Η ανάρτηση του Γιόβιτς για το πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ (pic)

Καλύτερο ντεμπούτο δεν θα μπορούσε να έχει φανταστεί ο Λούκα Γιόβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νίκολιτς τον έριξε στο γήπεδο λίγο πριν το ημίχρονο της παράτασης, με τον Σέρβο φορ να κάνει κάτι παραπάνω από αισθητή την παρουσία του.

Ένα γκολ, πολλές σωστές ενέργειες και μία ασίστ που… δεν έγινε ασίστ καθώς ο Κοϊτά κατάφερε να μην σκοράρει μπροστά στο τέρμα. Ο Γιόβιτς ήταν πολύ χαρούμενος μετά το παιχνίδι και δεν το έκρυψε.

«Το πρώτο από τα πολλά!», έγραψε σε ανάρτησή του στα social media, δίνοντας προφανώς το σύνθημα για τη συνέχεια και για ακόμη περισσότερα γκολ με τα κιτρινόμαυρα.

Η ανάρτησή του Γιόβιτς:

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Luka Jovic (@lukajovic)

Με την Άντερλεχτ η ΑΕΚ στα play offs του Conference League

Η ΑΕΚ «λύγισε» την αντίσταση του Άρη Λεμεσού, επικρατώντας με σκορ 3-1 στην παράταση και έτσι προκρίθηκε στα play offs του Conference League.

Κάπως έτσι, η «Ένωση» βρίσκεται πλέον στα playoffs του Conference League και γνωρίζει την αντίπαλο με την οποία θα «μονομαχήσει» για την είσοδο στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αυτή είναι η Άντερλεχτ που άφησε εκτός τη Σέριφ Τίρασπολ, παίρνοντας το εισιτήριο της επόμενης φάσης. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Βέλγιο στις 21 Αυγούστου κι η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στην OPAP Arena, ήτοι στις 28 Αυγούστου.