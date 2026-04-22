Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
22.04.2026 | 09:39
Formula 1: Αλλαγές-παρέμβαση στους κανονισμούς του 2026 για θέαμα και ασφάλεια
Άλλα Αθλήματα 22 Απριλίου 2026, 14:40

Μείωση του «super clipping», περιορισμός boost και νέα μέτρα στις εκκινήσεις στη Formula 1 – Η FIA απαντά στις πρώτες ανησυχίες της σεζόν

Γιώργος Μαζιάς
Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Σε μια κίνηση άμεσης προσαρμογής στις νέες τεχνικές ισορροπίες της σύγχρονης εποχής της Formula 1, η FIA ανακοίνωσε πακέτο στοχευμένων αλλαγών στους κανονισμούς του 2026, επιχειρώντας να εξισορροπήσει το θέαμα με την ασφάλεια. Οι προτάσεις, που προέκυψαν μετά από διαδοχικές συσκέψεις με ομάδες, κατασκευαστές κινητήρων και τη Formula One Management, έρχονται ως απάντηση στα πρώτα συμπεράσματα από τους αγώνες της νέας εποχής.

Η φετινή τεχνική «επανάσταση», με έντονη έμφαση στη διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας, προκάλεσε έντονες συζητήσεις εντός paddock. Παρά το αυξημένο θέαμα και τις προσπεράσεις στους αγώνες, οι κατατακτήριες δοκιμές έχασαν μέρος της δυναμικής τους, ενώ καταγράφηκαν και ανησυχίες για απρόβλεπτες διακυμάνσεις στην απόδοση των μονοθεσίων.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η απλοποίηση της ενεργειακής διαχείρισης. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ανάκτηση ενέργειας μειώνεται, περιορίζοντας τη διάρκεια του λεγόμενου «super clipping» – της φάσης κατά την οποία τα μονοθέσια ανακτούν ενέργεια εις βάρος της απόδοσης. Στόχος είναι να ενισχυθεί η συνεχής οδήγηση σε πλήρη ρυθμό, καθιστώντας τις κατατακτήριες πιο «καθαρές» και ανταγωνιστικές.

Παράλληλα, αυξάνεται η ισχύς ανάκτησης ώστε να μειωθεί ο χρόνος διαχείρισης από τους οδηγούς, ενώ επεκτείνεται και η ευελιξία στους κανονισμούς για διαφορετικές πίστες. Με τον τρόπο αυτό, οι τεχνικές ομάδες θα μπορούν να προσαρμόζουν καλύτερα τη στρατηγική τους ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε διαδρομής.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια. Η ισχύς του επιπλέον boost περιορίζεται, με στόχο να αποφευχθούν απότομες διαφορές ταχύτητας που μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις. Το θέμα ήρθε στο προσκήνιο μετά από περιστατικά όπως το ατύχημα του Oliver Bearman στο γιαπωνέζικο Grand Prix, που ανέδειξε τα όρια του νέου συστήματος.

Ιδιαίτερα καινοτόμες είναι οι προτάσεις για τις εκκινήσεις, ένα από τα πιο κρίσιμα και επικίνδυνα σημεία κάθε αγώνα. Προβλέπεται η εισαγωγή συστήματος που θα εντοπίζει μονοθέσια με ασυνήθιστα αργή επιτάχυνση και θα ενεργοποιεί αυτόματα το υβριδικό σύστημα για να αποφεύγονται συγκρούσεις από πίσω. Επιπλέον, ειδικά φωτεινά σήματα θα ειδοποιούν τους υπόλοιπους οδηγούς για πιθανό κίνδυνο.

Σημαντικές παρεμβάσεις προτείνονται και για αγώνες υπό βροχή, με στόχο τη βελτίωση της ορατότητας και τη μείωση του ρίσκου σε δύσκολες συνθήκες, ένα διαχρονικό ζήτημα για το άθλημα.

