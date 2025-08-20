Με Ελίασον αλλά χωρίς Μαρσιάλ η αποστολή της ΑΕΚ για Βρυξέλλες
Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να πάρει μαζί του τον Νίκλας Ελίασον για το πρώτο ματς της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλες, για τα playoffs του Conference League. Έμεινε στην Αθήνα ο Μαρσιάλ.
Στην αποστολή της ΑΕΚ για τις Βρυξέλλες συμπεριλήφθηκε ο Νίκλας Ελίασον, ενόψει του πρώτου παιχνιδιού με την Άντερλεχτ για τα playoffs του Conference League, την Πέμπτη.
Ο Μάρκο Νίκολιτς πήρε μαζί του τους: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλο, Μουκουντί, Ρότα, Πήλιο, Βίντα, Χρυσόπουλο, Κοσίδη, Πενράις, Ρέλβας, Γιόνσον, Πινέδα, Μάνταλο, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Κοϊτά, Πιερό, Γιόβιτς, Ζίνι.
Αναμένονται αλλαγές στη λίστα
Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως θα είναι όλοι εντός της ευρωπαϊκής λίστας της Ένωσης, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις.
Εκτός είναι ο Μαρσιάλ, ο οποίος έχει κάποιες ενοχλήσεις, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζει κάποιον τραυματισμό, με την κατάστασή του να μην εμπνέει ανησυχία.
Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνουν δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα έως το βράδυ και μένει να φανεί αν θα προβεί σε τέτοια κίνηση η ΑΕΚ, με τον Ελίασον να μοιάζει ως επικρατέστερος για να πάρει τη θέση του τραυματία Περέιρα.
