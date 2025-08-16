Αυτή είναι η λίστα της ΑΕΚ για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ
Σε μία αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα ματς με την Άντερλεχτ προχώρησε ο Μάρκο Νίκολιτς.
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ για τα playoffs του Conference League. Η Ένωση παρέδωσε στις 15 Αυγούστου τη λίστα της για τα παιχνίδια με τους Βέλγους κι αυτή έχει μόλις μια αλλαγή σε σχέση με αυτή που δηλώθηκε για τον Άρη Λεμεσού.
Ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος επέστρεψε στη λίστα της αντί του Χριστόφορου Κολιμάτση. Ο 22χρονος στόπερ έτσι είναι εκ νέου διαθέσιμος για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος χρειάζεται μία ακόμα λύση για το κέντρο της άμυνας.
Η ΑΕΚ μπορεί να προχωρήσει σε δύο ακόμα αλλαγές αν το θελήσει μέχρι τις παραμονές του παιχνιδιού απέναντι στους Βέλγους και συγκεκριμένα μέχρι την Τετάρτη 20/8.
Βέβαια η όποια απόφαση για αλλαγή αναμένεται να παρθεί πριν την αναχώρηση της ΑΕΚ από την Αθήνα, την Τρίτη (19/8).
Υπενθυμίζουμε πως ο Ρομπέρτο Περέιρα τραυματίστηκε και δεν είναι σίγουρο πως θα είναι διαθέσιμος για την ΑΕΚ στα δύο ματς με την Άντερλεχτ.\
Φυσικά παραμένουν εκτός λίστας οι Αντονί Μαρσιάλ, Νίκλας Ελίασον και Μόουζες Οντουμπάτζο.
H ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ
Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Άγγελος Αγγελόπουλος
Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, Σταύρος Πήλιος, Τζέιμς Πενράις
Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Γενς Γιόνσον, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, Ρομπέρτο Περέιρα, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς
Επιθετικοί: Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Φραντζί Πιερό, Ζίνι
Μη γηγενείς (17): Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Τζέιμς Πενράις, Γενς Γιόνσον, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, Ρομπέρτο Περέιρα, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Φραντζί Πιερό, Ζίνι.
Association trained (4): Λάζαρος Ρότα, Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, Σταύρος Πήλιος, Πέτρος Μάνταλος.
Club trained (1): Άγγελος Αγγελόπουλος.
Λίστα Β’: Μάριος Μπαλαμώτης, Χρήστος Κοσίδης.
