Formula 1: Αλλαγές-παρέμβαση στους κανονισμούς του 2026 για θέαμα και ασφάλεια

Σε μια κίνηση άμεσης προσαρμογής στις νέες τεχνικές ισορροπίες της σύγχρονης εποχής της Formula 1, η FIA ανακοίνωσε πακέτο στοχευμένων αλλαγών στους κανονισμούς του 2026, επιχειρώντας να εξισορροπήσει το θέαμα με την ασφάλεια. Οι προτάσεις, που προέκυψαν μετά από διαδοχικές συσκέψεις με ομάδες, κατασκευαστές κινητήρων και τη Formula One Management, έρχονται ως απάντηση στα πρώτα συμπεράσματα από τους αγώνες της νέας εποχής.

Η φετινή τεχνική «επανάσταση», με έντονη έμφαση στη διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας, προκάλεσε έντονες συζητήσεις εντός paddock. Παρά το αυξημένο θέαμα και τις προσπεράσεις στους αγώνες, οι κατατακτήριες δοκιμές έχασαν μέρος της δυναμικής τους, ενώ καταγράφηκαν και ανησυχίες για απρόβλεπτες διακυμάνσεις στην απόδοση των μονοθεσίων.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η απλοποίηση της ενεργειακής διαχείρισης. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ανάκτηση ενέργειας μειώνεται, περιορίζοντας τη διάρκεια του λεγόμενου «super clipping» – της φάσης κατά την οποία τα μονοθέσια ανακτούν ενέργεια εις βάρος της απόδοσης. Στόχος είναι να ενισχυθεί η συνεχής οδήγηση σε πλήρη ρυθμό, καθιστώντας τις κατατακτήριες πιο «καθαρές» και ανταγωνιστικές.

Παράλληλα, αυξάνεται η ισχύς ανάκτησης ώστε να μειωθεί ο χρόνος διαχείρισης από τους οδηγούς, ενώ επεκτείνεται και η ευελιξία στους κανονισμούς για διαφορετικές πίστες. Με τον τρόπο αυτό, οι τεχνικές ομάδες θα μπορούν να προσαρμόζουν καλύτερα τη στρατηγική τους ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε διαδρομής.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια. Η ισχύς του επιπλέον boost περιορίζεται, με στόχο να αποφευχθούν απότομες διαφορές ταχύτητας που μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις. Το θέμα ήρθε στο προσκήνιο μετά από περιστατικά όπως το ατύχημα του Oliver Bearman στο γιαπωνέζικο Grand Prix, που ανέδειξε τα όρια του νέου συστήματος.

Ιδιαίτερα καινοτόμες είναι οι προτάσεις για τις εκκινήσεις, ένα από τα πιο κρίσιμα και επικίνδυνα σημεία κάθε αγώνα. Προβλέπεται η εισαγωγή συστήματος που θα εντοπίζει μονοθέσια με ασυνήθιστα αργή επιτάχυνση και θα ενεργοποιεί αυτόματα το υβριδικό σύστημα για να αποφεύγονται συγκρούσεις από πίσω. Επιπλέον, ειδικά φωτεινά σήματα θα ειδοποιούν τους υπόλοιπους οδηγούς για πιθανό κίνδυνο.

Σημαντικές παρεμβάσεις προτείνονται και για αγώνες υπό βροχή, με στόχο τη βελτίωση της ορατότητας και τη μείωση του ρίσκου σε δύσκολες συνθήκες, ένα διαχρονικό ζήτημα για το άθλημα.

Οι αλλαγές αυτές, που αναμένεται να εγκριθούν τυπικά από το Παγκόσμιο Συμβούλιο της FIA, προγραμματίζεται να τεθούν σε εφαρμογή άμεσα, ακόμη και πριν το Miami Grand Prix. Ορισμένα μέτρα, κυρίως αυτά που αφορούν τις εκκινήσεις, θα δοκιμαστούν πιλοτικά πριν οριστικοποιηθούν.

Παρά τις παρεμβάσεις, το βασικό μήνυμα από τη FIA είναι σαφές: δεν πρόκειται για ανατροπή του νέου κανονιστικού πλαισίου, αλλά για στοχευμένες διορθώσεις. Όπως είχε επισημάνει και ο επικεφαλής της Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, Toto Wolff, η κατεύθυνση παραμένει σωστή, αλλά απαιτούνται προσαρμογές ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία, την οδηγική πρόκληση και το θέαμα.

Η Formula 1 αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι παραμένει ένα ζωντανό, εξελισσόμενο οικοσύστημα, όπου οι κανονισμοί δεν είναι στατικοί, αλλά προσαρμόζονται διαρκώς στις ανάγκες ενός αθλήματος που κινείται στα όρια της τεχνολογίας και της ανθρώπινης απόδοσης.