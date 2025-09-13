Πού θα δείτε τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής της Super League
Οι αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής της Super League και σε ποια κανάλια θα παρακολουθήσετε τις αναμετρήσεις.
Μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, η Stoiximan Super League επιστρέφει, με την τρίτη αγωνιστική να ξεκινάει το Σάββατο (13/9). Η αγωνιστική δράση ξεκινάει με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Πανσερραϊκό, στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 18:00, παιχνίδι που θα παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport 1HD.
Στις 20:00 θα διεξαχθούν άλλα δύο παιχνίδια, το Ατρόμητος – Άρης (Novasports Prime) και το Παναιτωλικός – Βόλος (Cosmote Sport 2HD).
Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν την Κυριακή (14/9) με δύο αγώνες στις 18:00 να ξεκινάνε την ημέρα. Συγκεκριμένα, το Κηφισιά – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1HD), που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, και το Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ Novibet (Novasports 2).
Στις 20:00, ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ (Novasports Prime), ενώ το πρόγραμμα της αγωνιστικής κλείνει η αναμέτρηση ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 1HD), στην κεκλεισμένων των θυρών Λεωφόρο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Super League
Σάββατο 13/9
18:00 Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός (Cosmote Sport 1HD)
20:00 Παναιτωλικός – Βόλος (Cosmote Sport 2HD)
20:00 Ατρόμητος – Άρης (Novasports Prime)
Κυριακή 14/9
18:00 Κηφισιά – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1HD)
18:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ Novibet (Novasports 2)
20:00 Λεβαδειακός – ΑΕΚ (Novasports Prime)
21:30 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 1HD)
