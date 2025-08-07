Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας

Ακόμη οκτώ ζευγάρια, πλην των δύο ελληνικών Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ 0-0 και ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ 0-0, πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στο πλαίσιο του πρώτου προκριματικού αγώνα για τον Γ’ προκριματικού γύρο του Europa League.

Από τις αναμετρήσεις αυτές ξεχωρίζει φυσικά το επιβλητικό πέρασμα της Ουτρέχτης από την Ελβετία με 3-1 επί της Σερβέτ, του Βασίλη Μπάρκα (ήταν και πάλι βασικός). Θυμίζουμε οτι εάν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί απ’ τη Σαχτάρ θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ του Conference League τον ηττημένο του ζευγαριού Σερβέτ-Ουτρέχτη.

Εξάλλου εντυπωσιακή ήταν η ΑΕΚ Λάρνακας κόντρα στη Λέγκια, φτάνοντας μία εμφατική νίκη με 4-1 και πλέον είναι πολύ κοντά στα πλέι οφ της διοργάνωσης. Τέλος «διπλά» πανηγύρισαν η Μίντιλαντ με 3-1 μέσα στη Νορβηγία επί της Φρέντρισταντ, η Μπραν μέσα στη Σουηδία επί της Χάκεν με 2-0 και η Μπράγκα με 2-1 στην Ρουμανία επί της Κλουζ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο Europa League την Πέμπτη (7/8)

Φρέντρικσταντ (Νορβηγία) – Μίντιλαντ (Δανία) 1-3

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) – Νόα (Αρμενία) 1-1

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) – Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 4-1

Κλουζ (Ρουμανία) – Μπράγκα (Πορτογαλία) 1-2

Χάκεν (Σουηδία) – Μπραν (Νορβηγία) 0-2

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) – Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) 0-0

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) – Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 0-0

Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) – Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) 1-1

Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία) – Ντρίτα (Κόσοβο) 3-2

Σερβέτ (Ελβετία) – Ουτρέχτη (Ολλανδία) 1-3