Οι αλλαγές αυτές, που αναμένεται να εγκριθούν τυπικά από το Παγκόσμιο Συμβούλιο της FIA, προγραμματίζεται να τεθούν σε εφαρμογή άμεσα, ακόμη και πριν το Miami Grand Prix. Ορισμένα μέτρα, κυρίως αυτά που αφορούν τις εκκινήσεις, θα δοκιμαστούν πιλοτικά πριν οριστικοποιηθούν.

Παρά τις παρεμβάσεις, το βασικό μήνυμα από τη FIA είναι σαφές: δεν πρόκειται για ανατροπή του νέου κανονιστικού πλαισίου, αλλά για στοχευμένες διορθώσεις. Όπως είχε επισημάνει και ο επικεφαλής της Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, Toto Wolff, η κατεύθυνση παραμένει σωστή, αλλά απαιτούνται προσαρμογές ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία, την οδηγική πρόκληση και το θέαμα.

Η Formula 1 αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι παραμένει ένα ζωντανό, εξελισσόμενο οικοσύστημα, όπου οι κανονισμοί δεν είναι στατικοί, αλλά προσαρμόζονται διαρκώς στις ανάγκες ενός αθλήματος που κινείται στα όρια της τεχνολογίας και της ανθρώπινης απόδοσης.

Πόλεμος στο Ιράν: Ανοδος κόστους από χρώματα μέχρι αεροσκάφη

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Κόσμος
Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
On Field 22.04.26

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Πόλο 22.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ για την 4η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)
On Field 22.04.26

Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)

Μια ομάδα χωρίς σούπερσταρ, χωρίς μπάτζετ στα ουράνια, χωρίς πολυδιαφημισμένο προπονητή αλλά... ομάδα με τα όλα της και με μια έδρα -σχεδόν- απόρθητη, είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Βαλένθια, στο δρόμο για το Final-4.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
Super League 22.04.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)
On Field 22.04.26

Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)

Η Τσέλσι έφτασε τις πέντε διαδοχικές ήττες στην Premier League χωρίς μάλιστα να έχει σκοράρει και η τελευταία φορά που της συνέβη αυτό ήταν τη χρονιά που βυθίστηκε ο Τιτανικός...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς
«Εκμετάλλευση» 22.04.26

#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς

Ανησυχητική έρευνα του Guardian με ανάλυση του hashtag ToddlerScincare αποκάλυψε εκατοντάδες βίντεο με νήπια και παιδιά κάτω των 13 ετών να διαφημίζουν προϊόντα περιποίησης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία
Πόλεμος στην Ουκρανία 22.04.26

Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία

Έπειτα από τρεις μήνες αντιπαράθεσης με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι ροές πετρελαίου στις δύο χώρες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρωί της Πέμπτης.

Σύνταξη
ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
AI 22.04.26

Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Συνέντευξη 22.04.26

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση

Τον κίνδυνο μιας ευρύτερης οικονομικής και ενεργειακής αναταραχής, εφόσον παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

Σύνταξη
Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη
Ελλάδα 22.04.26

Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη

Άλλη μια τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας αποκαλύπτεται πίσω από την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάτρης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

Σύνταξη
Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού
Τα Νέα της Αγοράς 22.04.26

Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού

Από μικρά μπαλκόνια μέχρι ευρύχωρες βεράντες, κάθε εξωτερικός χώρος μπορεί να γίνει ο αγαπημένος μας στο σπίτι, αρκεί να σχεδιαστεί με φροντίδα και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

Σύνταξη
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Οικονομικές Ειδήσεις 22.04.26

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

Ο Π. Σταμπουλίδης μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI τόνισε πως τα λιμάνια όταν θα είναι έτοιμα να τεθούν σε διαγωνιστική διαδικασία είναι πολύ σημαντικό να μη μείνουν πίσω από άποψη ανταγωνιστικότητας

Σύνταξη
«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
On Field 22.04.26

«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια

Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Womanizer ολκής 22.04.26

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά

Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

