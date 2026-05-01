sports betsson
Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η γεωπολιτική ανακατεύει την τράπουλα της Formula 1
Άλλα Αθλήματα 01 Μαΐου 2026, 21:25

Η γεωπολιτική ανακατεύει την τράπουλα της Formula 1

Αγώνας δρόμου στη Formula 1 για το χαμένο «Ελντοράντο» του Κόλπου - Η ακύρωση των Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία προκαλεί οικονομική τρύπα 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Γιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Formula 1, ο κορυφαίος θεσμός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά άρρηκτα συνδεδεμένη με τις διεθνείς γεωπολιτικές ισορροπίες. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή οδήγησε στην ακύρωση των αγώνων σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, που ήταν προγραμματισμένοι για τον Απρίλιο του 2026, δημιουργώντας ένα σημαντικό οικονομικό και οργανωτικό κενό.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Στέφανο Ντομενικάλι για τη δυσκολία αναπλήρωσης των αγώνων, οι διεργασίες στο παρασκήνιο για την εξεύρεση νέων ημερομηνιών εντός του έτους είναι πυρετώδεις.

Το διακύβευμα είναι πρωτίστως οικονομικό. Σύμφωνα με αναλυτές της Guggenheim Partners, η απουσία αυτών των δύο σταθμών μεταφράζεται σε απώλεια εσόδων ύψους 190-200 εκατομμυρίων δολαρίων για τη Liberty Media. Το πλήγμα εντοπίζεται κυρίως στα «δικαιώματα διοργάνωσης» (promoter fees), τα ποσά δηλαδή που καταβάλλουν οι κυβερνήσεις των κρατών για να φιλοξενήσουν το τσίρκο της F1, τα οποία αποτελούν το 27% των συνολικών εσόδων του πρωταθλήματος.

Επιπλέον, οι ρήτρες προς τους τηλεοπτικούς παρόχους και τους χορηγούς για τη μείωση του αριθμού των αγώνων καθιστούν την επαναφορά τους επιτακτική ανάγκη.

Τα σενάρια που εξετάζονται θέλουν το Μπαχρέιν να τοποθετείται στις αρχές Οκτωβρίου, ανάμεσα στα Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν και της Σιγκαπούρης, προσφέροντας μια ομαλή εφοδιαστική ροή. Πιο περίπλοκη είναι η περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας, με τη Τζέντα να διεκδικεί μια θέση στις αρχές Δεκεμβρίου. Μια τέτοια εξέλιξη θα μετέθετε τον τελικό του Άμπου Ντάμπι για τις 13 Δεκεμβρίου, οδηγώντας σε ένα εξαντλητικό φινάλε με τέσσερις συνεχόμενους αγώνες (Λας Βέγκας, Κατάρ, Τζέντα, Άμπου Ντάμπι) σε ισάριθμες εβδομάδες.

Η πίεση για την επιστροφή της Τζέντα ασκείται έντονα από τον πετρελαϊκό κολοσσό Aramco, βασικό εταίρο της F1, αναδεικνύοντας την τεράστια επιρροή των κεφαλαίων του Κόλπου στο άθλημα.

Πέρα από τους αγώνες, τα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια της περιοχής ελέγχουν πλέον σημαντικά μερίδια σε ιστορικές ομάδες, όπως η McLaren, η Aston Martin και η Sauber (Audi). Αυτή η οικονομική εξάρτηση ωθεί τη Liberty Media σε αποφάσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές των ομάδων και των οδηγών, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τη βιωσιμότητα του ημερολογίου μπροστά στη διατήρηση των κερδών.

Σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος των καυσίμων και της εφοδιαστικής αλυσίδας συνεχώς αυξάνεται, η Formula 1 καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην εμπορική της γιγάντωση και την αξιοπιστία της ως παγκόσμιος θεσμός. Η τελική απόφαση για το ημερολόγιο του 2026 θα εξαρτηθεί από τις εγγυήσεις ασφαλείας και την εξέλιξη των συγκρούσεων, όμως η τάση είναι σαφής: η λογική των εσόδων παραμένει η κυρίαρχη κινητήριος δύναμη, ακόμη και όταν οι σκιές του πολέμου πέφτουν βαριές πάνω από την πίστα.

Headlines:
Business
Εστίαση στην Αθήνα: Ο τουρισμός «σώζει» τον κλάδο – Επενδύσεις και διεθνή brands

Vita.gr
Επικαιρότητα
inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης Χουλιάν Άλβαρες είναι πολύ κοντά στην απόφαση για το μέλλον του εκτός αν οι «μπλαουγκράνα» κάνουν την έκπληξη. Οι τρεις εναλλακτικές λύσεις της Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
Ποδόσφαιρο 01.05.26

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μπέρνλι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μπάσκετ 01.05.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Stream sports
Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)
On Field 01.05.26

Η 1η Μαΐου θυμίζει εργατιά, αγώνες, λουλούδια, Άνοιξη. Για τους φαν του μηχανοκίνητου -και όχι μόνο- αθλητισμού, όμως, φέρνει στο νου τη μέρα που ο κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών, Άιρτον Σένα, πάτησε γκάζι προς την αιωνιότητα.

Άκης Στρατόπουλος
Τσιτσιπάς: «Αισθάνθηκα ξανά ο εαυτός μου» (pic)
Τένις 29.04.26

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον Κάσπερ Ρουντ στη Μαδρίτη, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής παραδέχθηκε πως μετά από πολύ καιρό αισθάνθηκε ξανά ο εαυτός του στο γήπεδο.

