Επανέρχεται το θέμα του Πινέδα στο Μεξικό: «Η Μοντερέι κοιτάζει τον παίκτη της ΑΕΚ»

Το όνομα του Ορμπελίν Πινέδα επανέρχεται στο προσκήνιο για τις ομάδες στο Μεξικό, καθώς αυτή τη φορά υπάρχουν δημοσιεύματα για ενδιαφέρον της Μοντερέι για τον χαφ της ΑΕΚ.

Το περασμένο καλοκαίρι οι «Ραγιάδος» είχαν βρεθεί κοντά στην απόκτησή του, όμως η πρότασή τους δεν στάθηκε αρκετή για να πείσει την Ένωση.

Τι λένε στο Μεξικό για τον Πινέδα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC Deportes, η μεξικανική ομάδα σκοπεύει να επιστρέψει με νέα πρόταση, αυτή τη φορά με καλύτερους όρους.

Ωστόσο τα πράγματα αυτό το καλοκαίρι είναι αρκετά διαφορετικά σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό γιατί στο συμβόλαιο του Πινέδα έχει μπει ρήτρα αγοράς. Αυτή είναι 8 εκατομμύρια ευρώ για συλλόγους από την Λατινική Αμερική και όποια ομάδα επιθυμεί να τον αποκτήσει, δίνει την ρήτρα και τον κάνει δικό της.

Αν η Μοντερέι δώσει το συγκεκριμένο ποσό θα τον αποκτήσει χωρίς περαιτέρω διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ. Ο Πινέδα, τέθηκε στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς στις 20/7 και συμμετείχε μόλις σε τέσσερις προπονήσεις, πριν ξεκινήσει βασικός, κόντρα στη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Ο Σέρβος τεχνικός δείχνει να τον υπολογίζει κανονικά, καθώς μπορεί να αγωνιστεί στον ρόμβο τον οποίο χρησιμοποιεί ο τεχνικός της Ένωσης σε αυτό το 4-4-2 που έχει λανσάρει στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου.