντονέλι, ο οποίος κλέβει την παράσταση στο εφετινό πρωτάθλημα.
Ο 19χρονος Κίμι Αντονέλι με Mercedes ήταν ο μεγάλος νικητής στο Γκραν Πρι της Formula 1 που ολοκληρώθηκε στο Μαϊάμι. Τρεις διαδοχικές νίκες φέτος στα πρώτα τέσσερα γκραν πρι για το «παιδί θαύμα» ο οποίος κλέβει την παράσταση στο εφετινό πρωτάθλημα.
Μετά τις πρωτιές σε Σανγκάη και Σουζούκα, ήταν η στιγμή να τον… μάθει και το Μαϊάμι. Φυσικά είναι ο νεότερος που έχει σημειώσει ένα τέτοιο επίτευγμα και προβάλει από τώρα ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στην Formula 1.
Παράλληλα, έγινε μόλις ο τρίτος στα χρονικά του αθλήματος, που οι τρεις πρώτες νίκες της καριέρας του ήταν συνεχόμενες. Κάτι αντίστοιχο έχουν πετύχει στο παρελθόν μόνο ο Ντέιμον Χιλ και ο Μίκα Χάκινεν. Δεύτερος τερμάτισε ο κάτοχος του τίτλου Λάνντο Νόρις με McLaren-Mercedes και τρίτος ο «ομόσταβλός» του Όσκαρ Πιάστρι.
Η πρώτη 10άδα των οδηγών στο Γκραν Πρι του Μαϊάμι:
1 Κίμι Αντονέλι Mercedes 1:33:19.273
2 Λάντο Νόρις McLaren +3.264
3 Όσκαρ Πιάστρι McLaren +27.092
4 Τζόρτζ Ράσελ Mercedes +43.051
5 Μάξ Φερστάπεν Red Bull +43.949
6 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari +44.245
7 Λιούις Χάμιλτον Ferrari +53.753
8 Φράνκο Κολαπίντο Alpine +61.871
9 Κάρλος Σάινθ Williams +82.072
10 Αλεξ. Άλμπον Williams +90.972
Βαθμολογία οδηγών:
1 Κίμι Αντονέλι (Ιταλία) 100
2 Τζόρτζ Ράσελ (Βρετανία) 80
3 Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό) 63
4 Λάντο Νόρις (Βρετανία) 51
5 Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία) 49
6 Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία) 43
7 Μάξ Φερστάπεν (Ολλανδία) 26
8 Όλιβερ Μπέρμαν (Βρετανία) 17
9 Πιερ Γκασλί (Γαλλία) 16
10 Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία) 10
Βαθμολογία κατασκευαστών:
1. Mercedes 180 βαθμοί
2. Ferrari 112
3. McLaren 94
4. Red Bull 30
5. Alpine 21
6. Haas 18
7. Racing Bulls 14
8. Audi 2
9. Williams 5
10. Cadillac 0
11. Aston Martin 0
