Το γκολ του Καμαρά που έδωσε την πρόκριση στον ΠΑΟΚ (vid)
Ο Αφρικανός έδωσε τη λύση στο 115′ απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ και έστειλε τον ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League.
Ο Μαντί Καμαρά έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» στο 115’ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 την Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία, στέλνοντας τον στα playoffs του Europa League.
Ο Αφρικανός αποδείχθηκε «χρυσή αλλαγή» του Λουτσέσκου καθώς σκόραρε με ένα εντυπωσιακό σουτ και έβαλε την υπογραφή του για την είσοδο του ΠΑΟΚ στα playoffs της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα.
Δείτε το απίστευτο γκολ πρόκρισης του Μαντί Καμαρά
