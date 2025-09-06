Super league: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής ανακοίνωσε η Super League το απόγευμα του Σαββάτου (6/9).

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα γίνει το Σάββατο (13/9) στις 19:00, ενώ την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν επίσης οι αναμετρήσεις του Παναιτωλικού με τον Βόλο (20:00) και του Ατρομήτου με τον Άρη (20:00).

Την Κυριακή (14/9) θα διεξαχθούν τα παιχνίδια: Αστέρας – ΑΕΛ (18:00), Λεβαδειακός – ΑΕΚ (20:00) και ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (21:30). Το ματς των Κρητικών με τους Θεσσαλονικείς θα γίνει στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Οσον αφορά στο παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό, όπως αναφέρει σχετικά η Super League στην ανακοίνωσή της, θα οριστεί στο Δ.Σ που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη (9/9, 15:30), λόγω του προβλήματος που υπάρχει με το γήπεδο των «νεοφώτιστων».

Super League: Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Σάββατο 13/9

18:00 Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

20:00 Παναιτωλικός – Βόλος

20:00 Ατρόμητος – Άρης

Κυριακή 14/9

18:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ Novibet

20:00 Λεβαδειακός – ΑΕΚ

21:30 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

*To Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Θα οριστεί τις επόμενες ημέρες.

Η 3η αγωνιστική από το γράφημα της διοργανώτριας