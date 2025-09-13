Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής και το 2025-26 – Τι δείχνει μεγάλη έρευνα, τα ποσοστά και οι εκπλήξεις

Ποιος θα πάρει αυτή τη Stoiximan Super League; Ποιο είναι το φαβορί; Με τι ποσοστά; Ποιες πιθανότητες; Οι (θεωρητικές) απαντήσεις προκύπτουν από τη την 512η εβδομαδιαία μελέτη του CIES Football Observatory, η οποία καταγράφει τα ποσοστά, τις πιθανότητες κατάκτησης πρωταθλήματος σε 29 λίγκες ανά τον κόσμο για τη σεζόν 2025-26.

Το μοντέλο που χρησιμοποίησε το ανεξάρτητο ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο, το οποίο ιδρύθηκε το 1995 ως ίδρυμα από τη FIFA, στο Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ της Ελβετίας, βασίζεται σε τρεις άξονες: 1) Αγωνιστικά δεδομένα (όπως οι πάσες στο επιθετικό μισό βάσει Impect), 2) Οικονομικούς δείκτες (επενδύσεις σε μεταγραφές παικτών που αγωνίζονται), 3) Στατιστικά στοιχεία (λεπτά συμμετοχής την περασμένη χρονιά και αγωνιστικό επίπεδο των αναμετρήσεων κ.α.).

Στην Ελλάδα, το CIES καταγράφει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα του Ολυμπιακού στη μάχη του τίτλου με πιθανότητες 36,5%. Κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη για τους νταμπλούχους. Ωστόσο, παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον οι υπόλοιπες θέσεις που προβλέπει. Η έρευνα προβλέπει ότι δεύτερη σε πιθανότητες είναι η ΑΕΚ με 29,0%. Βάζοντας στην 3η θέση τον ΠΑΟΚ με 19,0%, με τον Παναθηναϊκός να μένει στην… 4η θέση και να κρίνεται πως έχει σαφώς χαμηλότερες πιθανότητες (10,1%). Ενώ η έρευνα δίνει ένα ποσοστό 4,2% και στον Άρη.

Όλες οι υπόλοιπες ομάδες κινούνται κάτω από το 1%, γεγονός που αποτυπώνει με σαφήνεια το χάσμα δυναμικότητας ανάμεσα στους «Big-4» και το υπόλοιπο πρωτάθλημα. Αναλυτικά ο πίνακας της Super League 1 (CIES 2025-26): Ολυμπιακός 36,5%, ΑΕΚ 29,0%, ΠΑΟΚ 19,0%, Παναθηναϊκός 10,1%, Άρης 4,2%, ΟΦΗ Κηφισιά, Λάρισα, Λεβαδειακός, Ατρόμητος, Βόλος, Πανσερραϊκός, Αστέρας Τρίπολης, Παναιτωλικός έχουν πιθανότητες ≤1,0%.

Η ΜΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΥΡΩΠΗ

Στην Αγγλία, όπου η ισορροπία δυνάμεων είναι πάντοτε πιο λεπτή, το CIES δίνει τον πρώτο λόγο στη Λίβερπουλ με πιθανότητες 28,9%. Η Άρσεναλ ακολουθεί στο 18,8%, ενώ η Τσέλσι εμφανίζεται στο 16,2%. Η παρουσία της Μάντσεστερ Σίτι χαμηλότερα στις προβλέψεις (σε σχέση με προηγούμενες σεζόν) αποτυπώνει τη δυναμική αλλαγή που παρατηρείται στην Premier League.

Στην Ισπανία, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το φαβορί με 40,6% πιθανότητες κατάκτησης. Η Μπαρτσελόνα διατηρεί σημαντικό μερίδιο (29,6%), ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης παραμένει ανταγωνιστική με 22,1%. Πρόκειται για μία από τις πιο «κλειστές» μάχες τίτλου στα μεγάλα πρωταθλήματα, με τρεις ομάδες να διεκδικούν ρεαλιστικά την κορυφή.

Η ιταλική Serie A παραμένει το πιο απρόβλεπτο από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Η Ίντερ έχει το προβάδισμα με 25,6%, ωστόσο η Γιουβέντους (18,2%) και η Νάπολι (17,4%) είναι κοντά. Η εικόνα δείχνει μια μάχη που θα κριθεί στις λεπτομέρειες, με περισσότερες από τρεις ομάδες να έχουν ελπίδες.

Στη Γερμανία, η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει να κυριαρχεί, με πιθανότητες 61,4%, με την πραγματική εικόνα να δείχνει ότι το ποσοστό εύκολα μπορεί να μεγαλώσει δραστικά. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ακολουθεί πολύ πίσω, στο 8,8%, κάτι που επιβεβαιώνει το μεγάλο χάσμα δυναμικότητας στη Bundesliga.

Στη Γαλλία, η Παρί Σεν Ζερμέν παραμένει σχεδόν απόλυτο φαβορί με πιθανότητες 73% για την κατάκτηση του Σαμπιονά. Με την έρευνα να παρουσιάζει ουσιαστική… απουσία δεύτερου. Η ανάλυση υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη μονοκρατορία της Παρί στο γαλλικό ποδόσφαιρο, παρά τις περιοδικές εξάρσεις των υπόλοιπων συλλόγων.

Η τάση της κυριαρχίας λίγων συλλόγων στα 65 πρωταθλήματα που αναλύει το CIES δεν περιορίζεται μόνο στα «Big-5». Στη Σερβία, ο Ερυθρός Αστέρας εμφανίζεται με εντυπωσιακό ποσοστό 76,2%, ενώ στη Ν. Αφρική οι Mamelodi Sundowns αγγίζουν το 70,6%. Αντίθετα, σε πιο «ανοιχτά» πρωταθλήματα, όπως η Ολλανδία (με τη Φέγενορντ στο 28,6%) και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (όπου ο Shabab Al Ahli έχει μόλις 23,5%), η μάχη προβλέπεται αμφίρροπη.