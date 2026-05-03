Η Μέριλ Στριπ απέτισε φόρο τιμής στον Στάνλεϊ Τούτσι κατά την απονομή του αστεριού του στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, αξιοποιώντας τη στιγμή για να αναφερθεί τόσο στην καριέρα του όσο και στη φιλία τους που διαρκεί δεκαετίες.

Ο Τούτσι τιμήθηκε μαζί με την Έμιλι Μπλαντ σε μια κοινή τελετή στο Λος Άντζελες, η οποία προσέλκυσε πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων οι Ματ Ντέιμον και Ντουέιν Τζόνσον.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Μέριλ Στριπ, η οποία έχει συμπρωταγωνιστήσει με τον Στάνλεϊ Τούτσι στις ταινίες «Ο διάβολος φοράει Prada» και «Τζούλι & Τζούλια» (2009), ανέβηκε στη σκηνή για να τιμήσει τον φίλο και συνεργάτη της.

«Ο Στάνλεϊ διαθέτει μια κομψότητα στην ετεροφυλοφιλία του, στην αναμφισβήτητη ετεροφυλοφιλία του, η οποία είναι εντυπωσιακή», υποστήριξε η Στριπ, σε μια κάπως, απροσδιόριστη δήλωση.

«Όχι ότι η ετεροφυλοφιλία είναι καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη μορφή σεξουαλικότητας, απλώς είναι αυτή η κομψότητα, μια πραγματική, ανεπιτήδευτη, φυσική, αυθεντική κομψότητα. Μερικές φορές αυτό είναι πιο δύσκολο για τους ετεροφυλόφιλους άνδρες», πρόσθεσε (ωστόσο, εμείς ακόμη δεν καταλαβαίνουμε πώς ακριβώς συνδέεται αυτή τη δήλωση με τη σεξουαλικότητα!Ποιος ξέρει!).

Η Στριπ συνέχισε την ομιλία της εκθειάζοντας τον Τούτσι, για την ευελιξία του στην οθόνη, περιγράφοντάς τον ως «κοσμοπολίτη, πονηρό, αστείο» και σημειώνοντας: «Πάντα βρίσκει κάτι αληθινό και εκπληκτικό σε κάθε ρόλο άνδρα που υποδύεται. Κάνει τους μη πρωταγωνιστές, πρωταγωνιστές».

»Είμαι ερωτευμένη μαζί σου, όπως όλοι. Είναι αδύνατο να μην αγαπάς τον Στάνλεϊ Τούτσι», είπε. «Σε γνωρίζω περισσότερο ως φίλο παρά ως συμπρωταγωνιστή. Έχουμε περάσει μαζί δύσκολες στιγμές και υπέροχες στιγμές, και σε αγαπώ βαθιά. Λατρεύω να δουλεύω με τον Στάνλεϊ και είμαι έτοιμη να το ξανακάνω».

Ο Τούτσι και η Στριπ ξανασυναντήθηκαν στην οθόνη στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2» που προβάλλεται αυτή τη στιγμή στους κινηματογράφους.

Η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» κατέκτησε την κορυφή του box office την Παρασκευή με 32,5 εκατομμύρια δολάρια από 4.150 κινηματογραφικές αίθουσες στη Βόρεια Αμερική.

Το σίκουελ στοχεύει στα 75 με 80 εκατομμύρια δολάρια μέχρι την Κυριακή, αλλά ορισμένοι αναλυτές του box office προβλέπουν ότι τα έσοδα θα ανέβουν ακόμη υψηλότερα, φτάνοντας τα 90 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της.

Η πρώτη ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο του 2006. Έφερε έσοδα 27,5 εκατομμυρίων δολαρίων στην εγχώρια αγορά κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο και 125 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά μέχρι το τέλος της προβολής της (45 εκατομμύρια δολάρια και 204 εκατομμύρια δολάρια δεδομένου του πληθωρισμού).

*Με πληροφορίες από: People & Variety