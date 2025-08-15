Η ΕΠΟ συνεχάρη ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ για τις προκρίσεις τους
Με ανακοίνωση της, η ΕΠΟ έδωσε συγχαρητήρια σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ για τις προκρίσεις τους στα playoffs του Europa και του Conference.
Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ πήραν σημαντικές προκρίσεις και θα παίξουν στα play off του Europa League και του Europa Conference League, με την ΕΠΟ να μοιράζει συγχαρητήρια και στους τρεις εκπροσώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Συγκεκριμένα, η ελληνική ομοσπονδία συνεχάρη τις τρεις Ελληνικές ομάδες για τις προκρίσεις τους, με ανακοίνωση της και τους ευχήθηκε να έχουν ανάλογη συνέχεια.
Η ανακοίνωση της ΕΠΟ για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ:
«Η ΕΠΟ συγχαίρει τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ για τις σημαντικές προκρίσεις που πέτυχαν, εκπροσωπώντας επάξια το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Η τριπλή εθνική επιτυχία ενισχύει την παρουσία των ελληνικών ομάδων σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα εδραιώνει την Ελλάδα στις υψηλές θέσεις του ranking, στο οποίο όλοι επιθυμούμε την επιστροφή της στην κορυφαία δεκάδα της Ευρώπης.
Ευχόμαστε στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ να συνεχίσουν με την ίδια προσήλωση και συνέπεια την πορεία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ώστε να επιτευχθούν οι αγωνιστικοί στόχοι τους».
