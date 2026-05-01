Η γεωπολιτική ανακατεύει την τράπουλα της Formula 1

Η Formula 1, ο κορυφαίος θεσμός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά άρρηκτα συνδεδεμένη με τις διεθνείς γεωπολιτικές ισορροπίες. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή οδήγησε στην ακύρωση των αγώνων σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, που ήταν προγραμματισμένοι για τον Απρίλιο του 2026, δημιουργώντας ένα σημαντικό οικονομικό και οργανωτικό κενό.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Στέφανο Ντομενικάλι για τη δυσκολία αναπλήρωσης των αγώνων, οι διεργασίες στο παρασκήνιο για την εξεύρεση νέων ημερομηνιών εντός του έτους είναι πυρετώδεις.

Το διακύβευμα είναι πρωτίστως οικονομικό. Σύμφωνα με αναλυτές της Guggenheim Partners, η απουσία αυτών των δύο σταθμών μεταφράζεται σε απώλεια εσόδων ύψους 190-200 εκατομμυρίων δολαρίων για τη Liberty Media. Το πλήγμα εντοπίζεται κυρίως στα «δικαιώματα διοργάνωσης» (promoter fees), τα ποσά δηλαδή που καταβάλλουν οι κυβερνήσεις των κρατών για να φιλοξενήσουν το τσίρκο της F1, τα οποία αποτελούν το 27% των συνολικών εσόδων του πρωταθλήματος.

Επιπλέον, οι ρήτρες προς τους τηλεοπτικούς παρόχους και τους χορηγούς για τη μείωση του αριθμού των αγώνων καθιστούν την επαναφορά τους επιτακτική ανάγκη.

Τα σενάρια που εξετάζονται θέλουν το Μπαχρέιν να τοποθετείται στις αρχές Οκτωβρίου, ανάμεσα στα Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν και της Σιγκαπούρης, προσφέροντας μια ομαλή εφοδιαστική ροή. Πιο περίπλοκη είναι η περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας, με τη Τζέντα να διεκδικεί μια θέση στις αρχές Δεκεμβρίου. Μια τέτοια εξέλιξη θα μετέθετε τον τελικό του Άμπου Ντάμπι για τις 13 Δεκεμβρίου, οδηγώντας σε ένα εξαντλητικό φινάλε με τέσσερις συνεχόμενους αγώνες (Λας Βέγκας, Κατάρ, Τζέντα, Άμπου Ντάμπι) σε ισάριθμες εβδομάδες.

Η πίεση για την επιστροφή της Τζέντα ασκείται έντονα από τον πετρελαϊκό κολοσσό Aramco, βασικό εταίρο της F1, αναδεικνύοντας την τεράστια επιρροή των κεφαλαίων του Κόλπου στο άθλημα.

Πέρα από τους αγώνες, τα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια της περιοχής ελέγχουν πλέον σημαντικά μερίδια σε ιστορικές ομάδες, όπως η McLaren, η Aston Martin και η Sauber (Audi). Αυτή η οικονομική εξάρτηση ωθεί τη Liberty Media σε αποφάσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές των ομάδων και των οδηγών, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τη βιωσιμότητα του ημερολογίου μπροστά στη διατήρηση των κερδών.

Σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος των καυσίμων και της εφοδιαστικής αλυσίδας συνεχώς αυξάνεται, η Formula 1 καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην εμπορική της γιγάντωση και την αξιοπιστία της ως παγκόσμιος θεσμός. Η τελική απόφαση για το ημερολόγιο του 2026 θα εξαρτηθεί από τις εγγυήσεις ασφαλείας και την εξέλιξη των συγκρούσεων, όμως η τάση είναι σαφής: η λογική των εσόδων παραμένει η κυρίαρχη κινητήριος δύναμη, ακόμη και όταν οι σκιές του πολέμου πέφτουν βαριές πάνω από την πίστα.