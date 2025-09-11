Μέρλο: «Η ΑΕΚ συμφώνησε με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ»

Για συμφωνία της ΑΕΚ με τη Μοντερέι για τη μεταγραφή του Άντονι Μαρσιάλ κάνει λόγο ο γνωστός Λατίνος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο.

Μάλιστα στην ανάρτησή του υποστηρίζει οτι πως η Μοντερέι έκανε… πέρα την Πούμας που επίσης ήρθελ να αποκτήσει τον 29χρονο Γάλλο επιθετικό της Ένωσης, το συμβόλαιο του οποίου με τους κιτρινόμαυρους εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.

«Oι Ραγιάδος συμφώνησαν για την αγορά του Αντονι Μαρσιάλ, αφήνοντας εκτός συναγωνισμού την Πούμας. Η Μοντερέι έχει έρθει σε συμφωνία για τη μεταγραφή του με με την ΑΕΚ και θα πληρώσει ένα σεβαστό συμβόλαιο στον Γάλλο επιθετικό, ο οποίος στο παρελθόν έχει περάσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Εφόσον ολοκληρωθεί η πώληση η «Ένωση» θα γλιτώσει το μεγάλο ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, τα οποία λάμβανε ο Μαρσιάλ, η προσφορά του οποίου στην Ένωση ήταν πολύ κατώτερη.

Δείτε παρακάτω τη σχετική ανάρτηση του Μέρλο

🚨Rayados acordó la compra de Antonhy Martial y dejó a Pumas fuera de competencia.

*️⃣El Monterrey arregló con el AEK el traspaso y le paga un importante contrato al delantero francés, con pasado en Manchester United. pic.twitter.com/Ioy8UToZQ3 — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 11, 2025

Λίγο αργότερα την είδηση αυτή επιβεβαίωσε ένας άλλος έγκριτος δημοσιογράφος, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο Ιταλός αναφέρει πως η ΑΕΚ έδωσε το «ΟΚ» προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Έτσι πλέον αναμένεται η αναχώρηση του Μαρσιάλ για Μεξικό ώστε να περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις και να ανακοινωθεί.

Δείτε και τη δική του ανάρτηση