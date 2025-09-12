Οριστικά παρελθόν από την ΑΕΚ ο Μαρσιάλ, συνεχίζει στη Μοντερέι

Οριστικά τέλος από την ΑΕΚ ο Αντονί Μαρσιάλ. Ο Γάλλος επιθετικός δεν υπολογίζονταν από τον τεχνικό της ομάδας Μάρκο Νίκολιτς και παραχωρήθηκε στην Μοντερέι υπογράφοντας συμβόλαιο για δυο χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη.

Ο 29χρονος Μαρσιάλ αποκτήθηκε πριν από έναν χρόνο και τη σεζόν 2024/25 πέτυχε εννέα γκολ σε 23 συμμετοχές με την φανέλα της ΑΕΚ. Φέτος, η μοναδική συμμετοχή του ήταν ως αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, ενώ έμεινε εκτός λίστας από τα ματς με Άρη Λεμεσού, Άντερλεχτ, αλλά και τη League Phase του Conference League.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ για την παραχώρησε του Μαρσιάλ: «Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τη μεξικανική Μοντερέι για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή Άντονι Μαρσιάλ. Ο Γάλλος διεθνής επιθετικός ήρθε στην ομάδα μας τον Σεπτέμβριο του 2024 και φόρεσε τη φανέλα της σε 24 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας εννέα φορές.

Άντονι, σ’ ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου».