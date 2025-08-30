Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο

Ο Ολυμπιακός πέτυχε τον στόχο του, νίκησε στον Βόλο κι έκανε το δύο στα δύο στο πρωτάθλημα και πηγαίνει με ηρεμία στην διακοπή του πρωταθλήματος, καθώς στο πρόγραμμα τώρα είναι τα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας με Λευκορωσία και Δανία.

Οι πειραιώτες πήραν λοιπόν το «διπλό» στον Βόλο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τσικίνιο, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη της ομάδας του, μ’ ένα υπέροχο γκολ.

Η έμπνευση του Πορτογάλου άσου στο 77’, χάρισε μια πολύτιμη νίκη στον Ολυμπιακό κι εδώ θα πρέπει να σταθούμε σε μια σημαντική παράμετρο, που έχει να κάνει με την θέση στην οποία χρησιμοποιεί ο Μεντιλίμπαρ τον Τσικίνιο.

Ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού θα μπορούσε εύκολα να βρει θέση στην εντεκάδα των «ερυθρόλευκων» σαν οκτάρι, δίπλα δηλαδή στον Έσε ή τον Ντάνι Γκαρθία.

Έχει παίξει πολλές φορές στην καριέρα του σαν box to box μέσος, αλλά ο Μεντιλίμπαρ έδωσε έναν νέο ρόλο στον Πορτογάλο κι αν μη τι άλλο έχει δικαιωθεί.

Είναι σίγουρο πως ο Ισπανός προπονητής των «ερυθρόλευκων», έχει σκεφτεί αρκετές φορές να βάλει δίπλα στον κόφτη, τον Τσικίνιο, αλλά στο τέλος υπερισχύει (σχεδόν πάντα) η επιλογή να παίξει ο 30χρονος άσος πίσω από τον σέντερ φορ, σε ρόλο «δεύτερου» επιθετικού.

Και δεν είναι τυχαίο που ο Μέντι επιμένει στην χρησιμοποίηση του Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Κααμπί, γιατί πολύ απλά βλέπει ότι με τον Πορτογάλο σε αυτή την θέση, έχει έναν μεσοεπιθετικό που μπορεί να κάνει πολύ καλά δύο δουλειές στην επίθεση.

Και να σκοράρει και να πασάρει κι αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει το παιχνίδι του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, ο οποίος γνώρισε δικαιολογημένα την αποθέωση στο φινάλε του αγώνα στον Βόλο.

Ο Τσικίνιο έχει την ικανότητα να πετύχει σημαντικά γκολ και αυτό φάνηκε από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια του Πορτογάλου με τα ερυθρόλευκα και ο Μέντι έχει δικαιωθεί με την επιμονή του να τον χρησιμοποιεί στην συγκεκριμένη θέση.

Τα γκολ αλλά και οι ασίστ του έμπειρου χαφ έχουν αποδειχθεί «χρυσάφι» για τους πρωταθλητές κι αυτό βεβαίως φάνηκε και στον αγώνα της ομάδας του Πειραιά στον Βόλο.

Ο Πορτογάλος έβαλε γκολ, είχε και ασίστ και φυσικά ο Μεντιλίμπαρ δεν θα μπορούσε να ζητήσει κάτι παραπάνω από τον παίκτη του, καθώς έκανε την δουλειά του και μάλιστα με το παραπάνω και σε μια κρίσιμη καμπή του αγώνα, καθώς άνοιξε το σκορ στο 77’.

Με βάση λοιπόν και την σημερινή εμφάνιση του Τσικίνιο, είναι σίγουρο πως θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τον 30χρονο άσο στην θέση πίσω από τον σέντερ φορ.

Ο Μέντι έχει βρει τον τρόπο να πάρει το 100% από τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό και η επιμονή του Ισπανού τεχνικού έχει δικαιωθεί, καθώς ο Τσικίνιο είναι παίκτης που έχει βοηθήσει πολύ τους «ερυθρόλευκους» έχοντας τον συγκεκριμένο ρόλο στην εντεκάδα.