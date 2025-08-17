Ξεκούραστη στη ρεβάνς με ΑΕΚ η Άντερλεχτ: Αναβλήθηκε το ματς με τη Γάνδη

Η ΑΕΚ θα βρεθεί στο Βέλγιο την Πέμπτη (21/8) για να αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, στο πρώτο παιχνίδι των play off του Conference League. Οι δύο ομάδες θέλουν να σώσουν την ευρωπαϊκή τους σεζόν, με μία θέση σε League Phase.

Η Άντερλεχτ, που αποκλείστηκε από τη Χάκεν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, δε θέλει να βιώσει δεύτερο αποκλεισμό, και γι’ αυτό το λόγο έκανε αίτημα αναβολής για το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής, κόντρα στη Γάνδη (24/8), ούτως ώστε να επικεντρωθούν στη ρεβάνς και να μην έρθουν με παραπάνω επιβάρυνση στην Αθήνα.

Η Άντερλεχτ, η ΑΕΚ και ο… Παναθηναϊκός

Οι ομάδες της Super League έχουν και αυτές το δικαίωμα να αιτηθούν αναβολή ενός παιχνιδιού πρωταθλήματος, λόγω ευρωπαϊκής αναμέτρησης, με τον Παναθηναϊκό να είναι η μόνη ομάδα που δεν θα παίξει στην πρεμιέρα. Η ΑΕΚ δεν έκανε το ίδιο αίτημα και θα παίξει κανονικά το εναρκτήριο παιχνίδι της με τον Πανσερραϊκό, στις 24 Αυγούστου.

Η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άντερλεχτ θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Αυγούστου στις 21:00 στο Βέλγιο, ενώ η ρεβάνς της «OPAP Arena» μία εβδομάδα αργότερα, την ίδια ώρα (28/8, 21:00).