Μέρλο: «Η ΑΕΚ συμφώνησε με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ»
Ο γνωστός δημοσιογράφος, Σέσαρ Λουίς Μέρλο υποστηρίζει πως υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Μοντερέι για τη μεταγραφή του 29χρονου Γάλλου επιθετικού, Αντονί Μαρσιάλ.
- Μονεμβασιά: Στη φυλακή 59χρονος για ασέλγεια σε ανήλικα κορίτσια – Τι λέει στο in ο γονέας ενός κοριτσιού
- Το σκληρό πρόσωπο του δημογραφικού με το πρώτο κουδούνι - Μειώνονται οι μαθητές, κλείνουν σχολεία
- Γκύζη: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άντρα να ανοίγει πυρ εναντίον εργαζομένων καθαριότητας
- Πολεμική «δήλωση» Ισραήλ: Δεν χτύπησε τη Χαμάς, απλά... πολλαπλασίασε τα μέτωπα
Για συμφωνία της ΑΕΚ με τη Μοντερέι για τη μεταγραφή του Άντονι Μαρσιάλ κάνει λόγο ο γνωστός Λατίνος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο.
Μάλιστα στην ανάρτησή του υποστηρίζει οτι πως η Μοντερέι έκανε… πέρα την Πούμας που επίσης ήρθελ να αποκτήσει τον 29χρονο Γάλλο επιθετικό της Ένωσης, το συμβόλαιο του οποίου με τους κιτρινόμαυρους εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.
«Oι Ραγιάδος συμφώνησαν για την αγορά του Αντονι Μαρσιάλ, αφήνοντας εκτός συναγωνισμού την Πούμας. Η Μοντερέι έχει έρθει σε συμφωνία για τη μεταγραφή του με με την ΑΕΚ και θα πληρώσει ένα σεβαστό συμβόλαιο στον Γάλλο επιθετικό, ο οποίος στο παρελθόν έχει περάσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Εφόσον ολοκληρωθεί η πώληση η «Ένωση» θα γλιτώσει το μεγάλο ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, τα οποία λάμβανε ο Μαρσιάλ, η προσφορά του οποίου στην Ένωση ήταν πολύ κατώτερη.
Δείτε παρακάτω τη σχετική ανάρτηση του Μέρλο
🚨Rayados acordó la compra de Antonhy Martial y dejó a Pumas fuera de competencia.
*️⃣El Monterrey arregló con el AEK el traspaso y le paga un importante contrato al delantero francés, con pasado en Manchester United. pic.twitter.com/Ioy8UToZQ3
— César Luis Merlo (@CLMerlo) September 11, 2025
Λίγο αργότερα την είδηση αυτή επιβεβαίωσε ένας άλλος έγκριτος δημοσιογράφος, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο Ιταλός αναφέρει πως η ΑΕΚ έδωσε το «ΟΚ» προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Έτσι πλέον αναμένεται η αναχώρηση του Μαρσιάλ για Μεξικό ώστε να περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις και να ανακοινωθεί.
Δείτε και τη δική του ανάρτηση
🚨🇲🇽 Anthony Martial to Monterrey, here we go! Deal in place with Rayados as he will play with Sergio Ramos.
Green light arrived from AEK Athens to let Martial travel for medical and contract signing in Mexico. ⚡️🇫🇷 pic.twitter.com/SxSYNf4LhR
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2025
- Ολυμπιακός: Κατάμεστο το «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Πανσερραϊκό
- Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ
- Σπανούλης στα τουρκικά ΜΜΕ: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια για τον Σενγκούν – Πολύ καλή η σχέση με τον Αταμάν»
- Σλούκας στα τουρκικά ΜΜΕ: «Σέβομαι την 5ετία στη Φενέρ, αλλά το Ελλάδα – Τουρκία θα είναι μια μεγάλη μάχη»
- Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν την Παρασκευή (12/9) τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Πάφο
- Μέρλο: «Η ΑΕΚ συμφώνησε με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις