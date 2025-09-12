Με Ποντένσε και Ταρέμι η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Πανσερραϊκό

Με την πρωινή προπόνηση της Παρασκευής ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός την προετοιμασία του για το σαββατιάτικο (13/9 – 18:00) παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Μετά το τέλος του προγράμματος, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε και την αποστολή των «ερυθρόλευκων».

Στην 24άδα που «έβγαλε» ο Βάσκος τεχνικός, μετέχουν οι Ντάνιελ Ποντένσε, Μεχντί Ταρέμι, Γκουστάβο Μάντσα αλλά και ο νεαρός γκολκίπερ Αλέξανδρος Έξαρχος. Αντίθετα εκτός έμειναν οι Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ, Πνευμονίδης και Λιατσικούρας.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Τζολάκης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάντσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Η σχετική ανάρτηση των «ερυθρόλευκων»:

Ο κόσμος του επιστρέφει!

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Πανσερραϊκό στο Καραϊσκάκη για την 3η αγωνιστική της Super League στο πρώτο για φέτος εντός έδρας παιχνίδι που θα έχει τη στήριξη του κόσμου του, καθώς στην πρεμιέρα με τον Αστέρα Τρίπολης η αναμέτρηση διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Οι Πειραιώτες έχουν ξεκινήσει με δύο νίκες στο πρωτάθλημα και θέλουν το 3/3 πριν την αναμέτρηση με την Πάφο για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, αλλά και το ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό -εκτός έδρας την επόμενη εβδομάδα.

Η ετήσια αιμοδοσία στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7

Υπενθυμίζεται επίσης πως ο Ολυμπιακός, πριν το σαββατιάτικο ματς, θα πραγματοποιήσει και την καθιερωμένη ετήσια εθελοντική αιμοδοσία για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί όπως παραδοσιακά συμβαίνει, στο «Γ. Καραϊσκάκης» και συγκεκριμένα στο χώρο της αίθουσας τύπου (είσοδος θυρών 33-35).