Super league: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Έγινε γνωστό το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Super League – Πότε παίζουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης.
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής ανακοίνωσε η Super League το απόγευμα του Σαββάτου (6/9).
Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα γίνει το Σάββατο (13/9) στις 19:00, ενώ την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν επίσης οι αναμετρήσεις του Παναιτωλικού με τον Βόλο (20:00) και του Ατρομήτου με τον Άρη (20:00).
Την Κυριακή (14/9) θα διεξαχθούν τα παιχνίδια: Αστέρας – ΑΕΛ (18:00), Λεβαδειακός – ΑΕΚ (20:00) και ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (21:30). Το ματς των Κρητικών με τους Θεσσαλονικείς θα γίνει στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Οσον αφορά στο παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό, όπως αναφέρει σχετικά η Super League στην ανακοίνωσή της, θα οριστεί στο Δ.Σ που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη (9/9, 15:30), λόγω του προβλήματος που υπάρχει με το γήπεδο των «νεοφώτιστων».
Super League: Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Σάββατο 13/9
18:00 Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός
20:00 Παναιτωλικός – Βόλος
20:00 Ατρόμητος – Άρης
Κυριακή 14/9
18:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ Novibet
20:00 Λεβαδειακός – ΑΕΚ
21:30 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
*To Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Θα οριστεί τις επόμενες ημέρες.
Η 3η αγωνιστική από το γράφημα της διοργανώτριας
