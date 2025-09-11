«Επαφές μεταξύ Πούμας και Μαρσιάλ»

Ο Αντονί Μαρσιάλ βρίσκεται ακόμα στο ρόστερ της ΑΕΚ όμως δεν θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο το να παραμείνει στην Ένωση. Στο Μεξικό υπάρχουν δημοσιεύματα για ενδιαφέρον της Πούμας, η οποία βρίσκεται στην διαδικασία αναζήτησης επιθετικού.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Σέσαρ Λουίς Μέρλο, η μεξικανική ομάδα βρίσκεται σε επαφές με τον Γάλλο επιθετικό της ΑΕΚ, τον οποίο και φέρεται να θέλει να τον εντάξει στο ρόστερ της. Ωστόσο, το εμπόδιο είναι οι μεγάλες οικονομικές απολαβές του παίκτη, καθώς ο Μαρσιάλ δεν έχει δεχθεί μέχρι στιγμής να μειώσει τις αποδοχές του για να υπογράψει στους «Φελίνος».

Η Πούμας καλείται να «τρέξει» τη διαδικασία, αφού το παράθυρο μεταγραφών στη Liga MX κλείνει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, μέρα μάλιστα στην οποία η μεξικανική ομάδα έχει και παιχνίδι για το εγχώριο πρωτάθλημα με το πράγμα να… ζορίζει αρκετά.

