Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας
Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (7/8) για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Νίκη με 3-1 η Ουτρέχτη επί της Σερβέτ μέσα στην Ελβετία, ζευγάρι που παίζει με τον ηττημένο του Παναθηναϊκός – Σαχτάρ.
Ακόμη οκτώ ζευγάρια, πλην των δύο ελληνικών Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ 0-0 και ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ 0-0, πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στο πλαίσιο του πρώτου προκριματικού αγώνα για τον Γ’ προκριματικού γύρο του Europa League.
Από τις αναμετρήσεις αυτές ξεχωρίζει φυσικά το επιβλητικό πέρασμα της Ουτρέχτης από την Ελβετία με 3-1 επί της Σερβέτ, του Βασίλη Μπάρκα (ήταν και πάλι βασικός). Θυμίζουμε οτι εάν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί απ’ τη Σαχτάρ θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ του Conference League τον ηττημένο του ζευγαριού Σερβέτ-Ουτρέχτη.
Εξάλλου εντυπωσιακή ήταν η ΑΕΚ Λάρνακας κόντρα στη Λέγκια, φτάνοντας μία εμφατική νίκη με 4-1 και πλέον είναι πολύ κοντά στα πλέι οφ της διοργάνωσης. Τέλος «διπλά» πανηγύρισαν η Μίντιλαντ με 3-1 μέσα στη Νορβηγία επί της Φρέντρισταντ, η Μπραν μέσα στη Σουηδία επί της Χάκεν με 2-0 και η Μπράγκα με 2-1 στην Ρουμανία επί της Κλουζ
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο Europa League την Πέμπτη (7/8)
Φρέντρικσταντ (Νορβηγία) – Μίντιλαντ (Δανία) 1-3
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) – Νόα (Αρμενία) 1-1
ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) – Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 4-1
Κλουζ (Ρουμανία) – Μπράγκα (Πορτογαλία) 1-2
Χάκεν (Σουηδία) – Μπραν (Νορβηγία) 0-2
ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) – Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) 0-0
Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) – Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 0-0
Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) – Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) 1-1
Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία) – Ντρίτα (Κόσοβο) 3-2
Σερβέτ (Ελβετία) – Ουτρέχτη (Ολλανδία) 1-3
- Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας
