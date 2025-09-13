Με τον Πανσερραϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το 3/3 ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό το απόγευμα του Σάββατο (13/9, 18:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με τους Πειραιώτες να θέλουν να συνεχίσουν με το απόλυτο και την τρίτη αγωνιστική της Super League.

Οι Πειραιώτες έχουν ξεκινήσεις με ισάριθμες νίκες τις δυο πρώτες αγωνιστικές κόντρα σε Αστέρα Τρίπολης (εντός, 2-0) και Βόλο, (εκτός, 2-0), την ώρα που η ομάδα των Σερρών έχει δεν έχει πάρει ακόμη βαθμό μετά τις δύο ήττες από ΑΕΚ (εκτός, 2-0) και ΟΦΗ (εντός, 1-0).

Με Ποντένσε και Ταρέμι για το 3/3 ο Ολυμπιακός

Στους 24 που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ματς της τρίτης αγωνιστικής της Superleague είναι τα πιο πρόσφατα μεταγραφικά αποκτήματα των Πειραιωτών, Ποντένσε, Ταρέμι και Μάνσα, όπως και ο Αλέξανδρος Έξαρχος, που θα είναι στον πάγκο στην αναμέτρηση με την Πάφο την προσεχή Τετάρτη (17/9). Αντιθέτως, ο Βάσκος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή τους τον Ροντινέι, αλλά και τους Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, Σταύρο Πνευμονίδη και Αργύρη Λιατσικούρα, οι οποίοι έμειναν εκτός αποστολής από την αναμέτρηση με την ομάδα από τις Σέρρες.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Από την άλλη, ο Πανσερραϊκός θα παραταχθεί στο Καραϊσκάκης χωρίς τον Λεό, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση, τον Παπαδημητρίου, αλλά και τους Αρμουγκόμ και Γκαλβάν που είναι τραυματίες, όπως και ο Πουρλιοτόπουλος. Αναλυτικά, η αποστολή του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Καρασαλίδης, Βόλνει, Ντι Μάρκο, Γκελασβίλι, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιομιέ, Δοϊράνλης, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Γκριν, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Ζιντάν, Νούνελι, Σαλβάνος, Σαββίδης.