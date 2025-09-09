Ολυμπιακός: Τα νούμερα που επέλεξαν οι παίκτες του για τη σεζόν 2025-26 (pic)
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε τους αριθμούς που θα φοράνε στις εμφανίσεις τους οι ποδοσφαιριστές για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.
Ο Ολυμπιακός έκανε μεταγραφική ρελάνς στο τέλος του καλοκαιρινού παζαριού και έφερε στο Λιμάνι τους Γκουστάβο Μάνσα, Μέχντι Ταρέμι και τον Ντάνιελ Ποντένσε, κλείνοντας εντυπωσιακά το ρόστερ του.
Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν και επίσημα τα νούμερα που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές σε Super League, Champions League και Κύπελλο Ελλάδας τη σεζόν 2025-26.
Ολυμπιακός: Αναλυτικά όλα τα νούμερα των ποδοσφαιριστών του για τη σεζόν 2025-26:
Τερματοφύλακες: 1. Πασχαλάκης, 31. Μπότης, 88. Τζολάκης.
Αμυντικοί: 3. Ορτέγκα, 4. Μπιανκόν, 5. Πιρόλα, 6. Καλογερόπουλος, 20. Κοστίνια, 21. Βέζο, 23. Ροντινέι, 39. Γκουστάβο Μάνσα, 45. Ρέτσος, 70. Μπρούνο.
Μέσοι: 8. Νασιμέντο, 10. Μαρτίνς, 14. Γκαρθία, 16. Σιπιόνι, 22. Τσικίνιο, 27. Στρεφέτσα, 32. Έσε, 56. Ποντένσε, 67. Λιατσικούρας, 80. Πνευμονίδης, 90. Καμπελά, 96. Μουζακίτης, 97. Γιαζίτσι.
Επιθετικοί: 9. Ελ Κααμπί, 11. Γιάρεμτσουκ, 99. Ταρέμι.
