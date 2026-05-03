Θρίαμβος στο Μαϊάμι για τον Αντονέλι – Έγραψε ιστορία ο Ιταλός (pic)

Ο 19χρονος Κίμι Αντονέλι με Mercedes ήταν ο μεγάλος νικητής στο Γκραν Πρι της Formula 1 που ολοκληρώθηκε στο Μαϊάμι. Τρεις διαδοχικές νίκες φέτος στα πρώτα τέσσερα γκραν πρι για το «παιδί θαύμα» ο οποίος κλέβει την παράσταση στο εφετινό πρωτάθλημα.

Μετά τις πρωτιές σε Σανγκάη και Σουζούκα, ήταν η στιγμή να τον… μάθει και το Μαϊάμι. Φυσικά είναι ο νεότερος που έχει σημειώσει ένα τέτοιο επίτευγμα και προβάλει από τώρα ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στην Formula 1.

Παράλληλα, έγινε μόλις ο τρίτος στα χρονικά του αθλήματος, που οι τρεις πρώτες νίκες της καριέρας του ήταν συνεχόμενες. Κάτι αντίστοιχο έχουν πετύχει στο παρελθόν μόνο ο Ντέιμον Χιλ και ο Μίκα Χάκινεν. Δεύτερος τερμάτισε ο κάτοχος του τίτλου Λάνντο Νόρις με McLaren-Mercedes και τρίτος ο «ομόσταβλός» του Όσκαρ Πιάστρι.

Η πρώτη 10άδα των οδηγών στο Γκραν Πρι του Μαϊάμι:

1 Κίμι Αντονέλι Mercedes 1:33:19.273

2 Λάντο Νόρις McLaren +3.264

3 Όσκαρ Πιάστρι McLaren +27.092

4 Τζόρτζ Ράσελ Mercedes +43.051

5 Μάξ Φερστάπεν Red Bull +43.949

6 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari +44.245

7 Λιούις Χάμιλτον Ferrari +53.753

8 Φράνκο Κολαπίντο Alpine +61.871

9 Κάρλος Σάινθ Williams +82.072

10 Αλεξ. Άλμπον Williams +90.972

Βαθμολογία οδηγών:

1 Κίμι Αντονέλι (Ιταλία) 100

2 Τζόρτζ Ράσελ (Βρετανία) 80

3 Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό) 63

4 Λάντο Νόρις (Βρετανία) 51

5 Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία) 49

6 Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία) 43

7 Μάξ Φερστάπεν (Ολλανδία) 26

8 Όλιβερ Μπέρμαν (Βρετανία) 17

9 Πιερ Γκασλί (Γαλλία) 16

10 Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία) 10

Βαθμολογία κατασκευαστών:

1. Mercedes 180 βαθμοί

2. Ferrari 112

3. McLaren 94

4. Red Bull 30

5. Alpine 21

6. Haas 18

7. Racing Bulls 14

8. Audi 2

9. Williams 5

10. Cadillac 0

11. Aston Martin 0