Αυτό είναι το πρόγραμμα της Super League μέχρι την 15η αγωνιστική
Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα από την 4η μέχρι την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος
Έγιναν γνωστές οι ακριβείς μέρες και ώρες των αναμετρήσεων από την 4η μέχρι την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα για τις επόμενες δώδεκα αγωνιστικές του ελληνικού πρωταθλήματος της σεζόν 2025/26.
Η Super League έχει στην ανακοίνωσή της την υποσημείωση ότι το γήπεδο/στάδιο που θα αγωνίζεται η Κηφισιά αναμένεται να ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες.
Δείτε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση με το πρόγραμμα της Stoiximan Super League:
