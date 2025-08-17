sports betsson
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 18:40
Φωτιά σε δασική έκταση στη Βοβούσα Ιωαννίνων
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ξεκούραστη στη ρεβάνς με ΑΕΚ η Άντερλεχτ: Αναβλήθηκε το ματς με τη Γάνδη
Conference League 17 Αυγούστου 2025 | 18:20

Ξεκούραστη στη ρεβάνς με ΑΕΚ η Άντερλεχτ: Αναβλήθηκε το ματς με τη Γάνδη

Αναβλήθηκε το παιχνίδι της Άντερλεχτ με τη Γάνδη για το βελγικό πρωτάθλημα, με την αντίπαλο της ΑΕΚ να είναι προσηλωμένη στην αναμέτρησή τους.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

Η ΑΕΚ θα βρεθεί στο Βέλγιο την Πέμπτη (21/8) για να αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, στο πρώτο παιχνίδι των play off του Conference League. Οι δύο ομάδες θέλουν να σώσουν την ευρωπαϊκή τους σεζόν, με μία θέση σε League Phase.

Η Άντερλεχτ, που αποκλείστηκε από τη Χάκεν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, δε θέλει να βιώσει δεύτερο αποκλεισμό, και γι’ αυτό το λόγο έκανε αίτημα αναβολής για το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής, κόντρα στη Γάνδη (24/8), ούτως ώστε να επικεντρωθούν στη ρεβάνς και να μην έρθουν με παραπάνω επιβάρυνση στην Αθήνα.

Η Άντερλεχτ, η ΑΕΚ και ο… Παναθηναϊκός

Οι ομάδες της Super League έχουν και αυτές το δικαίωμα να αιτηθούν αναβολή ενός παιχνιδιού πρωταθλήματος, λόγω ευρωπαϊκής αναμέτρησης, με τον Παναθηναϊκό να είναι η μόνη ομάδα που δεν θα παίξει στην πρεμιέρα. Η ΑΕΚ δεν έκανε το ίδιο αίτημα και θα παίξει κανονικά το εναρκτήριο παιχνίδι της με τον Πανσερραϊκό, στις 24 Αυγούστου.

Η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άντερλεχτ θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Αυγούστου στις 21:00 στο Βέλγιο, ενώ η ρεβάνς της «OPAP Arena» μία εβδομάδα αργότερα, την ίδια ώρα (28/8, 21:00).

Headlines:
Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

World
Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη

LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Μπιλμπάο – Σεβίλλη, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Start.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)
Conference League 14.08.25

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)

Με τον Κουτέσα να μπαίνει αλλαγή και να έχει γκολ και ασίστ στην παράταση (1-1 κ.δ.), η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 του Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Conference League όπου την περιμεένει η Άντερλεχτ. Ντεμπούτο με γκολ για τον Γιόβιτς.

Σύνταξη
Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Europa League 14.08.25

Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν απόψε (14/8) τις ρεβάνς τους κόντρα σε Σαχτάρ (21:00), Βολφσμπέργκερ (20:00) και Άρη Λεμεσού (21:00), αντίστοιχα, σε Europa και Conference League.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»
Conference League 13.08.25

Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψει της ρεβάνς (14/8, 21:00) με τον Άρη Λεμεσού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, τονίζοντας πως δεν πρέπει να υποτιμήσουν την κυπριακή ομάδα.

Σύνταξη
Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα

Η Άντερλεχτ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Σέριφ Τίρασπολ της οποίας και επιβλήθηκε με 3-0 εντός έδρας και ουσιαστικά… περιμένει τον νικητή του ζευγαριού της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (7/8) για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Νίκη με 3-1 η Ουτρέχτη επί της Σερβέτ μέσα στην Ελβετία, ζευγάρι που παίζει με τον ηττημένο του Παναθηναϊκός – Σαχτάρ.

Σύνταξη
Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)
Conference League 07.08.25

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)

Η ΑΕΚ αν και προηγήθηκε 2-0 στην Κύπρο, κόντρα στον Άρη Λεμεσού, τελικά ισοφαρίστηκε (2-2) πριν το ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να «παίζουν» πλέον την πρόκριση σε μία εβδομάδα στην Opap Arena.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη

LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Μπιλμπάο – Σεβίλλη, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Start.

Σύνταξη
Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά – Σαν ταξίδι στον χρόνο
Νοσταλγία 17.08.25

Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά - Σαν ταξίδι στον χρόνο

Σε έναν κατάφυτο κήπο, που με πολύ μεράκι περιποιείται ο ιδιοκτήτης του Χρήστος Αραβαντινός, όπου υπάρχουν όλων των ειδών τα λουλούδια, και χρώματα και αρώματα πολιορκούν και κινητοποιούν τις αισθήσεις, οι νύχτες στην Πρέβεζα εξακολουθούν να θυμίζουν άλλες εποχές.

Σύνταξη
Αντίο στρατηγέ Ζοντ: Ο Τέρενς Σταμπ ήταν πολλά περισσότερα από τον κακό στις ταινίες του Superman
Μοναδικός 17.08.25

Αντίο στρατηγέ Ζοντ: Ο Τέρενς Σταμπ ήταν πολλά περισσότερα από τον κακό στις ταινίες του Superman

Ο Τέρενς Σταμπ έγινε γνωστός παγκοσμίως ως στρατηγός Ζοντ και μεγάλος αντίπαλος του Superman, ωστόσο ήταν πολλά περισσότερα από αυτό. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους άγγλους ηθοποιούς του 20ου αιώνα. «Έφυγε» σε ηλικία 87 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Το μέγεθος μετράει» και… 10 ακόμα μύθοι για το σεξ
Relationsex 17.08.25

«Το μέγεθος μετράει» και… 10 ακόμα μύθοι για το σεξ

Πιστεύετε ότι μόνο οι άνδρες υποφέρουν από άγχος απόδοσης, ότι η λίμπιντο είναι σταθερή ή ότι το πορνό καταστρέφει την οικειότητα; Οι ειδικοί καταρρίπτουν τις πιο συνηθισμένες παρανοήσεις για το σεξ

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Άρης – Αστέρας

LIVE: Άρης – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 19:00 τη φιλική αναμέτρηση Άρης – Αστέρας. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της
Επικαιρότητα 17.08.25

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Απόρρητο