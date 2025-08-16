Πλήγμα στην ΑΕΚ με Περέιρα!

Η ΑΕΚ χάνει τον Ρομπέρτο Περέιρα, καθώς αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα και έτσι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα μείνει εκτός από τα ματς της Ένωσης με αντίπαλο την Άντερλεχτ για τα playoffs του Conference League.

Υπενθυμίζουμε πως ο Αργεντινός μέσος έγινε αναγκαστική αλλαγή στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τον Άρη Λεμεσού, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Δυστυχώς οι φόβοι επιβεβαιώνονται και έτσι ο Μάρκο Νίκολιτς τον χάνει για τα επόμενα παιχνίδια στην Ευρώπη κόντρα στην Άντερλεχτ (21 και 28 Αυγούστου σε Βρυξέλλες και Νέα Φιλαδέλφεια αντίστοιχα), όσο και για τα δύο πρώτα παιχνίδια της Super League (24 Αυγούστου με Πανσερραϊκό και 31 με Αστέρα).

Πότε επιστρέφει για την ΑΕΚ ο Περέιρα

Ο Περέιρα, αναμένεται να επιστρέψει στην δράση τον Σεπτέμβρη, μετά το διάλειμμα των Εθνικών ομάδων που είναι προγραμματισμένο κάθε χρόνο την ίδια εποχή.

Ο Αργεντινός θα είναι πολύ μεγάλη απουσία καθώς είναι κομβικός στο πλάνο του Σέρβου προπονητή και μέχρι στιγμής μετράει τέσσερα μας ως βασικός με 274 λεπτά συμμετοχής και ένα γκολ στο ξεκίνημα της σεζόν.