Σύνταξη
Τσιτσιπάς – Ρουντ 1-2: Δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και αποκλείστηκε (vids)
Άλλα Αθλήματα 28.04.26

Ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για το ματς στο τρίτο σετ (5-4), αλλά δέχθηκε μπρέικ από τον Ρουντ, που έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ και εκεί με 7-3 έκανε πήρε τη νίκη (2-1) και την πρόκριση στους «8» της Μαδρίτης.

Σύνταξη
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους «16» του Masters της Μαδρίτης – Ισχυρός ο επόμενος αντίπαλος (vid)
Άλλα Αθλήματα 27.04.26

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε στον 3ο γύρο του Madrid Open τον Ντάνιελ Μέριδα (6-4, 6-2) και πλέον στη φάση των «16», ο Έλληνας τενίστας θα βρει απέναντί του τον έμπειρο Νορβηγό Κάσπερ Ρούουντ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Aρχισαν τα έργα ανακατασκευής στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας για να φιλοξενήσει τις Εθνικές Ομάδες
Αθλητισμός & Σπορ 27.04.26

Μπήκαν οι μπουλντόζες στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας και τα έργα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής θα διαρκέσουν ένα χρόνο.

Δήμος Μπουλούκος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Βάιος Μπαλάφας
Έρευνα Εurofound 01.05.26

H Eλλάδα «σκοράρει» χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους έξι από τους επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας. Μόνη εξαίρεση το κοινωνικό περιβάλλον. Ουραγοί στις αποδοχές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 01.05.26

Η νέα αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει μια συμφωνία αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση από το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει μέτρα αποτροπής και ταυτόχρονα ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ναυάγιο στη Σικελία 01.05.26

Οι ειδικοί που ανέλαβαν την έρευνα για τη βύθιση του σούπεργιοτ του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Μάικ Λιντς, διαπιστώνουν ότι τα αίτια είναι διαφορετικά από ό,τι πιστευόταν στην αρχή. Το Bayesian δεν ανατράπηκε εξαιτίας της σπάνιας καταιγίδας.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Σύνταξη
Επίσημα σε όλη την ΕΕ 01.05.26

Υποχρεωτικό το USB-C σε όλα τα laptop στην ΕΕ: Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει την ενιαία θύρα φόρτισης για όλες τις φορητές συσκευές

Γεώργιος Μαζιάς
Μπάσκετ 01.05.26

Σύνταξη
«Αρχεία Τραμπ-Έπσταϊν»; 01.05.26

Η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζίμι Κίμελ κλιμακώνεται, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τον αποκαλεί «άθλιο» και να πιέζει ξανά το ABC να τον βγάλει από τον αέρα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανήθικη μεταστροφή; 01.05.26

Αυτό που φαίνεται να προκάλεσε τη φαινομενική μεταστροφή του Μερτς δεν είναι μια κρίση συνείδησης του Διεθνούς Δικαίου, αλλά ότι κατάλαβε ότι δεν εξελίχθηκαν όλα σύμφωνα με το σχέδιο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Κανείς εφησυχασμός 01.05.26

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει πτώση σε χολέρα και ευλογιά των πιθήκων (Mpox), προειδοποιεί όμως για σύνθετες κρίσεις λόγω πολέμων, κλιματικής αλλαγής και μετακινήσεων πληθυσμών

Γεώργιος Μαζιάς
Μπάσκετ 01.05.26

Η μετάβαση από το ρομαντικό σπορ στη βαριά βιομηχανία θεάματος προσελκύει διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, που βλέπουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μια υποτιμημένη ευκαιρία με προοπτική δισεκατομμυρίων.

Γιώργος Μαζιάς
Έξω από τμήμα 01.05.26

Την Παρασκευή ανακοινώθηκε από τις αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας ότι ένας 66χρονος άνδρας -φερόμενο μέλος του Νέου IRA- αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, ανάμεσά τους απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύνταξη
Επικαιρότητα 01.05.26

«Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Sumud Flotilla, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σύνταξη
Η πρώτη γυναίκα 01.05.26

Θεωρούνται έως και σήμερα το κορυφαίο δίδυμο πολεμικών φωτορεπόρτερ. Και τώρα, η ιστορία των Γκέρντα Τάρο και Ρόμπερτ Κάπα έρχεται στη μεγάλη οθόνη με το Becoming Capa

Φροίξος Φυντανίδης
Μέση Ανατολή 01.05.26

Ο Ντόναλντ Τρμαπ δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, διότι, όπως είπε, δεν είναι ικανοποιημένος με τη νέα πρόταση της Τεχεράνης. Και άφησε μια έμμεση απειλή για χρήση στρατιωτικής δράσης.

Σύνταξη
Μπάσκετ 01.05.26

O Mάικ Τζέιμς αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος της δεύτερη περιόδου του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ξεσπώντας μάλιστα σε έναν από τους τρεις διαιτητές. Η συγγνώμη του μέσω μέσω ανάρτησης.

Σύνταξη
Αναταράξεις 01.05.26

Με τις ελλείψεις καυσίμων να μειώνουν τις πτήσεις, το φετινό καλοκαίρι προμηνύεται εξαιρετικά ακριβό και δύσκολο για εκατομμύρια ανυπόμονους ταξιδιώτες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Όπως αναφέρει η «AS» 19χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός Έντρικ, πρόκειται να επιστρέψει στη Ρεάλ μετά τον δανεισμό του από τη Λιόν και μάλιστα οι Μαδριλένοι τον προορίζουν ώστε να αναλάβει σημαντικό ρόλο

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies