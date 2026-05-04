newspaper
Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 12o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πως μια ομάδα πιστωτών έβαλε «στοπ» στα σχέδια Τραμπ για διάσωση της Spirit Airlines
Κόσμος 04 Μαΐου 2026, 00:45

Πως μια ομάδα πιστωτών έβαλε «στοπ» στα σχέδια Τραμπ για διάσωση της Spirit Airlines

Οι μεγαλοκαρχαρίες πιστωτές της Spirit Airlines προσέφεραν μια ήττα στον Ντόναλντ Τραμπ για να μην χρειαστεί να επωμιστούν την ζημιά, καθώς θα διαγράφονταν τα χρέη προς αυτούς.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Spotlight

Μια ομάδα πιστωτών που αρνήθηκαν να συναινέσουν κατέστρεψε το σχέδιο διάσωσης της Spirit Airlines από την κυβέρνηση, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους και άλλα άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα και μίλησαν στην αμερικανική Semafor.

Οι Ares, Citadel και η Cyrus, εταιρεία ειδικευμένη σε προβληματικά χρέη, συγκαταλέγονταν μεταξύ των πιστωτών της Spirit με την υψηλότερη προτεραιότητα, οι οποίοι παρέμειναν σταθερά αντίθετοι σε μια κυβερνητική συμφωνία που θα οδηγούσε σε μείωση ή πλήρη απώλεια της αποπληρωμής τους — και οι οποίοι διέθεταν δικαιώματα άρνησης που απείλησαν να ασκήσουν, σύμφωνα με τις πηγές.

Η αντίστασή τους προήλθε από το γεγονός ότι είχαν επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ο καθένας στο πιο ανώτερο χρέος της Spirit χρέος το οποίο, υπό κανονικές συνθήκες, θα τους έβαζε πρώτους στη σειρά για πλήρη αποπληρωμή.

Η Spirit είχε τρεις κύριες ομάδες πιστωτών, δύο από τις οποίες ήταν πρόθυμες να συνεργαστούν με την κυβέρνηση Τραμπ, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η Semafor, λόγω του γεγονότος ότι δεν επρόκειτο να πάρουν σχεδόν τίποτα από μια αναδιάρθρωση βάσει του Κεφαλαίου 11.

Σε εκκαθάριση οδεύει η Spirit Airlines

Η Spirit πιθανότατα θα οδηγηθεί σε εκκαθάριση σύμφωνα με το Κεφάλαιο 7, όπου τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας θα πωληθούν για την εξόφληση των χρεών της κατά σειρά προτεραιότητας με την αποπληρωμή να ξεκινά από την κορυφή της λίστας, δηλαδή από τους πιστωτές που αρνήθηκαν τη συμφωνία. Η Wall Street Journal ανέφερε νωρίτερα την Παρασκευή ότι η Spirit ετοιμάζεται να διακόψει τις δραστηριότητές της.

«Εξετάζουμε την περίπτωση της Spirit και θα την βοηθήσουμε αν μπορούμε, αλλά πρέπει να βάλουμε τις δικές μας ανάγκες πρώτα. Η Αμερική έρχεται πρώτη», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Παρασκευής.

Ένας εκπρόσωπος της Spirit ανέφερε ότι η αεροπορική εταιρεία λειτουργεί κανονικά και αρνήθηκε να σχολιάσει τις εν εξελίξει συζητήσεις. Ένας εκπρόσωπος της ομάδας των πιστωτών αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει.

Μια νέα επιχειρηματική ελίτ στέκεται απέναντι στον Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ήδη κατατροπώσει επενδυτές μετοχών, αντίπαλες κυβερνήσεις και μεγιστάνες του επιχειρηματικού κόσμου. Τώρα, η αναμέτρησή του με την αγορά ομολόγων έχει ήδη φτάσει στο 0-2. Πρώτον, στις αρχές της δεύτερης θητείας του, οι «εθελοντές φύλακες των ομολόγων» προκάλεσαν μια υποχώρηση σε ορισμένα από τα πιο επιθετικά δασμολογικά του σχέδια εναντίον των πιο κοντινών γειτόνων των ΗΠΑ.

Οι έμπειροι επενδυτές που του επέβαλαν ήττα σε αυτό το θέμα είναι μεγαλοκαρχαρίες. Μοιάζουν περισσότερο με μισθοφόρους, οι οποίοι έχουν μακρά εμπειρία στο να ξεδιαλέγουν τα απομεινάρια εταιρειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και να αποκομίζουν τεράστια κέρδη σε λογικές «όλα ή τίποτα».

Στην περίπτωση οι μεγάλοι χαμένοι είναι οι 11.000 εργαζόμενοι της εταιρείας που δεν διασώθηκε, δεν έγινε αναδιάρθρωση του χρέους της και σύντομα θα ρευστοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

World
Πάουελ: Γιατί παραμένει στη Fed

Πάουελ: Γιατί παραμένει στη Fed

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk
Deutsche Welle 03.05.26

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk

Προβληματισμό στη Γερμανία προκαλούν οι αποφάσεις Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk ως κρίσιμο παράγοντα αποτροπής.

Σύνταξη
Ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο – Τρεις νεκροί, συναγερμός στις υγειονομικές αρχές
Πανικός 03.05.26

Ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο – Τρεις νεκροί, συναγερμός στις υγειονομικές αρχές

Τρεις νεκροί και δεκάδες ασθενείς σε κρουαζιερόπλοιο λόγω έξαρσης χανταϊού. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε συναγερμό για τον περιορισμό της μετάδοσης και την προστασία των επιβατών.

