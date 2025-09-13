Πού θα δείτε τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής της Super League

Μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, η Stoiximan Super League επιστρέφει, με την τρίτη αγωνιστική να ξεκινάει το Σάββατο (13/9). Η αγωνιστική δράση ξεκινάει με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Πανσερραϊκό, στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 18:00, παιχνίδι που θα παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport 1HD.

Στις 20:00 θα διεξαχθούν άλλα δύο παιχνίδια, το Ατρόμητος – Άρης (Novasports Prime) και το Παναιτωλικός – Βόλος (Cosmote Sport 2HD).

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν την Κυριακή (14/9) με δύο αγώνες στις 18:00 να ξεκινάνε την ημέρα. Συγκεκριμένα, το Κηφισιά – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1HD), που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, και το Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ Novibet (Novasports 2).

Στις 20:00, ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ (Novasports Prime), ενώ το πρόγραμμα της αγωνιστικής κλείνει η αναμέτρηση ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 1HD), στην κεκλεισμένων των θυρών Λεωφόρο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 13/9

18:00 Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός (Cosmote Sport 1HD)

20:00 Παναιτωλικός – Βόλος (Cosmote Sport 2HD)

20:00 Ατρόμητος – Άρης (Novasports Prime)

Κυριακή 14/9

18:00 Κηφισιά – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1HD)

18:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ Novibet (Novasports 2)

20:00 Λεβαδειακός – ΑΕΚ (Novasports Prime)

21:30 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 1HD)