Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ

Μετά τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, επιβεβαίωσε και η ΠΑΕ ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για την παραχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ. Για την ακρίβεια, η Ένωση κάνει λόγο για καταχρήν συμφωνία με τους Μεξικανούς ενώ ο ποδοσφαιριστής ταξιδεύει ήδη για να περάσει τα ιατρικά με άδεια των «κιτρινόμαυρων».

Αυτό θα συμβεί ωστόσο σε ενδιάμεση χώρα, ώστε να κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Όπως στην Ελλάδα, έτσι και στο Μεξικό, η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται αύριο (12/9), οπότε δεν υπάρχουν πολλά χρονικά περιθώρια για τα διαδικαστικά.

Αν όλα πάνε καλά, ο Μαρσιάλ θα γίνει παίκτης της Μοντερέι μέσα στις επόμενες ώρες, έχοντας συμφωνήσει ήδη μαζί της για συμβόλαιο κοντά σε αυτό που παίρνει στην ΑΕΚ. Από την άλλη η Ένωση θα γλιτώσει από περίπου 3,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο, για έναν ποδοσφαιριστή που ουσιαστικά ήταν εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς.