Σύνταξη
Εσωκομματικό ρήγμα: Διαφωνίες στο Πεντάγωνο και στους Ρεπουμπλικανούς για την τακτική Τραμπ στην Ευρώπη
Αντιδράσεις στο Κογκρέσο 03.05.26

Εσωκομματικό ρήγμα: Διαφωνίες στο Πεντάγωνο και στους Ρεπουμπλικανούς για την τακτική Τραμπ στην Ευρώπη

Νέες απειλές Τραμπ για μαζική απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία προκαλούν έντονη ανησυχία στους Ρεπουμπλικανούς και κλιμακώνουν τη διπλωματική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Οι ενοχές έπνιγαν τον εισαγγελέα – Είχε καταδικάσει άδικα 23χρονο – Αφέθηκε ελεύθερος 29 χρόνια μετά
Κόσμος 03.05.26

Οι ενοχές έπνιγαν τον εισαγγελέα: Είχε καταδικάσει άδικα 23χρονο - Αφέθηκε ελεύθερος 29 χρόνια μετά

Η Τζέσι Άσκιου Τζούνιορ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή για μια αδέξια ένοπλη ληστεία με άδειο όπλο. Ο εισαγγελέας που τον έστειλε στη φυλακή ήταν αποφασισμένος να τον γυρίσει σπίτι

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία
Washington Post 03.05.26

Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία

Έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζει ένα επιδεινούμενο πολιτικό κλίμα χάρη στις ακραίες πολιτικές της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Τουρκία: Πυροβόλησε τη νύφη της δύο φορές στο κεφάλι έπειτα από καυγά – «Την σκότωσα, καθάρισα την τιμή μου»
Στην Τουρκία 03.05.26

Πυροβόλησε τη νύφη της δύο φορές στο κεφάλι έπειτα από καυγά - «Την σκότωσα, καθάρισα την τιμή μου»

Το άγριο έγκλημα συγκλόνισε την Τουρκία - Η 58χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι η νύφη της απατούσε τον γιο της - «Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό; τη ρώτησα, μου είπε 'θα το κάνω' και άνοιξα πυρ»

Σύνταξη
Ισραηλινό δικαστήριο παρατείνει την κράτηση των δύο ακτιβιστών του Global Sumud Flotila – Ξεκίνησαν απεργία πείνας
Κόσμος 03.05.26

Ισραηλινό δικαστήριο παρατείνει την κράτηση των δύο ακτιβιστών του Global Sumud Flotila – Ξεκίνησαν απεργία πείνας

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο Keshek και ο Avila συνδέονται με τη Λαϊκή Διάσκεψη για τους Παλαιστινίους του Εξωτερικού (PCPA), η οποία έχει κατηγορηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι «ενεργεί κρυφά για λογαριασμό» της Χαμάς.

Σύνταξη
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου
Σήμερα το πρωί 03.05.26

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου

Σύμφωνα με τις αρχές στο Ιράν οι διαδηλώσεις στις αρχές του χειμώνα ξεκίνησαν ειρηνικά προτού μετατραπούν σε «ταραχές υποκινούμενες από το εξωτερικό»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη και την προσεχή Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον χρειάζεται έναν βαθμό για να κατακτήσει τη La Liga.

Σύνταξη
Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk
Deutsche Welle 03.05.26

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk

Προβληματισμό στη Γερμανία προκαλούν οι αποφάσεις Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk ως κρίσιμο παράγοντα αποτροπής.

Σύνταξη
Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά η Εθνική και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β’ φάση
Άλλα Αθλήματα 03.05.26

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β' φάση

Μετά την ήττα από την Αυστραλία η Εθνική γυναικών πόλο με 3 βαθμούς κατέλαβε την 4η θέση στον β’ όμιλο και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο World Cup στη Β' φάση, ουσιαστικά απέναντι στην Ουγγαρία.

Σύνταξη
Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs

Με δυο γκολ στο 12’ και στο 25’, αντίστοιχα, η Τότεναμ νίκησε εκτός έδρας την Άστον Βίλα 2-1 και ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τη Γουέστ Χαμ. Η Βίλα μείωσε στο 96’.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0: Το Τριφύλλι τις εντυπώσεις, η Ένωση την ουσία (vid)
Super League 03.05.26

Ο Παναθηναϊκός τις εντυπώσεις, η ΑΕΚ την ουσία (0-0)

Ο Παναθηναϊκός έδειξε σφυγμό και άντεξε παρά την αποβολή του Χάβι, η πρωτοπόρος ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και το 0-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ικανοποίησε τους πάντες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πλούτος: Ο παγκόσμιος χάρτης… αλλιώς- Αναζητώντας τη θέση της Ελλάδας
HelloSafe 2026 03.05.26

Ο παγκόσμιος χάρτης του πλούτου... αλλιώς - Αναζητώντας στη λίστα την Ελλάδα

Ο πλούτος μιας χώρας δεν ορίζεται πλέον μόνο από το πόσα χρήματα παράγει, αλλά από το πώς αυτά τα χρήματα μεταφράζονται σε ευημερία για τον απλό πολίτη. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
Η ρήτρα 03.05.26

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται την ταινία «Michael» - Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ήρθαν μετά το 1988

Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies