Πως μια ομάδα πιστωτών έβαλε «στοπ» στα σχέδια Τραμπ για διάσωση της Spirit Airlines
Οι μεγαλοκαρχαρίες πιστωτές της Spirit Airlines προσέφεραν μια ήττα στον Ντόναλντ Τραμπ για να μην χρειαστεί να επωμιστούν την ζημιά, καθώς θα διαγράφονταν τα χρέη προς αυτούς.
Μια ομάδα πιστωτών που αρνήθηκαν να συναινέσουν κατέστρεψε το σχέδιο διάσωσης της Spirit Airlines από την κυβέρνηση, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους και άλλα άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα και μίλησαν στην αμερικανική Semafor.
Οι Ares, Citadel και η Cyrus, εταιρεία ειδικευμένη σε προβληματικά χρέη, συγκαταλέγονταν μεταξύ των πιστωτών της Spirit με την υψηλότερη προτεραιότητα, οι οποίοι παρέμειναν σταθερά αντίθετοι σε μια κυβερνητική συμφωνία που θα οδηγούσε σε μείωση ή πλήρη απώλεια της αποπληρωμής τους — και οι οποίοι διέθεταν δικαιώματα άρνησης που απείλησαν να ασκήσουν, σύμφωνα με τις πηγές.
Η αντίστασή τους προήλθε από το γεγονός ότι είχαν επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ο καθένας στο πιο ανώτερο χρέος της Spirit χρέος το οποίο, υπό κανονικές συνθήκες, θα τους έβαζε πρώτους στη σειρά για πλήρη αποπληρωμή.
Η Spirit είχε τρεις κύριες ομάδες πιστωτών, δύο από τις οποίες ήταν πρόθυμες να συνεργαστούν με την κυβέρνηση Τραμπ, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η Semafor, λόγω του γεγονότος ότι δεν επρόκειτο να πάρουν σχεδόν τίποτα από μια αναδιάρθρωση βάσει του Κεφαλαίου 11.
Σε εκκαθάριση οδεύει η Spirit Airlines
Η Spirit πιθανότατα θα οδηγηθεί σε εκκαθάριση σύμφωνα με το Κεφάλαιο 7, όπου τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας θα πωληθούν για την εξόφληση των χρεών της κατά σειρά προτεραιότητας με την αποπληρωμή να ξεκινά από την κορυφή της λίστας, δηλαδή από τους πιστωτές που αρνήθηκαν τη συμφωνία. Η Wall Street Journal ανέφερε νωρίτερα την Παρασκευή ότι η Spirit ετοιμάζεται να διακόψει τις δραστηριότητές της.
«Εξετάζουμε την περίπτωση της Spirit και θα την βοηθήσουμε αν μπορούμε, αλλά πρέπει να βάλουμε τις δικές μας ανάγκες πρώτα. Η Αμερική έρχεται πρώτη», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Παρασκευής.
Ένας εκπρόσωπος της Spirit ανέφερε ότι η αεροπορική εταιρεία λειτουργεί κανονικά και αρνήθηκε να σχολιάσει τις εν εξελίξει συζητήσεις. Ένας εκπρόσωπος της ομάδας των πιστωτών αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει.
Μια νέα επιχειρηματική ελίτ στέκεται απέναντι στον Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ήδη κατατροπώσει επενδυτές μετοχών, αντίπαλες κυβερνήσεις και μεγιστάνες του επιχειρηματικού κόσμου. Τώρα, η αναμέτρησή του με την αγορά ομολόγων έχει ήδη φτάσει στο 0-2. Πρώτον, στις αρχές της δεύτερης θητείας του, οι «εθελοντές φύλακες των ομολόγων» προκάλεσαν μια υποχώρηση σε ορισμένα από τα πιο επιθετικά δασμολογικά του σχέδια εναντίον των πιο κοντινών γειτόνων των ΗΠΑ.
Οι έμπειροι επενδυτές που του επέβαλαν ήττα σε αυτό το θέμα είναι μεγαλοκαρχαρίες. Μοιάζουν περισσότερο με μισθοφόρους, οι οποίοι έχουν μακρά εμπειρία στο να ξεδιαλέγουν τα απομεινάρια εταιρειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και να αποκομίζουν τεράστια κέρδη σε λογικές «όλα ή τίποτα».
Στην περίπτωση οι μεγάλοι χαμένοι είναι οι 11.000 εργαζόμενοι της εταιρείας που δεν διασώθηκε, δεν έγινε αναδιάρθρωση του χρέους της και σύντομα θα ρευστοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία.
