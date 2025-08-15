«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)

Η ΑΕΚ Λάρνακας παρά το γεγονός πως ηττήθηκε με 2-1 από την Λέγκια Βαρσοβίας, πήρε την πρόκριση καθώς είχε επικρατήσει με 4-1 στο πρώτο παιχνίδι.

Οι Πολωνοί άνοιξαν το σκορ στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Ενσάμε και έκαναν 1-0. Πολύ γρήγορα η Λέγκια έχτισε πάνω σε αυτό το τέρμα και στο 16ο λεπτό ο Ράτζοβιτς διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, πετυχαίνοντας το 2-0.

Στο 52ο λεπτό η ΑΕΚ μείωσε με τον Ιβάνοβιτς να σκοράρει για το 2-1 και έκοψε ουσιαστικά τα φτερά της Λέγκια. Κράτησε το σκορ μέχρι το τέλος και πανηγύρισε την πρόκριση στα playoffs του Europa League.

Η Ουτρέχτη πήρε και εκείνη την πρόκριση απέναντι στη Σερβέτ επικρατώντας και στο δεύτερο ματς της Σερβέτ με 2-1 και συνολικό σκορ 5-2 και θα συνεχίσει και εκείνη στο Europa.

Οι Ολλανδοί άνοιξαν το σκορ στο 57ο λεπτό με τον Γένσεν που έκανε το 1-0, με τον ίδιο πάικτη να κάνει και το 2-0 για την Ουτρέχτη στο 74′

Το μόνο που κατάφεραν οι Ελβετοί ήταν να μειώσουν σε 2-1 με πέναλτι του Τζάλοου στο 80ο λεπτό της συνάντησης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα (σε παρένθεση το συνολικό σκορ)

Τρίτη 12/8

21:45 Σέλμπουρν (Ιρλανδία)-Ριέκα (Κροατία) 1-3 (3-4)

Πέμπτη 14/8

18:00 Κουόπιο (Φινλανδία)-RFS (Λετονία) 1-0 (3-1)

19:00 Μίντιλαντ (Δανία)-Φρέντρικσταντ (Νορβηγία) 2-0 (5-1)

20:00 Νόα (Αρμενία)-Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)0-0 (1-1) Πέρασε η Λίνκολν Ρεντ Ιμπ στα πέναλτι

20:00 Βολφσμπέργκερ (Αυστρία)-ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 0-1 (0-1)

20:00 Μπραν (Νορβηγία)-Χάκεν (Σουηδία) 0-1 (2-1)

20:30 Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία)-Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) 1-2 (2-3)

21:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) 3-1 (5-2)

21:00 Ντρίτα (Κόσοβο)-Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 1-3 (3-6)

21:00 Ουτρέχτη (Ολλανδία)-Σερβέτ (Ελβετία) 2-1 (5-2)

21:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 0-0, 3-4 πεν. (0-0) Πέρασε ο Παναθηναϊκός στα πέναλτι

21:30 Μπράγκα (Πορτογαλία)-Κλουζ (Ρουμανία) 2-1

22:00 Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)-ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 2-1 (3-5)